Εγκλωβισμένος στο Ντουμπάι ο Γιασικεβίτσιους λόγω του κλεισίματος του εναέριου χώρου των ΗΑΕ

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους είχε ταξιδέψει στο Ντουμπάι και μετά τις αεροπορικές επιδρομές έχει εγκλωβιστεί στη χώρα, όντας συνέχεια σε επικοινωνία με τη Φενέρ ώστε να βρεθεί λύση