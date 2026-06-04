Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε και επίσημα την εποχή Άντονι Ιραόλα στον πάγκο της
SPORTS
Λίβερπουλ Άντονι Ιραόλα Άρνε Σλοτ

Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε και επίσημα την εποχή Άντονι Ιραόλα στον πάγκο της

Ο 43χρονος τεχνικός είναι και με τη βούλα ο διάδοχος του Άρνε Σλοτ στην τεχνική ηγεσία των κόκκινων

Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε και επίσημα την εποχή Άντονι Ιραόλα στον πάγκο της
Από τη στιγμή που η Λίβερπουλ αποφάσισε να χωρίσουν οι δρόμοι της με τον Άρνε Σλοτ (αν και είχε φανεί ότι ο Ολλανδός θα συνέχιζε) το όνομα που υπήρχε καθημερινά στο ρεπορτάζ των κόκκινων ήταν αυτό του Άντονι Ιραόλα.

Ο Βάσκος τεχνικός μετά από μία εντυπωσιακή τριετία στην ταπεινή Μπόρνμουθ την οποία οδήγησε στην ευρωπαϊκή της έξοδο, φάνταζε ως ο ιδανικός για να δώσει κάτι από τη χαμένη ταυτότητα της ομάδας μετά τη φετινή καταστροφική χρονιά και οι φήμες επιβεβαιώθηκαν με τον αγγλικό σύλλογο να ανακοινώνει σήμερα την πρόσληψη του.



Ο Ιραόλα  υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2028 και πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στις μεταγραφικές κινήσεις που θα κάνει.



«Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος», δήλωσε ο Ιραόλα, που εξήγησε ότι «φυσικά, γνωρίζεις τη Λίβερπουλ, ξέρεις ότι είναι ένας μεγάλος σύλλογος, ένας τεράστιος σύλλογος, ένας από τους μεγαλύτερους στον κόσμο. Αλλά όταν το βιώνεις από μέσα και καταλαβαίνεις λίγο περισσότερο αυτόν τον σύλλογο, πάντα πίστευα ότι είναι ένας ξεχωριστός σύλλογος.

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Δεν χρειάζεσαι πολλά πράγματα για να σε προσελκύσει η Λίβερπουλ. Η Λίβερπουλ είναι η Λίβερπουλ. Όμως, φυσικά, η ατμόσφαιρα, οι φίλαθλοι, ο σύλλογος, οι παίκτες, η ευκαιρία για μένα να προπονήσω παίκτες κορυφαίου επιπέδου, η δυνατότητα να διεκδικήσω τίτλους. Νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να είναι πιο ελκυστικό από αυτό. Είναι δύσκολο να βρεις κάτι αντίστοιχο. Γι’ αυτό είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος να ξεκινήσω».


Πριν πάει στην Αγγλία το 2023, ο Βάσκος είχε προπονήσει κατά σειρά ΑΕΚ Λάρνακας, Μιραντές και Ράγιο Βαγιεκάνο, ενώ σαν ποδοσφαιριστής, είχε μεγάλη καριέρα στην Αθλέτικ Μπιλμπάο, αγωνιζόμενος και στο MLS με τη φανέλα της Νιου Γιορκ Σίτι πριν αποσυρθεί από την ενεργό δράση το 2016.

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