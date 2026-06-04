Τρόλαρε τον Αντσελότι γιατί δεν τον κάλεσε στην εθνική Βραζιλίας ο Ροντινέι: «Ο χρόνος σου τελείωσε, έγινα Έλληνας»

Ο Ροντινέι φόρεσε τη νέα φανέλα της Εθνικής Ελλάδας και βρήκε έναν ωραίο τρόπο να ευχηθεί στην ομάδα της πατρίδας του, της Βραζιλίας, εν όψει Μουντιάλ