Φίλαθλος μπούκαρε στο παρκέ των τελικών του ΝΒΑ για να βγάλει selfie με τον Γουεμπανιαμά και τιμωρήθηκε με δια βίου αποκλεισμό από τα γήπεδα, δείτε βίντεο
Φίλαθλος μπούκαρε στο παρκέ των τελικών του ΝΒΑ για να βγάλει selfie με τον Γουεμπανιαμά και τιμωρήθηκε με δια βίου αποκλεισμό από τα γήπεδα, δείτε βίντεο
Το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στο 6:28 της τέταρτης περιόδου του πρώτου τελικού του ΝΒΑ ανάμεσα στους Νιου Γιορκ Νικς και τους Σαν Αντόνιο Σπερς
Λίγο πριν το τέλος του πρώτου τελικού του ΝΒΑ ανάμεσα στους Νιου Γιορκ Νικς και τους Σαν Αντόνιο Σπερς σημειώθηκε ένα αναπάντεχο γεγονός.
Ένας φίλαθλος των Σπερς, ο οποίος καθόταν στα court seats, μπούκαρε στο παρκέ στο 6:28 της τέταρτης περιόδου, ενώ παιζόταν κανονικά μπάσκετ, προκειμένου να βγάλει μία selfie με τον σούπερσταρ της ομάδας, Βίκτορ Γουεμπανιαμά. Ωστόσο, αυτή η ενέργεια δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα που ήλπιζε ο νεαρός, καθώς δεν κατάφερε να βγάλει καλή φωτογραφία με τον Γουέμπι καθώς τον πρόλαβαν οι άνθρωποι της ασφάλειας και τον συνόδευσαν εκτός γηπέδου. Όχι μόνο δεν παρακολούθησε το υπόλοιπο της αναμέτρησης, αλλά τιμωρήθηκε με δια βίου αποκλεισμό από τα γήπεδα του ΝΒΑ.
Ένας φίλαθλος των Σπερς, ο οποίος καθόταν στα court seats, μπούκαρε στο παρκέ στο 6:28 της τέταρτης περιόδου, ενώ παιζόταν κανονικά μπάσκετ, προκειμένου να βγάλει μία selfie με τον σούπερσταρ της ομάδας, Βίκτορ Γουεμπανιαμά. Ωστόσο, αυτή η ενέργεια δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα που ήλπιζε ο νεαρός, καθώς δεν κατάφερε να βγάλει καλή φωτογραφία με τον Γουέμπι καθώς τον πρόλαβαν οι άνθρωποι της ασφάλειας και τον συνόδευσαν εκτός γηπέδου. Όχι μόνο δεν παρακολούθησε το υπόλοιπο της αναμέτρησης, αλλά τιμωρήθηκε με δια βίου αποκλεισμό από τα γήπεδα του ΝΒΑ.
Σε βίντεο που δημοσιεύθηκε στα social media φαίνεται ο συγκεκριμένος οπαδός να φοράει χειροπέδες και να κρατείται από αστυνομικούς, οι οποίο τον συνοδεύουν προς τα έξω.
Un fan invade la duela en la final de la NBA Knicks vs Spurs para tomarse una foto con Wembanyama como si fuera Messipic.twitter.com/nrVIo0sybV— tupadre (@___tupadre) June 4, 2026
@yahoosports The #NBA announced that the fan who ran onto the court in Game 1 of the #NBAFinals was arrested and given a lifetime ban from all NBA arenas. #spurs #knicks #nbaplayoffs ♬ Minimal for news / news suspense(1169746) - Hiraoka Kotaro
«Δεν έχω βρεθεί ποτέ σε τέτοια κατάσταση, δεν ήξερα πώς να αντιδράσω»Σχολιάζοντας αυτό το απίστευτο περιστατικό μετά το παιχνίδι ο Γουεμπανιαμά δήλωσε: «Δεν έχω βρεθεί ποτέ σε τέτοια κατάσταση. Δεν ήξερα πώς να αντιδράσω. Με εξέπληξε πραγματικά, σχεδόν όσο εκείνη τη φορά (όταν) μια νυχτερίδα διέσχισε το γήπεδο», αναφερόμενος σε ένα περιστατικό στη Μινεσότα πριν από έναν αγώνα κατά τη διάρκεια της πρώτης του σεζόν. Ο «εξωγήινος» των Σπερς σημείωσε 26 πόντους με 12 ριμπάουντ και τρία μπλοκ έχοντας 6/21 σουτ, αλλά δεν κατάφερε να οδηγήσει την ομάδα του στη νίκη. Οι Νικς πήραν το διπλό με σκορ 105-95 και έκαναν το 1-0 στη σειρά.
Wemby talked about the fan who ran on the court to take a selfie with him: “I’ve never been in that situation. I didn’t know how to act.” pic.twitter.com/IPFR4JP4Iu— Jared Weiss (@JaredWeissNBA) June 4, 2026
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