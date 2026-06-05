Άρειος Πάγος και Νόμος Κατσέλη: Στο μικροσκόπιο τραπεζών και servicers οι επιπτώσεις της απόφασης
Άρειος Πάγος και Νόμος Κατσέλη: Στο μικροσκόπιο τραπεζών και servicers οι επιπτώσεις της απόφασης
Η ετυμηγορία του Αρείου Πάγου για τους τόκους στα δάνεια του Νόμου Κατσέλη φέρνει νέα δεδομένα για τράπεζες και servicers, με το εύρος της αναδρομικότητας να αποτελεί το βασικό σημείο που θα καθορίσει το τελικό οικονομικό κόστος
Στην προσεκτική μελέτη της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στα δάνεια του Νόμου Κατσέλη προχωρούν οι νομικές υπηρεσίες τραπεζών και εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων (servicers), καθώς η ερμηνεία της αναμένεται να έχει σημαντικές οικονομικές και λειτουργικές συνέπειες για τον κλάδο.
Τα δύο βασικά ζητήματα στα οποία εστιάζουν οι εμπλεκόμενοι φορείς είναι η έκταση της αναδρομικής εφαρμογής της απόφασης και ο ακριβής τρόπος υπολογισμού των δόσεων. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, οι τόκοι δεν θα υπολογίζονται πλέον επί του συνολικού δανείου που έχει ενταχθεί στον Νόμο Κατσέλη, αλλά επί της εκάστοτε καταβαλλόμενης δόσης, ενώ προβλέπεται και αναδρομική ισχύς.
Το κρίσιμο ερώτημα που παραμένει ανοιχτό αφορά το εύρος αυτής της αναδρομικότητας. Ειδικότερα, θα πρέπει να διευκρινιστεί εάν η απόφαση καλύπτει το σύνολο των δανειοληπτών που έχουν υπαχθεί στον Νόμο Κατσέλη ή μόνο όσους έχουν ήδη προσφύγει δικαστικά για το συγκεκριμένο θέμα. Αντίστοιχα, αναμένεται να αποσαφηνιστεί κατά πόσο θα προκύψουν επιστροφές τόκων και για δάνεια που έχουν ήδη εξοφληθεί.
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Τα δύο βασικά ζητήματα στα οποία εστιάζουν οι εμπλεκόμενοι φορείς είναι η έκταση της αναδρομικής εφαρμογής της απόφασης και ο ακριβής τρόπος υπολογισμού των δόσεων. Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, οι τόκοι δεν θα υπολογίζονται πλέον επί του συνολικού δανείου που έχει ενταχθεί στον Νόμο Κατσέλη, αλλά επί της εκάστοτε καταβαλλόμενης δόσης, ενώ προβλέπεται και αναδρομική ισχύς.
Το κρίσιμο ερώτημα που παραμένει ανοιχτό αφορά το εύρος αυτής της αναδρομικότητας. Ειδικότερα, θα πρέπει να διευκρινιστεί εάν η απόφαση καλύπτει το σύνολο των δανειοληπτών που έχουν υπαχθεί στον Νόμο Κατσέλη ή μόνο όσους έχουν ήδη προσφύγει δικαστικά για το συγκεκριμένο θέμα. Αντίστοιχα, αναμένεται να αποσαφηνιστεί κατά πόσο θα προκύψουν επιστροφές τόκων και για δάνεια που έχουν ήδη εξοφληθεί.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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