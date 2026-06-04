Ο Γιάννης Αλαφούζος κάλυψε εξ ολοκλήρου την τελευταία αύξηση ΜΚ της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Καλύφθηκε πλήρως από τον πρόεδρο των πράσινων και η τελευταία αύξηση ΜΚ του Παναθηναϊκού ύψους 17,5 εκατ. ευρώ, όπως ανακοίνωσε το Γ.Ε.ΜΗ.