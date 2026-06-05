«Έμπνευση. Αρχαία Ελληνική Τέχνη στην Ιταλία»: Μια νέα, ενδιαφέρουσα έκθεση στο Μουσείο της Ακρόπολης

Στην σημαντικότατη επιρροή που άσκησε η

στον ρωμαϊκό πολιτισμό έως και τον 20ό αιώνα επικεντρώνεται η νέα περιοδική

, με τίτλο «

», που θα φιλοξενηθεί στο Μουσείο της Ακρόπολης

, από τις

, με

για το κοινό.

«Η Ελλάδα κατεκτημένη κατάκτησε τον νικητή της»: Με αυτά τα λόγια ο ποιητής Οράτιος περιέγραψε με ακρίβεια τη γοητεία που άσκησε ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός στους Ρωμαίους. Τέχνη, λογοτεχνία, φιλοσοφία και παιδεία ενέπνευσαν τη ρωμαϊκή κοινωνία και την επηρέασαν βαθιά έχοντας ως αποτέλεσμα τη δημιουργία του ελληνορωμαϊκού πολιτισμού, δηλαδή ουσιαστικά τη βάση του δυτικού πολιτισμού σε παγκόσμια κλίμακα.

Η επιρροή αυτή υπήρξε καταλυτική από τις απαρχές της σχέσης των Ελλήνων με τους λαούς της Ιταλικής Χερσονήσου, Ετρούσκους, Λατίνους κ.ά. και, φυσικά, με τους λαούς της Σικελίας και της Κάτω Ιταλίας, όπου υπήρξαν σημαντικές ελληνικές εγκαταστάσεις και αποικίες.

Η έκθεση στο Μουσείο της Ακρόπολης θα περιλαμβάνει 38 αριστουργήματα κεραμικά, χάλκινα και μαρμάρινα, έργα μοναδικά που δεν εξάγονται από τα μουσεία της Ιταλίας και θα είναι χωρισμένη στις σε επτά διαφορετικές ενότητες.

Επιπλέον, την Παρασκευή

το Μουσείο Ακρόπολης θα φιλοξενήσει την

στον προαύλιο χώρο του για μια

υπό τη διεύθυνση του διεθνώς αναγνωρισμένου Ισπανού συνθέτη και μαέστρου Oscar Navarro. Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στις 9 το βράδυ στο προαύλιο του Μουσείου και η είσοδος στη συναυλία είναι ελεύθερη.

Την ημέρα αυτή, οι εκθεσιακοί χώροι του Μουσείου θα είναι ανοιχτοί όπως

κάθε Παρασκευή από τις 9 το πρωί ως τις 10 το βράδυ, με κανονικό εισιτήριο. Το εστιατόριο του δευτέρου ορόφου θα είναι ανοιχτό έως τις 12 τα μεσάνυχτα (τηλεφωνικές κρατήσεις στο 210 9000915).