Έξαλλος με τους διαιτητές ο Αταμάν στο Αλεξάνδρειο: Εισέβαλε διαμαρτυρόμενος στο παρκέ και αποβλήθηκε, βίντεο

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού θεώρησε ότι οι διαιτητές στο Άρης-Παναθηναϊκός δεν σφύριξαν το φάουλ στον Χολμς, ξεπέρασε τα όρια και αποβλήθηκε για μία ακόμη φορά