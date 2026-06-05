Σήμερα η κρίσιμη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας στον ΣΥΡΙΖΑ: Υπέρ της στήριξης της ΕΛΑΣ ο Φάμελλος, έτοιμος για μάχη ο Πολάκης

Ώρα μηδέν στην Κουμουνδούρου - Κατά της αντιπαράθεσης με την ΕΛΑΣ του Τσίπρα ο πρόεδρος του κόμματος - Καθαρή λύση ζητούν οι βουλευτές





Μετά τη







Κατά της αντιπαράθεσης με την ΕΛΑΣ ο Φάμελλος Η ανάγκη για τη δημιουργία ενός μεγάλου προοδευτικού ενωτικού μετώπου είναι και κοινωνική και πολιτική, καθώς ο προοδευτικός κόσμος επιθυμεί πολιτική αλλαγή και ακόμη περισσότερο οι προοδευτικοί πολίτες θέλουν την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, αναμένεται να περιγράψει ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ,



Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Φάμελλος εκτιμάται πως θα επισημάνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ήταν που εγκαλούσε το ΠΑΣΟΚ, αφού επέλεξε την αυτόνομη κάθοδο αντί της προοδευτικής συνεργασίας, ενώ η ηγετική ομάδα της Κουμουνδούρου απορρίπτει την αντιπαράθεση με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Άλλωστε, ο Σωκράτης Φάμελλος







Υπό αυτήν την έννοια, ο σημερινός Πρόεδρος του



Κατόπιν αυτών και με δεδομένο ότι ο κ. Φάμελλος υποστηρίζει ότι η πολιτική αλλαγή δεν προκύπτει με περιχαρακώσεις και κομματικούς εγωισμούς, αλλά και με βάση τα όσα έχει πει το προηγούμενο διάστημα για το ΠΑΣΟΚ, θεωρείται απίθανο ο σημερινός πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ να εισηγηθεί την αυτόνομη κάθοδο του κόμματος στις επόμενες εκλογές.



Κλείσιμο Σε θέση μάχης ο Πολάκης Σε μια τέτοια περίπτωση, το πνεύμα της σημερινής τοποθέτησης του κ. Φάμελλου στην Πολιτική Γραμματεία θα οδηγεί νομοτελειακά στην πολιτική στήριξη στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα από την Κουμουνδούρου και εντέλει στην απουσία κομματικού ψηφοδελτίου στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, κόντρα στη λογική της αυτόνομης καθόδου που προκρίνουν οι



Την ίδια στιγμή, όμως, σειρά βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ φέρονται να επιθυμούν «καθαρή λύση», αναμένοντας από την ηγεσία του κόμματος να διατυπώσει ρητά το πολιτικό της σχέδιο, καθώς εκτιμούν πως οι στιγμές είναι πλέον οριακές για την πορεία του κόμματος.



Για το λόγο αυτό, σκληρή αντιπαράθεση αναμένεται σήμερα ανάμεσα στις δύο κυρίαρχες εσωκομματικές τάσεις, με τον ανεξάρτητο βουλευτή Χανίων, Παύλο Πολάκη να αναφέρει χθες σε ανάρτησή του πως «αύριο η πρώτη μάχη στην ΠΓ.Το Σάββατο στην ΚΕ! Αντιστρέφουμε την πορεία απαξίωσης και δημοσκοπικής πτώσης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ!».



Στο ίδιο μήκος κύματος, ο



Κορυφώνεται σήμερα το μεσημέρι, στην συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας η εσωκομματική σύγκρουση στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, με φόντο τις ραγδαίες εξελίξεις στο χώρο που προκάλεσε με την μορφή ντόμινο, η ίδρυση της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Μετά τη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς , τα βλέμματα όλων στρέφονται στην σημερινή εισήγηση του Προέδρου του κόμματος, Σωκράτη Φάμελλου, με την νευρικότητα στους κόλπους του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ να έχει «χτυπήσει κόκκινο», καθώς βουλευτές και στελέχη όλων των απόψεων κρέμονται κυριολεκτικά από τα χείλη του επικεφαλής του πολιτικού φορέα.Μάλιστα, η σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας , όπως και η αυριανή ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής αποκτούν υπαρξιακό χαρακτήρα, αν όχι ιστορικό για τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, υπό την πιθανότητα μαζικών αποχωρήσεων προς το κόμμα Τσίπρα, αλλά και από την πίεση για αυτόνομη κάθοδο του κόμματος στις επόμενες εθνικές εκλογές, πίεση που ασκούν προς τον έβδομο όροφο της Κουμουνδούρου στελέχη όπως, ο Παύλος Πολάκης, η Ρένα Δούρου και ο Νίκος Παππάς.Η ανάγκη για τη δημιουργία ενός μεγάλου προοδευτικού ενωτικού μετώπου είναι και κοινωνική και πολιτική, καθώς ο προοδευτικός κόσμος επιθυμεί πολιτική αλλαγή και ακόμη περισσότερο οι προοδευτικοί πολίτες θέλουν την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, αναμένεται να περιγράψει ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος κατά την σημερινή εισήγησή του στην Πολιτική Γραμματεία του κόμματος, εξηγώντας παράλληλα πως η πολιτική αλλαγή που επιζητεί η κοινωνία δεν μπορεί να έρθει μέσα από κομματικούς εγωισμούς, κατακερματισμό και περιχαρακώσεις.Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Φάμελλος εκτιμάται πως θα επισημάνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ήταν που εγκαλούσε το ΠΑΣΟΚ, αφού επέλεξε την αυτόνομη κάθοδο αντί της προοδευτικής συνεργασίας, ενώ η ηγετική ομάδα της Κουμουνδούρου απορρίπτει την αντιπαράθεση με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Άλλωστε, ο Σωκράτης Φάμελλος από την ημέρα της παραίτησης του κ. Τσίπρα από τη βουλευτική του έδρα , είχε τονίσει πως παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις που είχαν σε εκείνη τη φάση, οι δρόμοι του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και του πρώην Προέδρου του δεν θα έπρεπε να είναι αντιπαραθετικοί, αλλά να συγκλίνουν σε κάποια στιγμή, στο μέλλον.Πολύ περισσότερο, όταν η κομματική βάση και ο προοδευτικός κόσμος επιδιώκουν την ενότητα του χώρου, όπως και ο ίδιος ο Σωκράτης Φάμελλος εδώ και ενάμιση χρόνο, μοιάζοντας αμετακίνητος στην ίδια θέση μέχρι τέλους.Υπό αυτήν την έννοια, ο σημερινός Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ φέρεται να μην επιθυμεί την αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα, υποδεικνύοντας το δρόμο της στήριξης και της συνεργασίας, με σκοπό την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, όπου ο ρόλος του κ. Τσίπρα τοποθετείται ως καθοριστικός. Στην κατεύθυνση αυτή, αυτό που προέχει για την Κουμουνδούρου είναι ένα μεγάλο προοδευτικό μέτωπο, ικανό να απομακρύνει την σημερινή κυβέρνηση, τη στιγμή όμως που τελείως αβάσιμα χαρακτηρίζονται τα περί διάλυσης και αναστολής του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, αλλά και παραίτησης του σημερινού Προέδρου του κόμματος.Κατόπιν αυτών και με δεδομένο ότι ο κ. Φάμελλος υποστηρίζει ότι η πολιτική αλλαγή δεν προκύπτει με περιχαρακώσεις και κομματικούς εγωισμούς, αλλά και με βάση τα όσα έχει πει το προηγούμενο διάστημα για το ΠΑΣΟΚ, θεωρείται απίθανο ο σημερινός πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ να εισηγηθεί την αυτόνομη κάθοδο του κόμματος στις επόμενες εκλογές.Σε μια τέτοια περίπτωση, το πνεύμα της σημερινής τοποθέτησης του κ. Φάμελλου στην Πολιτική Γραμματεία θα οδηγεί νομοτελειακά στην πολιτική στήριξη στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα από την Κουμουνδούρου και εντέλει στην απουσία κομματικού ψηφοδελτίου στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, κόντρα στη λογική της αυτόνομης καθόδου που προκρίνουν οι Παύλος Πολάκης , Νίκος Παππάς, Ρένα Δούρου και άλλοι, θεωρώντας πως η θέση της σημερινής ηγεσίας του κόμματος στα καθοδηγητικά όργανα ισοδυναμεί με αναστολή της λειτουργίας του.Την ίδια στιγμή, όμως, σειρά βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ φέρονται να επιθυμούν «καθαρή λύση», αναμένοντας από την ηγεσία του κόμματος να διατυπώσει ρητά το πολιτικό της σχέδιο, καθώς εκτιμούν πως οι στιγμές είναι πλέον οριακές για την πορεία του κόμματος.Για το λόγο αυτό, σκληρή αντιπαράθεση αναμένεται σήμερα ανάμεσα στις δύο κυρίαρχες εσωκομματικές τάσεις, με τον ανεξάρτητο βουλευτή Χανίων, Παύλο Πολάκη να αναφέρει χθες σε ανάρτησή του πως «αύριο η πρώτη μάχη στην ΠΓ.Το Σάββατο στην ΚΕ! Αντιστρέφουμε την πορεία απαξίωσης και δημοσκοπικής πτώσης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ!».Στο ίδιο μήκος κύματος, ο πρώην Υπουργός, Νίκος Παππάς ανέφερε χθες στο ρ/σ Παραπολιτικά πως «εάν η ηγεσία του κόμματος στηρίξει τον Αλέξη Τσίπρα, εισηγηθεί αναστολή του κόμματος ή μη καθόδου στις εκλογές, θα σημάνει παραίτηση όλων από τον πυρήνα των αρμοδιοτήτων μας», θέτοντας εμμέσως πλην σαφώς θέμα παραίτησης του κ. Φάμελλου από την ηγεσία του κόμματος.

Επιπλέον, «αυτό θα ισοδυναμεί με παραίτηση όλων μας από τα αξιώματά μας. Μια τέτοιου τύπου εισήγηση η οποία ταυτίζεται με τα σενάρια αναστολής, παγώματος, ψυγείου, μη καθόδου στις εκλογές, ότι «από τώρα μέχρι τον Σεπτέμβρη δεν έχουμε τίποτα να κάνουμε και καλά τα πάμε» συνέχισε ο κ. Παππάς, την ώρα που η πλευρά Φάμελλου εξακολουθεί να ελέγχει την πλειοψηφία των συλλογικών οργάνων του κόμματος, αν και έχουν υπάρξει μετατοπίσεις και αποχωρήσεις που μπορεί να επηρεάσουν σε κάποιο βαθμό το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας της Κεντρικής Επιτροπής.