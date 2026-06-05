Δημοσκόπηση Prorata: Στο 24% η ΝΔ, στο 14,5% η ΕΛΑΣ του Τσίπρα, τρίτη η Καρυστιανού με 9,5%, τέταρτο το ΠΑΣΟΚ με 8,5%
Δημοσκόπηση Prorata: Στο 24% η ΝΔ, στο 14,5% η ΕΛΑΣ του Τσίπρα, τρίτη η Καρυστιανού με 9,5%, τέταρτο το ΠΑΣΟΚ με 8,5%
Πρώτος με 26% ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο ερώτημα της δημοσκόπησης για την Εφημερίδα των Συντακτών «ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για πρωθυπουργό»
Την εικόνα που έχουν καταγράψει οι περισσότερες εκ των δημοσκοπήσεων του τελευταίου διαστήματος επιβεβαιώνει η δημοσκόπηση της Prorata για την Εφημερίδα των Συντακτών που δίνει πρώτη και με διαφορά τη Νέα Δημοκρατία και δεύτερη την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.
Στην τρίτη θέση στην πρόθεση ψήφου της δημοσκόπησης βρίσκεται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού, με το ΠΑΣΟΚ να βρίσκεται στην τέταρτη θέση σε μικρή απόσταση από την πέμπτη και την Ελληνική Λύση.
Συγκεκριμένα η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 24%, η ΕΛΑΣ 14,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 9,5%, το ΠΑΣΟΚ 8,5%, η Ελληνική Λύση 8%, το ΚΚΕ 6%, η Πλεύση Ελευθερίας και η Φωνή Λογικής 3,5%, το ΜεΡΑ25 3%, οι Δημοκράτες και η Νέα Αριστερά 1%, η Νίκη 0,5%. Άλλα κόμματα επέλεξε το 2,5% των ερωτηθέντων και «δεν έχω αποφασίσει» δήλωσε το 12,5%.
Οι συμμετέχοντες στην έρευνα της Prorata ρωτήθηκαν και ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότερο για πρωθυπουργό, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να είναι ξανά πρώτος με ποσοστό 26%.
Δεύτερος ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 16% και έπονται Κυριάκος Βελόπουλος με 7%, Μαρία Καρυστιανού με 6%, Νίκος Ανδρουλάκης με 6%, Ζωή Κωνσταντοπούλου, Δημήτρης Κουτσούμπας με 3%, Γιάνης Βαρουφάκης, Γαβριήλ Σακελλαρίδης και Αφροδίτη Λατινοπούλου με 2% ενώ Σωκράτης Φάμελλος, Δημήτρης Νατσιός και Στέφανος Κασσελάκης συγκεντρώνουν 1%.
Στην τρίτη θέση στην πρόθεση ψήφου της δημοσκόπησης βρίσκεται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού, με το ΠΑΣΟΚ να βρίσκεται στην τέταρτη θέση σε μικρή απόσταση από την πέμπτη και την Ελληνική Λύση.
Συγκεκριμένα η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει ποσοστό 24%, η ΕΛΑΣ 14,5%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 9,5%, το ΠΑΣΟΚ 8,5%, η Ελληνική Λύση 8%, το ΚΚΕ 6%, η Πλεύση Ελευθερίας και η Φωνή Λογικής 3,5%, το ΜεΡΑ25 3%, οι Δημοκράτες και η Νέα Αριστερά 1%, η Νίκη 0,5%. Άλλα κόμματα επέλεξε το 2,5% των ερωτηθέντων και «δεν έχω αποφασίσει» δήλωσε το 12,5%.
Οι συμμετέχοντες στην έρευνα της Prorata ρωτήθηκαν και ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότερο για πρωθυπουργό, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να είναι ξανά πρώτος με ποσοστό 26%.
Δεύτερος ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 16% και έπονται Κυριάκος Βελόπουλος με 7%, Μαρία Καρυστιανού με 6%, Νίκος Ανδρουλάκης με 6%, Ζωή Κωνσταντοπούλου, Δημήτρης Κουτσούμπας με 3%, Γιάνης Βαρουφάκης, Γαβριήλ Σακελλαρίδης και Αφροδίτη Λατινοπούλου με 2% ενώ Σωκράτης Φάμελλος, Δημήτρης Νατσιός και Στέφανος Κασσελάκης συγκεντρώνουν 1%.
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