Thessaloniki Grand Slam 2026: Η Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο του ελληνικού beach volley

Η αντίστροφη μέτρηση για το Thessaloniki Grand Slam 2026 ξεκίνησε και επίσημα από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, όπου πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη Τύπου της διοργάνωσης