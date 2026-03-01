Εγκλωβισμένος στο Ντουμπάι ο Γιασικεβίτσιους λόγω του κλεισίματος του εναέριου χώρου των ΗΑΕ
Εγκλωβισμένος στο Ντουμπάι ο Γιασικεβίτσιους λόγω του κλεισίματος του εναέριου χώρου των ΗΑΕ

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους είχε ταξιδέψει στο Ντουμπάι και μετά τις αεροπορικές επιδρομές έχει εγκλωβιστεί στη χώρα, όντας συνέχεια σε επικοινωνία με τη Φενέρ ώστε να βρεθεί λύση 

Η εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή επηρεάζει και τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Εκμεταλλευόμενος τη διακοπή στο τουρκικό πρωτάθλημα, ο Λιθουανός προπονητής ταξίδεψε στο Ντουμπάι, ωστόσο μετά τις αεροπορικές επιδρομές δεν μπορεί να αποχωρήσει από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η Φενέρμπαχτσε είναι σε διαρκή επικοινωνία μαζί του και προσπαθεί να του βρει ασφαλή τρόπο να επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη. Γι' αυτό έχει ζητηθεί και η συνδρομή της Ντουμπάι BC.

Μια επιλογή είναι να ταξιδέψει δια ξηράς σε γειτονικές χώρες όπου συνεχίζονται οι πτήσεις, όπως το Ομάν ή η Σαουδική Αραβία.

Σημειώνεται πως η Φενέρμπαχτσε υποδέχεται την Πέμπτη τη Μονακό για την 30η αγωνιστική της Euroleague.


Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους δεν είναι ο μοναδικός άνθρωπος του μπάσκετ που έχει κολλήσει στο Ντουμπάι, καθώς το ίδιο συμβαίνει και με τους Οσετκόφσκι και Μίλτον από την Παρτίζαν, τους ξένους παίκτες της Μακάμπι Τελ Αβίβ, αλλά και τους Εφήβους του Άρη, οι οποίοι δεν έχουν τρόπο να αποχωρήσουν από την πόλη των ΗΑΕ.
