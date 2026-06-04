Τρομερή Χβαλίνσκα στο Παρίσι: Από τα προκριματικά και το Νο114 της παγκόσμιας κατάταξης στον τελικό του Roland Garros, βίντεο
Τρομερή Χβαλίνσκα στο Παρίσι: Από τα προκριματικά και το Νο114 της παγκόσμιας κατάταξης στον τελικό του Roland Garros, βίντεο
H Μάγια Χβαλίνσκα απέκλεισε με 7-6(4), 6-4 σε 2 ώρες και 10 λεπτά την Ντιάνα Σνάιντερ και θα παίξει το Σάββατο για τον τίτλο με τη Μίρα Αντρέεβα
Η Πολωνή Μάγια Χβαλίνσκα συνέχισε την εντυπωσιακή της πορεία στο Roland Garros, επικρατώντας της Ντανιέλα Σνάιντερ με 7-6(4), 6-4 σε 2.10' και εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον πρώτο τελικό Grand Slam της καριέρας της. Στον τελικό θα αντιμετωπίσει τη Ρωσίδα Μίρα Αντρέεβα.
Δείτε ΕΔΩ τις καλύτερες στιγμές
Η 24χρονη Πολωνή (Νο114) , η οποία αγωνίζεται ως qualifier, πραγματοποίησε ακόμη μία μεγάλη εμφάνιση στο «Σταντ Ρολάν Γκαρός», αξιοποιώντας τις κρίσιμες στιγμές του αγώνα και δείχνοντας σταθερότητα απέναντι στη Σνάιντερ.
Η Αντρέεβα είχε προηγουμένως εξασφαλίσει τη δική της θέση στον τελικό, επικρατώντας με άνεση της Ουκρανής Μάρτα Κόστγιουκ με 6-1, 6-3 στον ημιτελικό.
Στο πρώτο σετ, η Σνάιντερ εμφανίστηκε εκνευρισμένη απέναντι στις δυνατές και ακριβείς επιλογές της αντιπάλου της, ωστόσο κατάφερε να επιστρέψει προσωρινά στο ματς, ισοφαρίζοντας σε 4-4. Η Χβαλίνσκα, όμως, διατήρησε τον έλεγχο στα κρίσιμα σημεία, κατακτώντας το σετ στο τάι μπρέικ.
Με αυτή την επικράτηση, η Χβαλίνσκα δίνει συνέχεια στο «παραμύθι» της στο Παρίσι, φτάνοντας μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης.
Δείτε ΕΔΩ τις καλύτερες στιγμές
Η 24χρονη Πολωνή (Νο114) , η οποία αγωνίζεται ως qualifier, πραγματοποίησε ακόμη μία μεγάλη εμφάνιση στο «Σταντ Ρολάν Γκαρός», αξιοποιώντας τις κρίσιμες στιγμές του αγώνα και δείχνοντας σταθερότητα απέναντι στη Σνάιντερ.
Η Αντρέεβα είχε προηγουμένως εξασφαλίσει τη δική της θέση στον τελικό, επικρατώντας με άνεση της Ουκρανής Μάρτα Κόστγιουκ με 6-1, 6-3 στον ημιτελικό.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Στο πρώτο σετ, η Σνάιντερ εμφανίστηκε εκνευρισμένη απέναντι στις δυνατές και ακριβείς επιλογές της αντιπάλου της, ωστόσο κατάφερε να επιστρέψει προσωρινά στο ματς, ισοφαρίζοντας σε 4-4. Η Χβαλίνσκα, όμως, διατήρησε τον έλεγχο στα κρίσιμα σημεία, κατακτώντας το σετ στο τάι μπρέικ.
Στο δεύτερο σετ, ένα καθοριστικό μπρέικ έδωσε προβάδισμα στην Πολωνή, η οποία ολοκλήρωσε τη νίκη της στο πρώτο της match point με δυνατό forehand winner.Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Με αυτή την επικράτηση, η Χβαλίνσκα δίνει συνέχεια στο «παραμύθι» της στο Παρίσι, φτάνοντας μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης.
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