Φίλαθλος μπούκαρε στο παρκέ των τελικών του ΝΒΑ για να βγάλει selfie με τον Γουεμπανιαμά και τιμωρήθηκε με δια βίου αποκλεισμό από τα γήπεδα, δείτε βίντεο