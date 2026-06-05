Άρειος Πάγος και Νόμος Κατσέλη: Στο μικροσκόπιο τραπεζών και servicers οι επιπτώσεις της απόφασης

Η ετυμηγορία του Αρείου Πάγου για τους τόκους στα δάνεια του Νόμου Κατσέλη φέρνει νέα δεδομένα για τράπεζες και servicers, με το εύρος της αναδρομικότητας να αποτελεί το βασικό σημείο που θα καθορίσει το τελικό οικονομικό κόστος