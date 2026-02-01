Τεράστια νίκη του Άρη στο Αλεξάνδρειο, 102-95 τον Παναθηναϊκό στην παράταση, βίντεο
Τεράστια νίκη του Άρη στο Αλεξάνδρειο, 102-95 τον Παναθηναϊκό στην παράταση, βίντεο
Ο Χουάντσο ισοφάρισε σε 87-87 και έστειλε το παιχνίδι στην παράταση αλλά ο Άρης «καθάρισε» τους πράσινους στο έξτρα πεντάλεπτο - Δεύτερη ήττα για τον Παναθηναϊκό στη Basket League - Κορυφαίος ο Μήτρου Λονγκ
Την 2η ήττα του στη Stoiximan Basket League γνώρισε ο Παναθηναϊκός.
O ψυχωμένος Άρης στο κατάμεστο «Αλεξάνδρειο» επικράτησε 102-95 του Παναθηναϊκού στον αγώνα της 17ης ημέρας της Stoiximan Basket League.
Ο Χουάντσο με τρίποντο στο φινάλε της κανονικής διάρκειας ισοφάρισε σε 87-87 και έστειλε το παιχνίδι στην παράταση με τον Άρη να κυριαρχεί στο έξτρα πεντάλεπτο και να φτάνει σε μια τεράστια νίκη.
Στο 4' πριν το φινάλε αποβλήθηκε για διαμαρτυρία στους διαιτητές ο Εργκίν Αταμάν και για 9' τον αντικατέστησε ο Χρήστος Σερέλης.
Άρης - Παναθηναϊκός: Το ματς
Με την έναρξη του αγώνα, ο Άρης εμφανίστηκε ιδιαίτερα εύστοχος, παίζοντας με καθαρό μυαλό στην επίθεση. Οι γηπεδούχοι σημάδευαν το low post, αλλά και τον Βασίλη Τολιόπουλο την ώρα που ο Παναθηναϊκός κρατήθηκε επιθετικά από τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος έφτασε γρήγορα στους 9 πόντους. Ο Νούα δυσκολευόταν να περιορίσει τον Ισπανό, που έβρισκε συνεχώς λύσεις. Ο Άρης σούταρε καλά από την περιφέρεια (4/7 τρίποντα), ωστόσο ο Παναθηναϊκός παρέμενε κοντά στο σκορ χάρη στα επιθετικά ριμπάουντ (4) και πέρασε μπροστά με τη βοήθεια του Γκραντ (22-23).
Στη δεύτερη περίοδο, ο Παναθηναϊκός έτρεξε σερί 7-0 μέσα σε 1’37”. Ο Άρης «κόλλησε» επιθετικά απέναντι στην καλή άμυνα των «πρασίνων», που έφτασαν μέχρι το +8 (24-32). Οι γηπεδούχοι έδωσαν μπάλες στον Νούα, που αποτέλεσε ξανά σημείο αναφοράς στην επίθεση την ώρα που ο Παναθηναϊκός μετρούσε 4/6 τρίποντα. Ο Άρης απάντησε με σερί 9-0, έχοντας πρωταγωνιστή τον Νούα στην επίθεση και τον Μποχωρίδη στην άμυνα για το 37-35. Οι φιλοξενούμενοι έβρισκαν ελεύθερα σουτ, αλλά δεν κατάφεραν να τα αξιοποιήσουν. Έτσι, οι δύο ομάδες πήγαν ισόπαλες στα αποδυτήρια (42-42).
Μετά την ανάπαυλα, ο Άρης πήρε τον έλεγχο και προηγήθηκε με 59-50 (τη μεγαλύτερη διαφορά στο ματς) με 11-0 σερί, έπειτα και από το εντυπωσιακό κάρφωμα του Αντετοκούνμπο. Ο Σορτς αστόχησε και στις δύο βολές, με τον Παναθηναϊκό να έχει μέχρι εκείνο το σημείο 10/19, ενώ ο Όσμαν μείωσε για το 61-56. Ο Μποχωρίδης ευστόχησε για το 63-56 διατηρώντας τον Άρη μπροστά στο σκορ πριν την τελευταία περίοδο.
Το πολύ κακό δεκάλεπτο του Παναθηναϊκού φαίνεται να του στοιχίζει και στη συνέχεια με τον Άρη να διατηρεί την κυριαρχία του 6 λεπτά πριν το φινάλε (69-61). Με 1-7 επιμέρους σκορ η ομάδα του κόουτς Άταμαν κατέβασε τη διαφορά στους 3 πόντους (69-66). Ο Άντζουσιτς ευστόχησε στο πρώτο του τρίποντο απαντώντας με τον Μήτρου-Λονγκ να ακολουθεί βάζοντας τον Άρη ξανά στο +9 (75-66). Ένταση προκλήθηκε ξανά μετά από φάουλ που ζήτησε ο Αταμαν από τον Νούα στον Χολμς, με αποτέλεσμα να αποβληθεί από το γήπεδο ο Τούρκος προπονητής. Ο Άρης κρατούσε το παιχνίδι στα χέρια του. +13 και η μπάλα στα χέρια του με κάτι περισσότερο από 4 λεπτά για το τέλος. Ο Παναθηναϊκός έβρισκε λύσεις από τον Όσμαν για να μειώσει στους 9 (83-74). Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ με τρίποντο 15 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε ισοφάρισε το ματς (87-87), έστειλε το ματς στην παράταση διατηρώντας στη ζωή τον Παναθηναϊκό.
Στην παράταση, ο Άρης είχε το πάνω χέρι με επίμερους 8-2 ανακτώντας και πάλι το προβάδισμα (95-90). Όλοι οι πόντοι του Παναθηναϊκού ήταν από τις βολές στον έξτρα χρόνο. Ο Μποχωρίδης ευστόχησε σε ένα μεγάλο τρίποντο
Τα δεκάλεπτα: 22-23, 42-42, 63-56, 87-87 (κ.δ.), 102-95
Πηγή: www.gazzetta.gr
O ψυχωμένος Άρης στο κατάμεστο «Αλεξάνδρειο» επικράτησε 102-95 του Παναθηναϊκού στον αγώνα της 17ης ημέρας της Stoiximan Basket League.
Ο Χουάντσο με τρίποντο στο φινάλε της κανονικής διάρκειας ισοφάρισε σε 87-87 και έστειλε το παιχνίδι στην παράταση με τον Άρη να κυριαρχεί στο έξτρα πεντάλεπτο και να φτάνει σε μια τεράστια νίκη.
Στο 4' πριν το φινάλε αποβλήθηκε για διαμαρτυρία στους διαιτητές ο Εργκίν Αταμάν και για 9' τον αντικατέστησε ο Χρήστος Σερέλης.
Άρης - Παναθηναϊκός: Το ματς
Με την έναρξη του αγώνα, ο Άρης εμφανίστηκε ιδιαίτερα εύστοχος, παίζοντας με καθαρό μυαλό στην επίθεση. Οι γηπεδούχοι σημάδευαν το low post, αλλά και τον Βασίλη Τολιόπουλο την ώρα που ο Παναθηναϊκός κρατήθηκε επιθετικά από τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο οποίος έφτασε γρήγορα στους 9 πόντους. Ο Νούα δυσκολευόταν να περιορίσει τον Ισπανό, που έβρισκε συνεχώς λύσεις. Ο Άρης σούταρε καλά από την περιφέρεια (4/7 τρίποντα), ωστόσο ο Παναθηναϊκός παρέμενε κοντά στο σκορ χάρη στα επιθετικά ριμπάουντ (4) και πέρασε μπροστά με τη βοήθεια του Γκραντ (22-23).
Στη δεύτερη περίοδο, ο Παναθηναϊκός έτρεξε σερί 7-0 μέσα σε 1’37”. Ο Άρης «κόλλησε» επιθετικά απέναντι στην καλή άμυνα των «πρασίνων», που έφτασαν μέχρι το +8 (24-32). Οι γηπεδούχοι έδωσαν μπάλες στον Νούα, που αποτέλεσε ξανά σημείο αναφοράς στην επίθεση την ώρα που ο Παναθηναϊκός μετρούσε 4/6 τρίποντα. Ο Άρης απάντησε με σερί 9-0, έχοντας πρωταγωνιστή τον Νούα στην επίθεση και τον Μποχωρίδη στην άμυνα για το 37-35. Οι φιλοξενούμενοι έβρισκαν ελεύθερα σουτ, αλλά δεν κατάφεραν να τα αξιοποιήσουν. Έτσι, οι δύο ομάδες πήγαν ισόπαλες στα αποδυτήρια (42-42).
Μετά την ανάπαυλα, ο Άρης πήρε τον έλεγχο και προηγήθηκε με 59-50 (τη μεγαλύτερη διαφορά στο ματς) με 11-0 σερί, έπειτα και από το εντυπωσιακό κάρφωμα του Αντετοκούνμπο. Ο Σορτς αστόχησε και στις δύο βολές, με τον Παναθηναϊκό να έχει μέχρι εκείνο το σημείο 10/19, ενώ ο Όσμαν μείωσε για το 61-56. Ο Μποχωρίδης ευστόχησε για το 63-56 διατηρώντας τον Άρη μπροστά στο σκορ πριν την τελευταία περίοδο.
Το πολύ κακό δεκάλεπτο του Παναθηναϊκού φαίνεται να του στοιχίζει και στη συνέχεια με τον Άρη να διατηρεί την κυριαρχία του 6 λεπτά πριν το φινάλε (69-61). Με 1-7 επιμέρους σκορ η ομάδα του κόουτς Άταμαν κατέβασε τη διαφορά στους 3 πόντους (69-66). Ο Άντζουσιτς ευστόχησε στο πρώτο του τρίποντο απαντώντας με τον Μήτρου-Λονγκ να ακολουθεί βάζοντας τον Άρη ξανά στο +9 (75-66). Ένταση προκλήθηκε ξανά μετά από φάουλ που ζήτησε ο Αταμαν από τον Νούα στον Χολμς, με αποτέλεσμα να αποβληθεί από το γήπεδο ο Τούρκος προπονητής. Ο Άρης κρατούσε το παιχνίδι στα χέρια του. +13 και η μπάλα στα χέρια του με κάτι περισσότερο από 4 λεπτά για το τέλος. Ο Παναθηναϊκός έβρισκε λύσεις από τον Όσμαν για να μειώσει στους 9 (83-74). Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ με τρίποντο 15 δευτερόλεπτα πριν το φινάλε ισοφάρισε το ματς (87-87), έστειλε το ματς στην παράταση διατηρώντας στη ζωή τον Παναθηναϊκό.
Στην παράταση, ο Άρης είχε το πάνω χέρι με επίμερους 8-2 ανακτώντας και πάλι το προβάδισμα (95-90). Όλοι οι πόντοι του Παναθηναϊκού ήταν από τις βολές στον έξτρα χρόνο. Ο Μποχωρίδης ευστόχησε σε ένα μεγάλο τρίποντο
Τα δεκάλεπτα: 22-23, 42-42, 63-56, 87-87 (κ.δ.), 102-95
Πηγή: www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα