Ποινή φυλάκισης 2,5 ετών στον πρόεδρο της Φενερμπαχτσέ για εμπλοκή σε κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού
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Φενερμπαχτσέ Πρόεδρος Ποδόσφαιρο παράνομος στοιχηματισμός Τουρκία

Ποινή φυλάκισης 2,5 ετών στον πρόεδρο της Φενερμπαχτσέ για εμπλοκή σε κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού

Ο πρόεδρος της τούρκικης ποδοσφαιρικής ομάδας, Σαντετίν Σαράν, φέρεται να διαφήμιζε παράνομες στοιχηματικές εταιρείες μέσω μεταδόσεων ποδοσφαιρικών αγώνων στο δίκτυο S Sport

Ποινή φυλάκισης 2,5 ετών στον πρόεδρο της Φενερμπαχτσέ για εμπλοκή σε κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού
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Ποινή φυλάκισης 2,5 ετών επέβαλε δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης στον πρόεδρος της Φενερμπαχτσέ, Σαντετίν Σαράν, για την εμπλοκή του σε κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού.

Ο Σαράν κατηγορήθηκε ότι διαφήμιζε παράνομες στοιχηματικές εταιρείες μέσω μεταδόσεων ποδοσφαιρικών αγώνων στο δίκτυο S Sport, με τον ίδιο να καταθέτει πως «ασχολούμαστε με τις αθλητικές μεταδόσεις, εντός και εκτός Τουρκίας, δεν εμπλεκόμαστε με προώθηση παράνομου στοιχηματισμού. Μας είναι αδύνατον να παρέμβουμε σε αυτά που αναγράφουν οι διαφημιστικές πινακίδες».

Στον 62χρονο επιβλήθηκε και πρόστιμο 562.000 τουρκικών λιρών. Ταυτόχρονα στις 6 και 7 Ιουνίου αναμένονται να πραγματοποιηθούν εκλογές για τον επόμενο πρόεδρος της ομάδας. Σημειώνεται πως ίδια ποινή επιβλήθηκε και στον αδερφό του Σαράν, Αλάν Κενάν, ωστόσο η απόφαση δεν είναι τελεσίδικη, με τους δικηγόρους των αδερφών να αναφέρουν πως θα υπάρξει έφεση.

Πηγή: gazzeta.gr
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