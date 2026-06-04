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Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε και επίσημα την εποχή Άντονι Ιραόλα στον πάγκο της
Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε και επίσημα την εποχή Άντονι Ιραόλα στον πάγκο της
Ο 43χρονος τεχνικός είναι και με τη βούλα ο διάδοχος του Άρνε Σλοτ στην τεχνική ηγεσία των κόκκινων
Από τη στιγμή που η Λίβερπουλ αποφάσισε να χωρίσουν οι δρόμοι της με τον Άρνε Σλοτ (αν και είχε φανεί ότι ο Ολλανδός θα συνέχιζε) το όνομα που υπήρχε καθημερινά στο ρεπορτάζ των κόκκινων ήταν αυτό του Άντονι Ιραόλα.
Ο Βάσκος τεχνικός μετά από μία εντυπωσιακή τριετία στην ταπεινή Μπόρνμουθ την οποία οδήγησε στην ευρωπαϊκή της έξοδο, φάνταζε ως ο ιδανικός για να δώσει κάτι από τη χαμένη ταυτότητα της ομάδας μετά τη φετινή καταστροφική χρονιά και οι φήμες επιβεβαιώθηκαν με τον αγγλικό σύλλογο να ανακοινώνει σήμερα την πρόσληψη του.
Ο Ιραόλα υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028 και πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στις μεταγραφικές κινήσεις που θα κάνει.
«Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος», δήλωσε ο Ιραόλα, που εξήγησε ότι «φυσικά, γνωρίζεις τη Λίβερπουλ, ξέρεις ότι είναι ένας μεγάλος σύλλογος, ένας τεράστιος σύλλογος, ένας από τους μεγαλύτερους στον κόσμο. Αλλά όταν το βιώνεις από μέσα και καταλαβαίνεις λίγο περισσότερο αυτόν τον σύλλογο, πάντα πίστευα ότι είναι ένας ξεχωριστός σύλλογος.
Δεν χρειάζεσαι πολλά πράγματα για να σε προσελκύσει η Λίβερπουλ. Η Λίβερπουλ είναι η Λίβερπουλ. Όμως, φυσικά, η ατμόσφαιρα, οι φίλαθλοι, ο σύλλογος, οι παίκτες, η ευκαιρία για μένα να προπονήσω παίκτες κορυφαίου επιπέδου, η δυνατότητα να διεκδικήσω τίτλους. Νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να είναι πιο ελκυστικό από αυτό. Είναι δύσκολο να βρεις κάτι αντίστοιχο. Γι’ αυτό είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος να ξεκινήσω».
Ο Βάσκος τεχνικός μετά από μία εντυπωσιακή τριετία στην ταπεινή Μπόρνμουθ την οποία οδήγησε στην ευρωπαϊκή της έξοδο, φάνταζε ως ο ιδανικός για να δώσει κάτι από τη χαμένη ταυτότητα της ομάδας μετά τη φετινή καταστροφική χρονιά και οι φήμες επιβεβαιώθηκαν με τον αγγλικό σύλλογο να ανακοινώνει σήμερα την πρόσληψη του.
We can confirm Andoni Iraola has agreed a deal to become the club’s new head coach ahead of the 2026-27 season 🤝— Liverpool FC (@LFC) June 4, 2026
Ο Ιραόλα υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028 και πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στις μεταγραφικές κινήσεις που θα κάνει.
"I want to become one more of you." ✊ pic.twitter.com/EN38rKmKRz— Liverpool FC (@LFC) June 4, 2026
«Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος», δήλωσε ο Ιραόλα, που εξήγησε ότι «φυσικά, γνωρίζεις τη Λίβερπουλ, ξέρεις ότι είναι ένας μεγάλος σύλλογος, ένας τεράστιος σύλλογος, ένας από τους μεγαλύτερους στον κόσμο. Αλλά όταν το βιώνεις από μέσα και καταλαβαίνεις λίγο περισσότερο αυτόν τον σύλλογο, πάντα πίστευα ότι είναι ένας ξεχωριστός σύλλογος.
Head to All Red Video to watch the first part of Andoni Iraola's first interview as the new Reds head coach for free 🗣️— Liverpool FC (@LFC) June 4, 2026
Δεν χρειάζεσαι πολλά πράγματα για να σε προσελκύσει η Λίβερπουλ. Η Λίβερπουλ είναι η Λίβερπουλ. Όμως, φυσικά, η ατμόσφαιρα, οι φίλαθλοι, ο σύλλογος, οι παίκτες, η ευκαιρία για μένα να προπονήσω παίκτες κορυφαίου επιπέδου, η δυνατότητα να διεκδικήσω τίτλους. Νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να είναι πιο ελκυστικό από αυτό. Είναι δύσκολο να βρεις κάτι αντίστοιχο. Γι’ αυτό είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος να ξεκινήσω».
Andoni Iraola has felt the ‘crazy’ power of Anfield as an opponent – and cannot wait to have it backing him as our head coach 💪— Liverpool FC (@LFC) June 4, 2026
Πριν πάει στην Αγγλία το 2023, ο Βάσκος είχε προπονήσει κατά σειρά ΑΕΚ Λάρνακας, Μιραντές και Ράγιο Βαγιεκάνο, ενώ σαν ποδοσφαιριστής, είχε μεγάλη καριέρα στην Αθλέτικ Μπιλμπάο, αγωνιζόμενος και στο MLS με τη φανέλα της Νιου Γιορκ Σίτι πριν αποσυρθεί από την ενεργό δράση το 2016.
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