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«Έμπνευση. Αρχαία Ελληνική Τέχνη στην Ιταλία»: Μια νέα, ενδιαφέρουσα έκθεση στο Μουσείο της Ακρόπολης
«Έμπνευση. Αρχαία Ελληνική Τέχνη στην Ιταλία»: Μια νέα, ενδιαφέρουσα έκθεση στο Μουσείο της Ακρόπολης
Περιλαμβάνει 38 αριστουργήματα, κεραμικά, χάλκινα και μαρμάρινα, έργα μοναδικά από ιταλικά μουσεία - Ελεύθερη η είσοδος για το κοινό
Στην σημαντικότατη επιρροή που άσκησε η αρχαία ελληνική τέχνη στον ρωμαϊκό πολιτισμό έως και τον 20ό αιώνα επικεντρώνεται η νέα περιοδική έκθεση, με τίτλο «Έμπνευση. Αρχαία Ελληνική Τέχνη στην Ιταλία», που θα φιλοξενηθεί στο Μουσείο της Ακρόπολης, από τις 16 Ιουνίου έως τις 30 Αυγούστου, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.
«Η Ελλάδα κατεκτημένη κατάκτησε τον νικητή της»: Με αυτά τα λόγια ο ποιητής Οράτιος περιέγραψε με ακρίβεια τη γοητεία που άσκησε ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός στους Ρωμαίους. Τέχνη, λογοτεχνία, φιλοσοφία και παιδεία ενέπνευσαν τη ρωμαϊκή κοινωνία και την επηρέασαν βαθιά έχοντας ως αποτέλεσμα τη δημιουργία του ελληνορωμαϊκού πολιτισμού, δηλαδή ουσιαστικά τη βάση του δυτικού πολιτισμού σε παγκόσμια κλίμακα.
Η επιρροή αυτή υπήρξε καταλυτική από τις απαρχές της σχέσης των Ελλήνων με τους λαούς της Ιταλικής Χερσονήσου, Ετρούσκους, Λατίνους κ.ά. και, φυσικά, με τους λαούς της Σικελίας και της Κάτω Ιταλίας, όπου υπήρξαν σημαντικές ελληνικές εγκαταστάσεις και αποικίες.
Η έκθεση στο Μουσείο της Ακρόπολης θα περιλαμβάνει 38 αριστουργήματα κεραμικά, χάλκινα και μαρμάρινα, έργα μοναδικά που δεν εξάγονται από τα μουσεία της Ιταλίας και θα είναι χωρισμένη στις σε επτά διαφορετικές ενότητες.
Επιπλέον, την Παρασκευή 12 Ιουνίου το Μουσείο Ακρόπολης θα φιλοξενήσει την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του για μια συναυλία υπό τη διεύθυνση του διεθνώς αναγνωρισμένου Ισπανού συνθέτη και μαέστρου Oscar Navarro. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στις 9 το βράδυ στο προαύλιο του Μουσείου και η είσοδος στη συναυλία είναι ελεύθερη.
Την ημέρα αυτή, οι εκθεσιακοί χώροι του Μουσείου θα είναι ανοιχτοί όπως κάθε Παρασκευή από τις 9 το πρωί ως τις 10 το βράδυ, με κανονικό εισιτήριο. Το εστιατόριο του δευτέρου ορόφου θα είναι ανοιχτό έως τις 12 τα μεσάνυχτα (τηλεφωνικές κρατήσεις στο 210 9000915).
«Η Ελλάδα κατεκτημένη κατάκτησε τον νικητή της»: Με αυτά τα λόγια ο ποιητής Οράτιος περιέγραψε με ακρίβεια τη γοητεία που άσκησε ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός στους Ρωμαίους. Τέχνη, λογοτεχνία, φιλοσοφία και παιδεία ενέπνευσαν τη ρωμαϊκή κοινωνία και την επηρέασαν βαθιά έχοντας ως αποτέλεσμα τη δημιουργία του ελληνορωμαϊκού πολιτισμού, δηλαδή ουσιαστικά τη βάση του δυτικού πολιτισμού σε παγκόσμια κλίμακα.
Η επιρροή αυτή υπήρξε καταλυτική από τις απαρχές της σχέσης των Ελλήνων με τους λαούς της Ιταλικής Χερσονήσου, Ετρούσκους, Λατίνους κ.ά. και, φυσικά, με τους λαούς της Σικελίας και της Κάτω Ιταλίας, όπου υπήρξαν σημαντικές ελληνικές εγκαταστάσεις και αποικίες.
Η έκθεση στο Μουσείο της Ακρόπολης θα περιλαμβάνει 38 αριστουργήματα κεραμικά, χάλκινα και μαρμάρινα, έργα μοναδικά που δεν εξάγονται από τα μουσεία της Ιταλίας και θα είναι χωρισμένη στις σε επτά διαφορετικές ενότητες.
Επιπλέον, την Παρασκευή 12 Ιουνίου το Μουσείο Ακρόπολης θα φιλοξενήσει την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του για μια συναυλία υπό τη διεύθυνση του διεθνώς αναγνωρισμένου Ισπανού συνθέτη και μαέστρου Oscar Navarro. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στις 9 το βράδυ στο προαύλιο του Μουσείου και η είσοδος στη συναυλία είναι ελεύθερη.
Την ημέρα αυτή, οι εκθεσιακοί χώροι του Μουσείου θα είναι ανοιχτοί όπως κάθε Παρασκευή από τις 9 το πρωί ως τις 10 το βράδυ, με κανονικό εισιτήριο. Το εστιατόριο του δευτέρου ορόφου θα είναι ανοιχτό έως τις 12 τα μεσάνυχτα (τηλεφωνικές κρατήσεις στο 210 9000915).
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