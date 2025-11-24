Δέσποινα Καμπούρη για τη δασκάλα από το Λουτράκι που κατήγγειλε τον 6χρονο μαθητή: Μέχρι ένα σημείο δεν έχει άδικο αυτή η κυρία
Είναι μια μη αποδεκτή συμπεριφορά ένα παιδάκι έξι χρονών να πιάνει το στήθος της δασκάλας του, δήλωσε η δημοσιογράφος
Την άποψή της σχετικά με τη δασκάλα από το Λουτράκι, που κατήγγειλε έναν εξάχρονο μαθητή για θωπεία, εξέφρασε η
Δέσποινα Καμπούρη, υποστηρίζοντας ότι σε ένα βαθμό συμφωνεί με την επιλογή της γυναίκας να καταγγείλει το περιστατικό.
Πριν από λίγες ημέρες, η εκπαιδευτικός κατήγγειλε τον μαθητή, ότι τη θώπευσε όταν την άγγιξε για να της δείξει τη ζωγραφιά του σε σχολείο στο Λουτράκι.
Τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, η δασκάλα έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Πρωινό» και η Δέσποινα Καμπούρη σχολίασε ότι μέχρι ένα σημείο η εκπαιδευτικός δεν έχει άδικο. Όπως εξήγησε, θεωρεί ότι δεν είναι αποδεκτό για ένα παιδί έξι ετών να πιάνει το στήθος της δασκάλας του και πρόσθεσε ότι βασίζεται μόνο σε όσα έχουν παρουσιαστεί μέχρι τώρα μέσω της καταγγελίας.
Η δημοσιογράφος συμπλήρωσε ότι η εκπαιδευτικός έπραξε σωστά που ενημέρωσε τον διευθυντή, όπως ήταν υποχρεωμένη. Πιο συγκεκριμένα δήλωσε: «Εγώ να ρωτήσω κάτι; Διαφωνείτε σε όλα μαζί της; Εγώ θεωρώ και ας σας φανεί περίεργο ότι μέχρι ένα σημείο δεν έχει άδικο αυτή η κυρία. Είναι μια μη αποδεκτή συμπεριφορά ένα παιδάκι έξι χρονών να πιάνει το στήθος της δασκάλας του. Εγώ μένω σε αυτά που βλέπω. Αυτή είναι η καταγγελία. Μέχρι αυτό το σημείο είμαι μαζί της, έκανε πολύ καλά ως όφειλε ως εκπαιδευτικός να ενημερώσει τον διευθυντή. Δεν τη δικαιολογώ, θέλω να το εξηγήσω, γιατί είναι πολύ λεπτή η ισορροπία. Ίσως να προτρέχω, ας δούμε το δεύτερο μέρος του βίντεο. Εγώ δεν μιλάω για σεξουαλική ορμή, μιλώ για αποδεκτή ή μη αποδεκτή συμπεριφορά».
Το περιστατικό με τον εξάχρονο μαθητή και η καταγγελία
Ένα ασυνήθιστο περιστατικό καταγράφηκε σε Δημοτικό Σχολείο του Λουτρακίου, όπου μια δασκάλα υποστήριξε ότι δέχθηκε ακατάλληλο άγγιγμα από μαθητή της Α’ Δημοτικού. Η εκπαιδευτικός του 1ου Δημοτικού Λουτρακίου ενημέρωσε αμέσως τον διευθυντή του σχολείου, αναφέροντας ότι το 6χρονο παιδί την «θώπευσε» μέσα στην τάξη την ώρα του μαθήματος.
Παρά τις προσπάθειες του διευθυντή να την καθησυχάσει και να αντιμετωπιστεί το ζήτημα χωρίς υπερβολικές αντιδράσεις, η δασκάλα δύο ημέρες αργότερα μετέβη στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και κατέθεσε επίσημη καταγγελία. Η αστυνομία κατέγραψε το συμβάν και κάλεσε τους γονείς του παιδιού για ενημέρωση, οι οποίοι από την πλευρά τους προχώρησαν άμεσα σε αναφορά προς την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Κορινθίας.
Η υπηρεσία αποφάσισε τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης. Μετά την ολοκλήρωση της ΕΔΕ που διέταξε ο ΓΓ του ΥΠΑΙΘΑ Γιάννης Παπαδομαρκάκης, η δασκάλα δεν θα βρίσκεται σε σχολική τάξη αλλά θα απασχολείται στην διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Όπως είπε ο διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας, Δημήτρης Ντρίμερης, πρόκειται για δασκάλα εικαστικών. Περιγράφοντας το περιστατικό είπε στο Mega: «Έκανε μάθημα στην τάξη (πρώτη δημοτικού) και κάποιο παιδάκι αφού έφτιαξε τη ζωγραφιά του πήγε στη δασκάλα να της τη δείξει και την ακούμπησε για να της το πει».
