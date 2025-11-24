Γιώργος Χατζιδάκις κατά Μποφίλιου - Χαρούλη: Κινείται νομικά εναντίον της παγκόσμιας περιοδείας-αφιέρωμα στον Μάνο

Ο Γιώργος Χατζιδάκις αποδίδει τη στάση του αυτή στον σεβασμό του έργου και των πεποιθήσεων του πατέρα του σημειώνοντας «Ο Μάνος Χατζιδάκις σε όλη του τη ζωή είχε ένα θεμελιώδες μέλημα: να διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο πάνω στο πνευματικό του έργο, ώστε κάθε δημόσια παρουσίασή του να αντανακλά πλήρως τα καλλιτεχνικά και αισθητικά κριτήρια που ο ίδιος είχε θέσει. Είναι γνωστό ότι, στο όνομα της καλλιτεχνικής και αισθητικής αρτιότητας, απέρριπτε συστηματικά προτάσεις που δεν ανταποκρίνονταν στο όραμά του και στις αρχές του, αδιαφορώντας για το οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο όφελος.»Ολοκληρώνει δε την ανακοίνωσή του υπογραμμίζοντας πως «το να ισχυρίζεται κανείς ότι «τιμά» τον Μάνο Χατζιδάκι, ενώ επιλέγει να παρουσιάσει το έργο του παρά τη σαφή και ρητή αντίθεση της οικογένειας του, είναι υποκριτικό και σίγουρα εκτός «Χατζιδακικού ήθους».Από την πλευρά τους οι διοργανωτές της περιοδείας και οι εκπρόσωποι των ερμηνευτών εξεπλάγησαν δυσάρεστα με την εξέλιξη αυτή καθώς έχει ήδη ανακοινωθεί το πρόγραμμά της, το οποίο θα εξελιχθεί σε εννέα χώρες και 22 πόλεις με την προπώληση των εισιτηρίων, μάλιστα να έχει ήδη ξεκινήσει.Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr η διοργανώτρια εταιρεία παραγωγής έχει εξασφαλίσει όλες τις νόμιμες άδειες από τους εκδότες του εξωτερικού οι οποίοι διαχειρίζονται τα πνευματικά δικαιώματα του Μάνου Χατζιδάκι όσον αφορά σε εκδηλώσεις που διοργανώνονται εκτός Ελλάδας. Να σημειωθεί πως το πρόγραμμα της περιοδείας περιλαμβάνει συναυλίες αποκλειστικά στο εξωτερικό.Ο Μάνος Χατζιδάκις σε όλη του τη ζωή είχε ένα θεμελιώδες μέλημα: να διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο πάνω στο πνευματικό του έργο, ώστε κάθε δημόσια παρουσίασή του να αντανακλά πλήρως τα καλλιτεχνικά και αισθητικά κριτήρια που ο ίδιος είχε θέσει. Είναι γνωστό ότι, στο όνομα της καλλιτεχνικής και αισθητικής αρτιότητας, απέρριπτε συστηματικά προτάσεις που δεν ανταποκρίνονταν στο όραμά του και στις αρχές του, αδιαφορώντας για το οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο όφελος.Μετά τον θάνατό του, ως γιός και μοναδικός κληρονόμος του, είναι μέγιστη ευθύνη μου να διαφυλάσσω το έργο του με τον τρόπο που ο ίδιος είχε προσδιορίσει. Για το σκοπό αυτό έχω αναθέσει, τη διαχείριση και προστασία του έργου του στην εταιρεία μουσικών εκδόσεων SEED POINT, η οποία ενεργεί εκ μέρους μου.Προ μηνών, η SEED POINT έλαβε πρόταση από τον κ. Πάνο Λιαρόπουλο για τη διοργάνωση παγκόσμιας περιοδείας, υπό το καλλιτεχνικό σχήμα Hellenic Music Ensemble, με παρουσίαση έργων του Μάνου Χατζιδάκι και του Μίκη Θεοδωράκη, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννησή τους.Η συγκεκριμένη πρόταση απορρίφθηκε ρητά διότι δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του Μάνου Χατζιδάκι.Ωστόσο, ενημερωθήκαμε πρόσφατα ότι ο κ. Λιαρόπουλος, προχώρησε μονομερώς στην οργάνωση της εν λόγω περιοδείας, αναθέτοντας την υλοποίηση σε βρετανική εταιρεία παραγωγής, αγνοώντας πλήρως τη ρητή άρνησή μας, γεγονός που μας υποχρέωσε να προβούμε σε νομικές ενέργειες.Το να ισχυρίζεται κανείς ότι «τιμά» τον Μάνο Χατζιδάκι, ενώ επιλέγει να παρουσιάσει το έργο του παρά τη σαφή και ρητή αντίθεση της οικογένειας του, είναι υποκριτικό και σίγουρα εκτός «Χατζιδακικού ήθους».Σάββατο 10 Ιανουαρίου | Άμστερνταμ, Ολλανδία — RAI TheaterΚυριακή 11 Ιανουαρίου | Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο — Theatre Royal Drury LaneΔευτέρα 12 Ιανουαρίου | Βρυξέλλες, Βέλγιο — Bozar, Henry Le Boeuf HallΤρίτη 13 Ιανουαρίου | Νυρεμβέργη, Γερμανία — Meistersingerhalle, Large HallΠέμπτη 15 Ιανουαρίου | Στουτγκάρδη, Γερμανία — LiederhalleΠαρασκευή 16 Ιανουαρίου | Βιέννη, Αυστρία — Halle F, Wiener StadthalleΣάββατο 17 Ιανουαρίου | Αμβέρσα, Βέλγιο — Koningin ElisabethzaalΠέμπτη 22 Ιανουαρίου | Φιλαδέλφεια, ΗΠΑ — Keswick TheatreΠαρασκευή 23 Ιανουαρίου | Ουάσινγκτον, DC — Strathmore Concert HallΣάββατο 24 Ιανουαρίου | Μόντρεαλ, Καναδάς — L’Olympia TheatreΚυριακή 25 Ιανουαρίου | Βανκούβερ, Καναδάς — Chan CentreΤετάρτη 28 Ιανουαρίου | Σαν Χοσέ, ΗΠΑ — San Jose Civic CentreΣάββατο 31 Ιανουαρίου | Λος Άντζελες, ΗΠΑ — Saban TheatreΤετάρτη 4 Φεβρουαρίου | Τορόντο, Καναδάς — Roy Thomson HallΣάββατο 7 Φεβρουαρίου | Σικάγο, ΗΠΑ — Rosemont TheatreΔευτέρα 9 Φεβρουαρίου | Βοστώνη, ΗΠΑ — Emerson Colonial TheatreΤρίτη 10 Φεβρουαρίου | Νέα Υόρκη, ΗΠΑ — Carnegie HallΔευτέρα 16 Φεβρουαρίου | Αδελαΐδα, Αυστραλία — Festival TheatreΤετάρτη 18 Φεβρουαρίου | Σίδνεϊ, Αυστραλία — Sydney Opera HouseΣάββατο 20 Φεβρουαρίου | Μελβούρνη, Αυστραλία — Town HallΚυριακή 22 Φεβρουαρίου | Μελβούρνη, Αυστραλία — Town HallΤετάρτη 25 Φεβρουαρίου | Ουέλινγκτον, Νέα Ζηλανδία — Michael Fowler Centre