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Νένα Μεντή: Θα παρουσιάσει σε περιοδεία στην Αττική τον επιτυχημένο «Μονόλογο της μοδίστρας»
Νένα Μεντή: Θα παρουσιάσει σε περιοδεία στην Αττική τον επιτυχημένο «Μονόλογο της μοδίστρας»
Δείτε σε ποια φεστιβάλ και ανοιχτά θέατρα θα φιλοξενηθεί η παράσταση
Μία από τις πιο δημοφιλείς παραστάσεις των δύο τελευταίων δύο χρόνων, το «Μια ζωή – Ο μονόλογος της μοδίστρας» του Πέτρου Ζούλια, με την Νένα Μεντή στον πρωταγωνιστικό ρόλο, θα παρουσιαστεί το φετινό καλοκαίρι σε περιοδεία με σταθμούς σε ανοιχτά θέατρα και φεστιβάλ. Η παράσταση θα φιλοξενηθεί σε δέκα συνολικά περιοχές της Αττικής αλλά και στη Χαλκίδα.
Το έργο του Πέτρου Ζούλια, γραμμένο και σκηνοθετημένο από τον ίδιο, με τη Νένα Μεντή σε μία από τις πιο ώριμες και συγκινητικές ερμηνείες της πρόσφατης θεατρικής της πορείας, αφηγείται τη ζωή μιας απλής λαϊκής γυναίκας που, αδειάζοντας το ατελιέ όπου εργάστηκε για δεκαετίες, ξετυλίγει το νήμα της προσωπικής της ιστορίας. Μέσα από τις μνήμες, τις απώλειες, τις μικρές καθημερινές χαρές και τα τραγούδια που σημάδεψαν διαφορετικές εποχές, η παράσταση φωτίζει τη νεότερη ιστορία της Ελλάδας παράλληλα με τη διαδρομή μιας της ηρωίδας.
Στο ταξίδι των αναμνήσεων της, γεμάτο με νοσταλγία για το παρελθόν, αλλά και αγωνία για το μέλλον, συναντάμε την ψυχή του καθημερινού ανθρώπου που συνεχίζει να αγωνίζεται για να ζήσει σε έναν κόσμο που αλλάζει γρήγορα και αμετάκλητα. Μια ιστορία - φόρος τιμής στις απλές προσωπικές ιστορίες του καθενός από εμάς, αλλά και στις μεγάλες συγκινήσεις της ζωής.
Πρόγραμμα περιοδείας:
27/06/2026 ΒΥΡΩΝΑΣ, Θέατρο Βράχων
30/06/2026 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, Θέατρο «Θανάσης Βέγγος»
04/07/2026 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Βεάκειο θέατρο
06/07/2026 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Θέατρο Ρεματιάς
08/07/2026 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Θέατρο Πέτρας
11/07/2026 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, Δημοτικό θέατρο «Δημήτρης Κιντής»
13/07/2026 ΠΑΠΑΓΟΥ, Κηποθέατρο Παπάγου-Χολαργού
06/09/2026 ΛΑΥΡΙΟ, Πολιτιστικό & Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου
12/09/2026 ΧΑΛΚΙΔΑ, Θέατρο «Ορέστης Μακρής»
Το έργο του Πέτρου Ζούλια, γραμμένο και σκηνοθετημένο από τον ίδιο, με τη Νένα Μεντή σε μία από τις πιο ώριμες και συγκινητικές ερμηνείες της πρόσφατης θεατρικής της πορείας, αφηγείται τη ζωή μιας απλής λαϊκής γυναίκας που, αδειάζοντας το ατελιέ όπου εργάστηκε για δεκαετίες, ξετυλίγει το νήμα της προσωπικής της ιστορίας. Μέσα από τις μνήμες, τις απώλειες, τις μικρές καθημερινές χαρές και τα τραγούδια που σημάδεψαν διαφορετικές εποχές, η παράσταση φωτίζει τη νεότερη ιστορία της Ελλάδας παράλληλα με τη διαδρομή μιας της ηρωίδας.
Στο ταξίδι των αναμνήσεων της, γεμάτο με νοσταλγία για το παρελθόν, αλλά και αγωνία για το μέλλον, συναντάμε την ψυχή του καθημερινού ανθρώπου που συνεχίζει να αγωνίζεται για να ζήσει σε έναν κόσμο που αλλάζει γρήγορα και αμετάκλητα. Μια ιστορία - φόρος τιμής στις απλές προσωπικές ιστορίες του καθενός από εμάς, αλλά και στις μεγάλες συγκινήσεις της ζωής.
Πρόγραμμα περιοδείας:
27/06/2026 ΒΥΡΩΝΑΣ, Θέατρο Βράχων
30/06/2026 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, Θέατρο «Θανάσης Βέγγος»
04/07/2026 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Βεάκειο θέατρο
06/07/2026 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Θέατρο Ρεματιάς
08/07/2026 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Θέατρο Πέτρας
11/07/2026 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, Δημοτικό θέατρο «Δημήτρης Κιντής»
13/07/2026 ΠΑΠΑΓΟΥ, Κηποθέατρο Παπάγου-Χολαργού
06/09/2026 ΛΑΥΡΙΟ, Πολιτιστικό & Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου
12/09/2026 ΧΑΛΚΙΔΑ, Θέατρο «Ορέστης Μακρής»
15/09/2026 ΑΙΓΑΛΕΩ, Θέατρο «Αλέξης Μινωτής»
18/09/2026 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, Θέατρο «Αλίκη Βουγιουκλάκη»
Προπώληση εισιτήριων: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/summer/mia-zoi-o-monologos-mias-modistras-periodeia/
18/09/2026 ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, Θέατρο «Αλίκη Βουγιουκλάκη»
Προπώληση εισιτήριων: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/summer/mia-zoi-o-monologos-mias-modistras-periodeia/
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