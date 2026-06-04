Γιοβάνοβιτς για τον σχηματισμό με τα τρία στόπερ: Δημιούργησε αρκετά προβλήματα στον αντίπαλο αλλά θέλει δουλειά
Γιοβάνοβιτς για τον σχηματισμό με τα τρία στόπερ: Δημιούργησε αρκετά προβλήματα στον αντίπαλο αλλά θέλει δουλειά
Οι δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά το 2-2 με την Σουηδία στη Στοκχόλμη
Για την δοκιμή με 3 στόπερ στην άμυνα, την συνέχεια, τις απουσίες και άλλα πολλά μίλησε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι με την Σουηδία στη Στοκχόλμη.
Οι δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς
«Μια αρκετά καλή προσπάθεια στο πρώτο ημίχρονο. Ένα αρκετά μέτριο δεύτερο. Ο λόγος είναι οι αρκετά μαζεμένες αλλαγές που δεν είναι πάντα ευχάριστο και ίσως και ο ρυθμός, γιατί ουσιαστικά είναι πρώτο μας παιχνίδι μετά από αρκετό διάστημα από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις, μπορεί και ο σχηματισμός και το timing που ο αντίπαλος να ήταν καλύτερος στον αγωνιστικό χώρο, άρα σίγουρα ένα αρκετά καλό πρώτο ημίχρονο και ένα αρκετά μέτριο δεύτερο».
Για το 3-5-2: «Ήταν η πρώτη φορά που αγωνιστήκαμε με τρία στόπερ, παίζοντας και με μία ομάδα που έχει εξαιρετικούς επιθετικούς και πολύ καλή μεσαία γραμμή. Ήταν ένα δυνατό τεστ για την αλλαγή του σχηματισμού, φάνηκε και για όσο διάστημα μπορούσαμε και ήμασταν αρκετά συγκεντρωμένοι όσον αφορά την ανασταλτική λειτουργία, μπορούσαμε και να δημιουργήσουμε αρκετά προβλήματα στον αντίπαλο, αλλά φάνηκε και στη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου κάποιες τοποθετήσεις και ίσως έλεγα και παραπάνω κούραση, άμεσα άλλαξε τη ροή του παιχνιδιού και βρεθήκαμε σε μία υποδεέστερη θέση. Σίγουρα ήταν πολύ μικρός ο χρόνος που δουλέψαμε, ήταν πρώτο παιχνίδι που παίξαμε έτσι, σίγουρα και στο επόμενο παιχνίδι που θα έχουμε στην έδρα μας λογικά σε κάποια διάρκεια του παιχνιδιού πάλι να το χρησιμοποιήσουμε για να έχουμε κάποια καλά συμπεράσματα».
Για τις απουσίες: «Νομίζω το πρώτο ημίχρονο ήταν αρκετά καλό και μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία υπήρχε και αλλαγή σχηματισμού του αντιπάλου και μετά από αρκετό διάστημα έπαιξε και η Σουηδία διαφορετικά σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Είχε πολύ ενδιαφέρον μέσα από αυτές τις δυσκολίες πώς σαν ομάδα μπορούμε να αντιδράσουμε. Νομίζω στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου και όσον αφορά την ανασταλτική λειτουργία μας, ιδιαίτερα την επιθετική, ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Στη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου όπου και ο αντίπαλος αύξησε το ρυθμό του κάναμε αρκετά λάθη, αρκετές λάθος τοποθετήσεις, χάσαμε το ρυθμό του παιχνιδιού το πήρε ο αντίπαλος και σε αυτό το επίπεδο οι λεπτομέρειες είναι πολύ σημαντικές και έτσι από το δεύτερο μέρος δεν έχω πολλά πράγματα να θυμηθώ θετικά εκτός από την προσπάθεια να μην χάσουμε».
Για τη φάση του Ρέτσου με τον Γκιόκερες: «Ήταν φάουλ σίγουρα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο επιμένει σε αυτή την ερώτηση, είναι το τέλος της σεζόν και έχουμε επαγγελματίες παίκτες. Δεν νομίζω ότι υπήρχε κάτι σκόπιμο. Υπήρχαν αρκετά μαρκαρίσματα τα οποία ήταν σε φυσιολογικά πλαίσια. Δεν ξέρω αν υπονοεί κάτι με αυτή την ερώτηση. Δεν υπάρχει από την πλευρά μας σκοπιμότητα. Καταλαβαίνουμε ότι η Σουηδία πηγαίνει στο Μουντιάλ, αλλά δεν νομίζω ότι το παιχνίδι ήταν σκληρό».
Για το αν ο νέος σχηματισμός θα δώσει κι άλλες λύσεις στη συνέχεια: «Είχαμε μία καλή περίοδο στο σημερινό παιχνίδι. Μας χρειάζονται σίγουρα λίγη δουλειά και λίγα παιχνίδια ακόμα. Πιστεύω και η ποιότητα παικτών που έχουμε μπορούν να το υποστηρίξουν και εύχομαι κάποιος παρόμοιος σχηματισμός να μας δώσει κάποιες άλλες επιλογές όσον αφορά το παιχνίδι μας. Μέσα από τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα πρέπει να μάθουμε λίγο πιο γρήγορα για να μπορέσουμε και οι ίδιοι να το χρησιμοποιήσουμε στα επόμενα παιχνίδια».
Για τις πιθανότητες της Σουηδίας στο Μουντιάλ: «Είναι πολύ καλή ομάδα, έχει καλούς παίκτες. Έχει ενδιαφέρον όμιλο, αλλά δεν θα είναι εύκολο. Απλά είναι ένα τουρνουά που θέλει συγκέντρωση. Έχει πολύ καλούς παίκτες πολύ καλό προπονητή κατάφερε δίκαια μέσα από τα playoff να προκριθεί και θα έχει ενδιαφέρον ο όμιλός της και εύχομαι ότι καλύτερο».
Οι δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς
«Μια αρκετά καλή προσπάθεια στο πρώτο ημίχρονο. Ένα αρκετά μέτριο δεύτερο. Ο λόγος είναι οι αρκετά μαζεμένες αλλαγές που δεν είναι πάντα ευχάριστο και ίσως και ο ρυθμός, γιατί ουσιαστικά είναι πρώτο μας παιχνίδι μετά από αρκετό διάστημα από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις, μπορεί και ο σχηματισμός και το timing που ο αντίπαλος να ήταν καλύτερος στον αγωνιστικό χώρο, άρα σίγουρα ένα αρκετά καλό πρώτο ημίχρονο και ένα αρκετά μέτριο δεύτερο».
Για το 3-5-2: «Ήταν η πρώτη φορά που αγωνιστήκαμε με τρία στόπερ, παίζοντας και με μία ομάδα που έχει εξαιρετικούς επιθετικούς και πολύ καλή μεσαία γραμμή. Ήταν ένα δυνατό τεστ για την αλλαγή του σχηματισμού, φάνηκε και για όσο διάστημα μπορούσαμε και ήμασταν αρκετά συγκεντρωμένοι όσον αφορά την ανασταλτική λειτουργία, μπορούσαμε και να δημιουργήσουμε αρκετά προβλήματα στον αντίπαλο, αλλά φάνηκε και στη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου κάποιες τοποθετήσεις και ίσως έλεγα και παραπάνω κούραση, άμεσα άλλαξε τη ροή του παιχνιδιού και βρεθήκαμε σε μία υποδεέστερη θέση. Σίγουρα ήταν πολύ μικρός ο χρόνος που δουλέψαμε, ήταν πρώτο παιχνίδι που παίξαμε έτσι, σίγουρα και στο επόμενο παιχνίδι που θα έχουμε στην έδρα μας λογικά σε κάποια διάρκεια του παιχνιδιού πάλι να το χρησιμοποιήσουμε για να έχουμε κάποια καλά συμπεράσματα».
Για τις απουσίες: «Νομίζω το πρώτο ημίχρονο ήταν αρκετά καλό και μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία υπήρχε και αλλαγή σχηματισμού του αντιπάλου και μετά από αρκετό διάστημα έπαιξε και η Σουηδία διαφορετικά σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Είχε πολύ ενδιαφέρον μέσα από αυτές τις δυσκολίες πώς σαν ομάδα μπορούμε να αντιδράσουμε. Νομίζω στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου και όσον αφορά την ανασταλτική λειτουργία μας, ιδιαίτερα την επιθετική, ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Στη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου όπου και ο αντίπαλος αύξησε το ρυθμό του κάναμε αρκετά λάθη, αρκετές λάθος τοποθετήσεις, χάσαμε το ρυθμό του παιχνιδιού το πήρε ο αντίπαλος και σε αυτό το επίπεδο οι λεπτομέρειες είναι πολύ σημαντικές και έτσι από το δεύτερο μέρος δεν έχω πολλά πράγματα να θυμηθώ θετικά εκτός από την προσπάθεια να μην χάσουμε».
Για τη φάση του Ρέτσου με τον Γκιόκερες: «Ήταν φάουλ σίγουρα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο επιμένει σε αυτή την ερώτηση, είναι το τέλος της σεζόν και έχουμε επαγγελματίες παίκτες. Δεν νομίζω ότι υπήρχε κάτι σκόπιμο. Υπήρχαν αρκετά μαρκαρίσματα τα οποία ήταν σε φυσιολογικά πλαίσια. Δεν ξέρω αν υπονοεί κάτι με αυτή την ερώτηση. Δεν υπάρχει από την πλευρά μας σκοπιμότητα. Καταλαβαίνουμε ότι η Σουηδία πηγαίνει στο Μουντιάλ, αλλά δεν νομίζω ότι το παιχνίδι ήταν σκληρό».
Για το αν ο νέος σχηματισμός θα δώσει κι άλλες λύσεις στη συνέχεια: «Είχαμε μία καλή περίοδο στο σημερινό παιχνίδι. Μας χρειάζονται σίγουρα λίγη δουλειά και λίγα παιχνίδια ακόμα. Πιστεύω και η ποιότητα παικτών που έχουμε μπορούν να το υποστηρίξουν και εύχομαι κάποιος παρόμοιος σχηματισμός να μας δώσει κάποιες άλλες επιλογές όσον αφορά το παιχνίδι μας. Μέσα από τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα πρέπει να μάθουμε λίγο πιο γρήγορα για να μπορέσουμε και οι ίδιοι να το χρησιμοποιήσουμε στα επόμενα παιχνίδια».
Για τις πιθανότητες της Σουηδίας στο Μουντιάλ: «Είναι πολύ καλή ομάδα, έχει καλούς παίκτες. Έχει ενδιαφέρον όμιλο, αλλά δεν θα είναι εύκολο. Απλά είναι ένα τουρνουά που θέλει συγκέντρωση. Έχει πολύ καλούς παίκτες πολύ καλό προπονητή κατάφερε δίκαια μέσα από τα playoff να προκριθεί και θα έχει ενδιαφέρον ο όμιλός της και εύχομαι ότι καλύτερο».
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