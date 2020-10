Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν «κατ' αρχήν συμφωνία» με τη Ρωσία για τα στρατηγικά όπλα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν απόψε ότι υπάρχει μια «καταρχήν συμφωνία» με τη Ρωσία για να παραταθεί η New START, η συμφωνία για τη μείωση των στρατηγικών όπλων, η οποία λήγει στις αρχές του 2021.«Επιθυμούμε να παρατείνουμε τη συνθήκη New START για κάποιο χρονικό διάσημα, υπό την προϋπόθεση ότι εκείνοι (οι Ρώσοι) θα δεχτούν σε αντάλλαγμα να περιορίσουν, να παγώσουν, το πυρηνικό οπλοστάσιό τους», είπε ο Αμερικανός διαπραγματευτής Μάρσαλ Μπίλινγκσι.«Πιστεύουμε ότι υπάρχει καταρχήν συμφωνία στο ανώτατο επίπεδο των δύο κυβερνήσεών μας», πρόσθεσε.Αξίζει πάντως να σημειωθεί, ότι ο αναπληρωτής ΥΠΕΞ της Ρωσίας Σεργκέι Ριαρκόφ σε δηλώσεις του νωρίτερα είχε χαρακτηρίσει «μη αποδεκτή» την πρόταση της Ουάσιγκτον για τη συνθήκη New START.