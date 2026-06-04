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Τρόλαρε τον Αντσελότι γιατί δεν τον κάλεσε στην εθνική Βραζιλίας ο Ροντινέι: «Ο χρόνος σου τελείωσε, έγινα Έλληνας»
Τρόλαρε τον Αντσελότι γιατί δεν τον κάλεσε στην εθνική Βραζιλίας ο Ροντινέι: «Ο χρόνος σου τελείωσε, έγινα Έλληνας»
Ο Ροντινέι φόρεσε τη νέα φανέλα της Εθνικής Ελλάδας και βρήκε έναν ωραίο τρόπο να ευχηθεί στην ομάδα της πατρίδας του, της Βραζιλίας, εν όψει Μουντιάλ
Ο Ροντινέι συνεχίζει τις διακοπές του στην Βραζιλία αλλά δεν ξεχνάει την Ελλάδα.
Ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού φωτογραφήθηκε με τη νέα φανέλα της Εθνικής Ελλάδας, ανέβασε τις φωτογραφίες στα social media του, και ευχήθηκε στην εθνική Βραζιλίας εν όψει Μουντιάλ, τρολάροντας τον Κάρλο Αντσελότι που δεν τον πήρε στην Σελεσάο.
«Αντσελότι, ο χρόνος σου τελείωσε. Αντίο και καλή τύχη. Εύχομαι η Βραζιλία να φέρει το τρόπαιο. Ο Ροντινέι έγινε Έλληνας» έγραψε με διάθεση χιούμορ ο Ροντινέι.
Ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού φωτογραφήθηκε με τη νέα φανέλα της Εθνικής Ελλάδας, ανέβασε τις φωτογραφίες στα social media του, και ευχήθηκε στην εθνική Βραζιλίας εν όψει Μουντιάλ, τρολάροντας τον Κάρλο Αντσελότι που δεν τον πήρε στην Σελεσάο.
«Αντσελότι, ο χρόνος σου τελείωσε. Αντίο και καλή τύχη. Εύχομαι η Βραζιλία να φέρει το τρόπαιο. Ο Ροντινέι έγινε Έλληνας» έγραψε με διάθεση χιούμορ ο Ροντινέι.
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