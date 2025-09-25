Ποια εδάφη της Ουκρανίας κατέχει η Ρωσία και ο Τραμπ λέει ότι το Κίεβο μπορεί να τα ανακτήσει - Δείτε χάρτες

Η πρόσφατη αλλαγή ύφους από τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, αναφορικά με το ότι η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει τα χαμένα εδάφη στον πόλεμο με τη Ρωσία, με την βοήθεια του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει επαναφέρει το ερώτημα το κατά πόσο αυτό είναι ρεαλιστικά εφικτό.Το Sky News με εκτενή ανάλυσή του καταγράφει τα γεγονότα στο πεδίο ενώ με την βοήθεια χαρτών επιχειρεί να οπτικοποιήσει την κατάσταση.Η Ρωσία κατέχει σήμερα περίπου το 19% της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε το 2014. Η Μόσχα έχει επικεντρωθεί στις περιοχές Λουχάνσκ, Ντονέτσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να τις καταλάβει πλήρως. Στη Λουχάνσκ ελέγχει σχεδόν το σύνολο της περιοχής, αλλά σε Ντονέτσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα περίπου το 30% παραμένει υπό ουκρανικό έλεγχο.Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν επιτύχει εδαφικά κέρδη με βραδύ ρυθμό και σημαντικές απώλειες. Παρά τις συνεχείς επιθέσεις, μεγάλες πόλεις του Ντονμπάς εξακολουθούν να αντιστέκονται εδώ και χρόνια, ενώ η προέλαση της Μόσχας δεν έχει καταφέρει να επιφέρει στρατηγικό καίριο πλήγμα.Οι σφοδρότερες μάχες εκτυλίσσονται στην περιοχή του Ντονμπάς, και ειδικότερα γύρω από το Ποκραβσκ, μια βιομηχανική πόλη – κόμβο σιδηροδρομικών και οδικών αξόνων που πριν τον πόλεμο είχε πληθυσμό περίπου 60.000 κατοίκων.Η πόλη βρίσκεται υπό ασφυκτική πίεση, με τις ρωσικές δυνάμεις να επιχειρούν να περικυκλώσουν τους υπερασπιστές και να αποκόψουν γραμμές ανεφοδιασμού. Εδώ και εβδομάδες υπήρχε η αίσθηση ότι η πτώση της ήταν θέμα χρόνου, ωστόσο ουκρανικές αντεπιθέσεις έχουν δημιουργήσει νέα δεδομένα.

Οι μάχες στα βορειοανατολικά

Πηγή: Sky News

Πυρηνικές εγκαταστάσεις στη Ζαπορίζια και Κριμαία

«Οι πολεμιστές μας προελαύνουν», δήλωσε ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων Ολεξάντρ Σύρσκι, την ώρα που ο Ζελένσκι έκανε λόγο για καταστροφή ρωσικών δυνάμεων στην περιοχή και ανάκτηση 160 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Παράλληλα, το «τείχος» τεσσάρων πόλεων – Κραματόρσκ, Σλοβιάνσκ και άλλων δύο – παραμένει υπό ουκρανικό έλεγχο, εμποδίζοντας τη ρωσική προέλαση στην ανατολική Ουκρανία.Η έλλειψη στρατευμάτων, προμηθειών και η χαοτική διαχείριση καθιστούν όλο και πιο δύσκολο να αντισταθεί κανείς στην αμείλικτη πίεση της Ρωσίας, ωστόσο οι δυνάμεις του Κρεμλίνου δεν έχουν ακόμη επιτύχει σημαντική πρόοδο προς καμία από τις πόλεις.Ο συνταγματάρχης Παβλό Γιούρτσουκ, του οποίου οι δυνάμεις υπερασπίζονται μια μικρή πόλη στο βόρειο άκρο της ζώνης οχυρών, δήλωσε ότι είναι βέβαιος ότι η τελευταία προσπάθεια της Ρωσίας να προχωρήσει εκεί δεν θα πετύχει. «Από στρατιωτική άποψη φαίνεται σωστό – στον χάρτη φαίνεται τακτοποιημένο – αλλά μετά από σχεδόν τρεισήμισι χρόνια πολέμου, όλοι γνωρίζουμε ότι τέτοιοι ελιγμοί και τέτοιες ευρείες πλευρικές επιχειρήσεις δεν είναι το φόρτε της Ρωσίας», δήλωσε στο Associated Press.Στο βορειοανατολικό μέτωπο, κοντά στο Κουπιάνσκ, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν σημειώσει πρόοδο. Το Κουπιάνσκ, βασικό σημείο συγκέντρωσης σιδηροδρομικών γραμμών και εφοδιαστικό κέντρο, θεωρείται στρατηγικής σημασίας.Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ισχυρίστηκε ότι έχει μερικώς περικυκλώσει τις ουκρανικές δυνάμεις στην περιοχή, κάτι που όμως αμφισβητεί το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου, τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένα στοιχεία. Η Μόσχα έχει ανακοινώσει σχέδια για επιθέσεις σε πολλαπλές κατευθύνσεις, περιλαμβανομένων των πόλεων Τσουχούιβ, Ιζιούμ και Βόβτσανσκ, στο Χάρκοβο.Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί διεύρυνση των ρωσικών στόχων πέρα από τις τέσσερις περιοχές που η Ρωσία είχε ανακηρύξει ότι προσαρτά το 2022.Στον νότο, η Ουκρανία θέτει ως στρατηγικό στόχο την ανάκτηση του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, ο οποίος βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο από τον Μάρτιο του 2022. Η ανάκτησή του θα ήταν καθοριστική για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.Πέρα από αυτό, Μαριούπολη και Μελιτόπολη παραμένουν σε ρωσικά χέρια, ενώ η Κριμαία εξακολουθεί να αποτελεί την κορυφαία στρατηγική επιδίωξη για το Κίεβο. Η χερσόνησος, με τη γέφυρα του Κερτς να τη συνδέει με τη Ρωσία, παραμένει σύμβολο αλλά και κρίσιμος κόμβος ανεφοδιασμού για τον ρωσικό στρατό.Η πόλη της Χερσώνας, που απελευθερώθηκε το 2022, παραμένει υπό ουκρανικό έλεγχο στη δυτική όχθη του Δνείπερου. Στην απέναντι όχθη, παρά τις συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις, η Ουκρανία διατηρεί μικρό αλλά σταθερό προγεφύρωμα, δείχνοντας ότι μπορεί να σταθεί ακόμη και σε δυσμενείς συνθήκες.Η δήλωση Τραμπ για τις δυνατότητες της Ουκρανίας αποτελεί πολιτική και ψυχολογική τόνωση, ωστόσο στο πεδίο η κατάσταση παραμένει περίπλοκη. Η Ρωσία εξακολουθεί να κατέχει κρίσιμα εδάφη, ενώ το Κίεβο στηρίζεται σε δυτική βοήθεια για να συνεχίσει την αντίσταση και τις αντεπιθέσεις.Το ερώτημα παραμένει αν η Ουκρανία μπορεί πράγματι να υλοποιήσει την αισιόδοξη εκτίμηση του Αμερικανού προέδρου ή αν η σύγκρουση θα παραταθεί με αβέβαια αποτελέσματα.