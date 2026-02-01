Μια χρονιά-ορόσημο για την τεχνολογία καθώς η εταιρεία προχώρησε σε σημαντικές καινοτομίες αλλάζοντας την επικοινωνία.
Έξαλλος με τους διαιτητές ο Αταμάν στο Αλεξάνδρειο: Εισέβαλε διαμαρτυρόμενος στο παρκέ και αποβλήθηκε, βίντεο
Ο προπονητής του Παναθηναϊκού θεώρησε ότι οι διαιτητές στο Άρης-Παναθηναϊκός δεν σφύριξαν το φάουλ στον Χολμς, ξεπέρασε τα όρια και αποβλήθηκε για μία ακόμη φορά
Τέσσερα λεπτά πριν το τέλος του ντέρμπι της GBL μεταξύ Άρη και Παναθηναϊκού στο Αλεξάνδρειο Μέλαθρο της Θεσσαλονίκης, ο Εργκίν Αταμάν αποβλήθηκε για μία ακόμη φορά τη φετινή σεζόν!
Ο Τούρκος τεχνικός, με την ομάδα του πίσω στο σκορ, θεώρησε ότι οι διαιτητές δεν υπέδειξαν φάουλ του Νουά στον Χολμς και όταν ο Άρης αμέσως μετά ευστόχησε σε τρίποντο, έχασε τον έλεγχο!
Ο Αταμάν μπήκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο κουνώντας επιδεικτικά το δάχτυλο του προς τον διαιτητή που θεώρησε ότι δεν έδειξε το φάουλ. Ο διαιτητής δεν αντέδρασε με τον Αταμάν να συνεχίζει να τον ακολουθεί και να τον μιλάει σε πολύ έντονο ύφος έχοντας φτάσει στο κέντρο του γηπέδου. Εκεί τελικά οι διαιτητές αποφάσισαν να τον αποβάλλουν από τον αγώνα με τον έμπειρο τεχνικό σε έξαλλη κατάσταση να πηγαίνει στα αποδυτήρια.
Ο Παναθηναϊκός είχε και δεύτερη απώλεια από τη συγκεκριμένη φάση, καθώς αποβλήθηκε και ο Ρισόν Χολμς για διαμαρτυρία, με τον Αμερικανό να δέχεται δεύτερη τεχνική ποινή!
