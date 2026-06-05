Νένα Μεντή: Θα παρουσιάσει σε περιοδεία στην Αττική τον επιτυχημένο «Μονόλογο της μοδίστρας»

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Μία από τις πιο δημοφιλείς παραστάσεις των δύο τελευταίων δύο χρόνων, το «» του Πέτρου Ζούλια, με τηνστον πρωταγωνιστικό ρόλο, θα παρουσιαστεί το φετινό καλοκαίρι σεμε σταθμούς σε ανοιχτά θέατρα και φεστιβάλ. Η παράσταση θα φιλοξενηθεί σε δέκα συνολικά περιοχές τηςαλλά και στη Χαλκίδα.Το έργο του Πέτρου Ζούλια, γραμμένο και σκηνοθετημένο από τον ίδιο, με τη Νένα Μεντή σε μία από τις πιο ώριμες και συγκινητικές ερμηνείες της πρόσφατης θεατρικής της πορείας, αφηγείται τη ζωή μιας απλής λαϊκής γυναίκας που, αδειάζοντας το ατελιέ όπου εργάστηκε για δεκαετίες, ξετυλίγει το νήμα της προσωπικής της ιστορίας. Μέσα από τις μνήμες, τις απώλειες, τις μικρές καθημερινές χαρές και τα τραγούδια που σημάδεψαν διαφορετικές εποχές, η παράσταση φωτίζει τη νεότερη ιστορία της Ελλάδας παράλληλα με τη διαδρομή μιας της ηρωίδας.Στο ταξίδι των αναμνήσεων της, γεμάτο με νοσταλγία για το παρελθόν, αλλά και αγωνία για το μέλλον, συναντάμε την ψυχή του καθημερινού ανθρώπου που συνεχίζει να αγωνίζεται για να ζήσει σε έναν κόσμο που αλλάζει γρήγορα και αμετάκλητα. Μια ιστορία - φόρος τιμής στις απλές προσωπικές ιστορίες του καθενός από εμάς, αλλά και στις μεγάλες συγκινήσεις της ζωής.27/06/2026 ΒΥΡΩΝΑΣ, Θέατρο Βράχων30/06/2026 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, Θέατρο «Θανάσης Βέγγος»04/07/2026 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Βεάκειο θέατρο06/07/2026 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, Θέατρο Ρεματιάς08/07/2026 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Θέατρο Πέτρας11/07/2026 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, Δημοτικό θέατρο «Δημήτρης Κιντής»13/07/2026 ΠΑΠΑΓΟΥ, Κηποθέατρο Παπάγου-Χολαργού06/09/2026 ΛΑΥΡΙΟ, Πολιτιστικό & Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου12/09/2026 ΧΑΛΚΙΔΑ, Θέατρο «Ορέστης Μακρής»