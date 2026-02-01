Τεράστια νίκη του Άρη στο Αλεξάνδρειο, 102-95 τον Παναθηναϊκό στην παράταση, βίντεο

Ο Χουάντσο ισοφάρισε σε 87-87 και έστειλε το παιχνίδι στην παράταση αλλά ο Άρης «καθάρισε» τους πράσινους στο έξτρα πεντάλεπτο - Δεύτερη ήττα για τον Παναθηναϊκό στη Basket League - Κορυφαίος ο Μήτρου Λονγκ