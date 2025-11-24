Γιώργος Χατζιδάκις κατά Μποφίλιου - Χαρούλη: Κινείται νομικά εναντίον της παγκόσμιας περιοδείας-αφιέρωμα στον Μάνο

Ενάντια στη μεγάλη παγκόσμια περιοδεία – αφιέρωμα στα τραγούδια του Μάνου Χατζιδάκι, με ερμηνευτές την Νατάσσα Μποφίλιου και τον Γιάννη Χαρούλη, τάσσεται ο θετός γιος του, Γιώργος Χατζιδάκις, προχωρώντας μάλιστα και σε νομικές ενέργειες προκειμένου να εμποδίσει τη διεξαγωγή της.
Η περιοδεία αυτή, η οποία αποτελεί κοινό αφιέρωμα στον Μάνο Χατζιδάκι και τον Μίκη Θεοδωράκη, διοργανώνεται από τη μεγάλη ξένη εταιρεία παραγωγής GTP Entertainment, η οποία έχει αναλάβει κι άλλα μεγάλου βεληνεκούς πολιτιστικά γεγονότα μεταξύ των οποίων και η επιτυχημένη έκθεση «The Art of Bansky», έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 10 Ιανουαρίου και περιλαμβάνει σταθμούς σε Ευρώπη, Βόρεια Αμερική, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία.
Εμπνευστής και επικεφαλής του φιλόδοξου αυτού καλλιτεχνικού εγχειρήματος είναι ο συνθέτης, μαέστρος και καθηγητής στο Berklee College of Music της Βοστόνης Πάνος Λιαρόπουλος, καλλιτεχνικός διευθυντής του Hellenic Music Ensemble, της 21μελούς ορχήστρας που αποτελείται από Έλληνες και Αμερικανούς μουσικούς οι οποίοι θα παίξουν στην περιοδεία.
Ήταν εκείνος μάλιστα που είχε προσκαλέσει κατά το πρόσφατο παρελθόν τη Νατάσσα Μποφίλιου στο Berklee για να τραγουδήσει Τσιτσάνη και Θεοδωράκη. Εκεί τήν είδε και την άκουσε και ο CEO της εταιρείας παραγωγής της περιοδείας, Michel Boersma, ενθουσιάστηκε και τής πρότεινε να είναι η βασική ερμηνεύτρια στο νέο πρότζεκτ. Εκείνη δέχτηκε με χαρά και ενθουσιασμό, πρότεινε να συμμετάσχει στο σχήμα και ο Γιάννης Χαρούλης ενώ διαμόρφωσε το χειμερινό της πρόγραμμα με βάση αυτή την περιοδεία η οποία απαιτεί πολύ χρόνο και διαδοχικά ταξίδια.
«Αυτή η περιοδεία δεν είναι απλώς μια συναυλία· είναι μια παγκόσμια γιορτή της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας και ένας φόρος τιμής σε δύο συνθέτες, η μουσική των οποίων εξακολουθεί να συγκινεί και να αντηχεί πέρα από σύνορα» έχει δηλώσει ο Πάνος Λιαρόπουλος σχετικά με τη μεγάλη αυτή διοργάνωση.
Όπως αναφέρει ο Γιώργος Χατζιδάκις σε σημερινή ανακοίνωσή του «προ μηνών, η SEED POINT - εταιρεία μουσικών εκδόσεων στην οποία ο ίδιος έχει αναθέσει τη διαχείριση και προστασία του έργου του πατέρα του - έλαβε πρόταση από τον κ. Πάνο Λιαρόπουλο για τη διοργάνωση παγκόσμιας περιοδείας, υπό το καλλιτεχνικό σχήμα Hellenic Music Ensemble, με παρουσίαση έργων του Μάνου Χατζιδάκι και του Μίκη Θεοδωράκη, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννησή τους. Η συγκεκριμένη πρόταση απορρίφθηκε ρητά διότι δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του Μάνου Χατζιδάκι.»
Προσθέτει επίσης πως το γεγονός ότι «ο κ. Λιαρόπουλος, προχώρησε μονομερώς στην οργάνωση της εν λόγω περιοδείας, αναθέτοντας την υλοποίηση σε βρετανική εταιρεία παραγωγής, αγνοώντας πλήρως τη ρητή άρνησή μας, μας υποχρέωσε να προβούμε σε νομικές ενέργειες».
Ο Γιώργος Χατζιδάκις αποδίδει τη στάση του αυτή στον σεβασμό του έργου και των πεποιθήσεων του πατέρα του σημειώνοντας «Ο Μάνος Χατζιδάκις σε όλη του τη ζωή είχε ένα θεμελιώδες μέλημα: να διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο πάνω στο πνευματικό του έργο, ώστε κάθε δημόσια παρουσίασή του να αντανακλά πλήρως τα καλλιτεχνικά και αισθητικά κριτήρια που ο ίδιος είχε θέσει. Είναι γνωστό ότι, στο όνομα της καλλιτεχνικής και αισθητικής αρτιότητας, απέρριπτε συστηματικά προτάσεις που δεν ανταποκρίνονταν στο όραμά του και στις αρχές του, αδιαφορώντας για το οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο όφελος.»
Ολοκληρώνει δε την ανακοίνωσή του υπογραμμίζοντας πως «το να ισχυρίζεται κανείς ότι «τιμά» τον Μάνο Χατζιδάκι, ενώ επιλέγει να παρουσιάσει το έργο του παρά τη σαφή και ρητή αντίθεση της οικογένειας του, είναι υποκριτικό και σίγουρα εκτός «Χατζιδακικού ήθους».
Από την πλευρά τους οι διοργανωτές της περιοδείας και οι εκπρόσωποι των ερμηνευτών εξεπλάγησαν δυσάρεστα με την εξέλιξη αυτή καθώς έχει ήδη ανακοινωθεί το πρόγραμμά της, το οποίο θα εξελιχθεί σε εννέα χώρες και 22 πόλεις με την προπώληση των εισιτηρίων, μάλιστα να έχει ήδη ξεκινήσει.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr η διοργανώτρια εταιρεία παραγωγής έχει εξασφαλίσει όλες τις νόμιμες άδειες από τους εκδότες του εξωτερικού οι οποίοι διαχειρίζονται τα πνευματικά δικαιώματα του Μάνου Χατζιδάκι όσον αφορά σε εκδηλώσεις που διοργανώνονται εκτός Ελλάδας. Να σημειωθεί πως το πρόγραμμα της περιοδείας περιλαμβάνει συναυλίες αποκλειστικά στο εξωτερικό.
Πρόγραμμα περιοδείας
Ευρώπη
Σάββατο 10 Ιανουαρίου | Άμστερνταμ, Ολλανδία — RAI Theater
Κυριακή 11 Ιανουαρίου | Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο — Theatre Royal Drury Lane
Δευτέρα 12 Ιανουαρίου | Βρυξέλλες, Βέλγιο — Bozar, Henry Le Boeuf Hall
Τρίτη 13 Ιανουαρίου | Νυρεμβέργη, Γερμανία — Meistersingerhalle, Large Hall
Πέμπτη 15 Ιανουαρίου | Στουτγκάρδη, Γερμανία — Liederhalle
Παρασκευή 16 Ιανουαρίου | Βιέννη, Αυστρία — Halle F, Wiener Stadthalle
Σάββατο 17 Ιανουαρίου | Αμβέρσα, Βέλγιο — Koningin Elisabethzaal
Βόρεια Αμερική
Πέμπτη 22 Ιανουαρίου | Φιλαδέλφεια, ΗΠΑ — Keswick Theatre
Παρασκευή 23 Ιανουαρίου | Ουάσινγκτον, DC — Strathmore Concert Hall
Σάββατο 24 Ιανουαρίου | Μόντρεαλ, Καναδάς — L’Olympia Theatre
Κυριακή 25 Ιανουαρίου | Βανκούβερ, Καναδάς — Chan Centre
Τετάρτη 28 Ιανουαρίου | Σαν Χοσέ, ΗΠΑ — San Jose Civic Centre
Σάββατο 31 Ιανουαρίου | Λος Άντζελες, ΗΠΑ — Saban Theatre
Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου | Τορόντο, Καναδάς — Roy Thomson Hall
Σάββατο 7 Φεβρουαρίου | Σικάγο, ΗΠΑ — Rosemont Theatre
Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου | Βοστώνη, ΗΠΑ — Emerson Colonial Theatre
Τρίτη 10 Φεβρουαρίου | Νέα Υόρκη, ΗΠΑ — Carnegie Hall
Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία
Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου | Αδελαΐδα, Αυστραλία — Festival Theatre
Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου | Σίδνεϊ, Αυστραλία — Sydney Opera House
Σάββατο 20 Φεβρουαρίου | Μελβούρνη, Αυστραλία — Town Hall
Κυριακή 22 Φεβρουαρίου | Μελβούρνη, Αυστραλία — Town Hall
Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου | Ουέλινγκτον, Νέα Ζηλανδία — Michael Fowler Centre