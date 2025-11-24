Serie A: Η Κόμο του Φάμπρεγας διέλυσε την Τορίνο με 5-1 και σκαρφάλωσε στην 6η θέση - Δείτε τα γκολ
Αήττητη για 10η αγωνιστική, η Κόμο με πρωταγωνιστές τους νεαρούς Αντάι, Ραμόν, Πας και Μπατούρινα δείχνει έτοιμη να διεκδικήσει ευρωπαϊκή έξοδο
Η εκπληκτική Κόμο του Σεσκ Φάμπρεγας εξακολουθεί να εντυπωσιάζει στη Serie A. Πέρασε με «σπασμένα φρένα» και από το Τορίνο διαλύοντας τη «γκρανάτα» με 5-1, ανέβηκε στην 6η θέση της βαθμολογίας κι αν συνεχίσει έτσι είναι πάρα πολύ πιθανό η επόμενη χρονιά να την βρεί στην Ευρώπη!
Για 10η σερί αγωνιστική διατήρησε το αήττητο η Κόμο (4 νίκες-6 ισοπαλίες), η οποία προηγήθηκε δύο φορές με ισάριθμα γκολ του Ολλανδού επιθετικού, Τζέιντεν Αντάι, για να «σφραγίσει» το «τρίποντο» ο Ραμόν στο 72ο λεπτό. Οι φιλοξενούμενοι δεν σταμάτησαν εκεί, αλλά πέτυχαν άλλα δύο γκολ με τους Πας και Μπατούρινα, ολοκληρώνοντας με αυτό τον τρόπο ένα μαγικό βράδυ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο «γηραιότερος» των σκόρερ της Κόμο, ο Κροάτης Μάρτιν Μπατούρινα είναι 22 ετών, ο Ολλανδός Τζάιντεν Αντάι, που πέτυχε το πρώτο και δεύτερο γκολ είναι 20 ετών, όπως και ο Ισπανός Γιάκομπο Ραμόν, ενώ ο Νίκο Πας, που ανέβασε το δείκτη του σκορ σε 4-1 είναι μόλις 21 ετών.