Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε ρόλο... Τζον Τραβόλτα στο Grease, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
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Grease Γιάννης Αντετοκούνμπο Τζον Τραβόλτα

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε ρόλο... Τζον Τραβόλτα στο Grease, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Ο άσος των Μιλγουόκι Μπακς έγινε για τις ανάγκες διαφημιστικού σποτ... ο Ντάνι Ζούκο από την old time calssic κινηματογραφική ταινία, Grease

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε ρόλο... Τζον Τραβόλτα στο Grease, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
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Πώς θα σας φαινόταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με... στυλ και μαλλί Τζον Τραβόλτα από το Grease; Και όμως, το έκανε και αυτό ο Έλληνα σούπερ σταρ!

Ο λόγος; Η διαφημιστική καμπάνια της εταιρείας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, Kalshi, η οποία και φέρει την υπογραφή του όσον αφορά τις επενδύσεις που έχει κάνει.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ «ντύθηκε» Τζον Τραβόλτα, αναβίωσε μ' έναν... τελείως διαφορετικό τρόπο το «Grease» και το παρουσίασε σ' ένα διαφημιστικό σποτ!



Πηγή:www.gazzetta.gr
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