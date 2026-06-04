Όλη η μαγεία του Μουντιάλ 2026 από τα κανάλια της ΕΡΤ

Η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη, το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA 2026 έρχεται ζωντανά και αποκλειστικά στην ΕΡΤ από τις 11 Ιουνίου έως και τις 19 Ιουλίου 2026





Λίγο πριν από το πρώτο σφύριγμα του Μουντιάλ 2026, η







Στόχος της ΕΡΤ είναι να ανταποκριθεί στις ανάγκες των τηλεθεατών, τόνισε από την πλευρά του, ο διευθυντής Αθλητικών Προγραμμάτων της ΕΡΤ, Γιάννης Δάρας, σημειώνοντας ότι «οι σχολιαστές θα αποδώσουν με συναίσθημα, αντικειμενικότητα και σωστά Ελληνικά τις περιγραφές του Μουντιάλ» προσφέροντας, παράλληλα, αποκλειστικά θέματα και ιστορίες από τα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής.



Στο πρόγραμμα του Μουντιάλ θα προσαρμοστεί και η ΕΡΑ ΣΠΟΡ, όπως ανακοίνωσε ο προϊστάμενος του αθλητικού ραδιοφώνου της ΕΡΤ, Σήφης Βοτζάκης. «Θα έχουμε 24ωρη ροή προγράμματος, κάτι που δεν είχε γίνει ποτέ τα προηγούμενα χρόνια, λόγω των μεταμεσονύκτιων αγώνων» ανέφερε.







Και οι 104 συναρπαστικοί αγώνες του Μουντιάλ 2026 θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, την ΕΡΤ1, καθώς και από το ERTFLIX με επαυξημένα στατιστικά στοιχεία, απευθείας από τα γήπεδα του Καναδά, του Μεξικού και των ΗΠΑ, που φιλοξενούν το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026.



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Στο κλίμα της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής θα μας βάζουν καθημερινά τρεις εκπομπές στην ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, με ανάλυση, ρεπορτάζ και ειδικά αφιερώματα:



Στις 15:00, η Χριστίνα Βραχάλη και ο Έλληνας πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Νίκος Νταμπίζας μεταδίδουν τον ποδοσφαιρικό παλμό της ημέρας. Στις 20:00, ο Περικλής Μακρής, ο Παναγιώτης Κουλουμπής και οι πρώην διεθνείς ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ελλάδας,



Επιπλέον, η ΕΡΤ για πρώτη φορά διευρύνει την κάλυψη του μεγαλύτερου ποδοσφαιρικού γεγονότος του πλανήτη σε όλες τις διαθέσιμες πλατφόρμες της και τους επίσημους λογαριασμούς της στα Social Media, με παραγωγή πρωτογενούς περιεχομένου μέσα και έξω από τα γήπεδα, σε 24ωρη βάση, με παραλειπόμενα των αγώνων, ανθρώπινες ιστορίες και ιστορικές στιγμές που θα καταγράφει, μεταφέροντας τηλεθεατές και χρήστες του διαδικτύου στον μαγικό κόσμο του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Τον παλμό του Μουντιάλ και την ατμόσφαιρα από τη Βόρεια Αμερική θα μας μεταφέρουν, ο Χρήστος Ανθόπουλος και ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, οι οποίοι θα κάνουν… τον γύρο της Αμερικής σε 40 ημέρες! Ταυτόχρονα, μέσα από τις πλατφόρμες της ΕΡΤ, θα απολαμβάνουμε ξεχωριστό περιεχόμενο με την αγαπημένη ηθοποιό Δανάη Λουκάκη, που μετά την επιτυχημένη σειρά «Ηλέκτρα», έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή με τον κόσμο του ποδοσφαίρου και τους φαν της στρογγυλής θεάς.



Ο παλμός, οι σπουδαίες αναμετρήσεις και όλη η αθλητική δράση του Παγκοσμίου Κυπέλλου , με τη συμμετοχή 48 ομάδων, είναι στα κανάλια της δημόσιας τηλεόρασης.Λίγο πριν από το πρώτο σφύριγμα του Μουντιάλ 2026, η ΕΡΤ παρουσίασε τον τρόπο κάλυψης της κορυφαίας διοργάνωσης, σε μια ξεχωριστή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026, στο Ραδιομέγαρο της Αγ. Παρασκευής, παρουσία δημοσιογράφων και εκλεκτών προσκεκλημένων.«Η ΕΡΤ δίνει τη δυνατότητα σε όλους να δουν ταυτόχρονα, ελεύθερα, προσβάσιμα, δωρεάν, από άκρο σε άκρο της Ελλάδας, τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του κόσμου. Από τις 11 Ιουνίου, η ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ και η ΕΡΤ1 θα μεταδώσουν και τα 104 παιχνίδια που θα απαρτίζουν το μεγαλύτερο Μουντιάλ που έχει γίνει ποτέ στην Ιστορία» τόνισε η γενική διευθύντρια Προγράμματος της ΕΡΤ, Μαρία Κοζάκου, προσθέτοντας ότι η ΕΡΤ στέλνει στη Βόρεια Αμερική μια πολύ ισχυρή ομάδα δημοσιογράφων, σχολιαστών, influencers και τεχνικών, οι οποίοι θα βρίσκονται καθημερινά στα γήπεδα μεταφέροντας τα ρεπορτάζ, την ατμόσφαιρα και τον παλμό της μεγαλύτερης γιορτής του ποδοσφαίρου.Στόχος της ΕΡΤ είναι να ανταποκριθεί στις ανάγκες των τηλεθεατών, τόνισε από την πλευρά του, ο διευθυντής Αθλητικών Προγραμμάτων της ΕΡΤ, Γιάννης Δάρας, σημειώνοντας ότι «οι σχολιαστές θα αποδώσουν με συναίσθημα, αντικειμενικότητα και σωστά Ελληνικά τις περιγραφές του Μουντιάλ» προσφέροντας, παράλληλα, αποκλειστικά θέματα και ιστορίες από τα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής.Στο πρόγραμμα του Μουντιάλ θα προσαρμοστεί και η ΕΡΑ ΣΠΟΡ, όπως ανακοίνωσε ο προϊστάμενος του αθλητικού ραδιοφώνου της ΕΡΤ, Σήφης Βοτζάκης. «Θα έχουμε 24ωρη ροή προγράμματος, κάτι που δεν είχε γίνει ποτέ τα προηγούμενα χρόνια, λόγω των μεταμεσονύκτιων αγώνων» ανέφερε.Το «παρών» στην εκδήλωση έδωσε και ο θρύλος του ελληνικού ποδοσφαίρου, Νίκος Νταμπίζας , ο οποίος, συζητώντας με τη Χριστίνα Βραχάλη, τόνισε ότι το Μουντιάλ «είναι το γεγονός της χρονιάς κι εγώ είμαι μεταξύ των τυχερών που θα το παρουσιάσουμε».Και οι 104 συναρπαστικοί αγώνες του Μουντιάλ 2026 θα μεταδοθούν από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, την ΕΡΤ1, καθώς και από το ERTFLIX με επαυξημένα στατιστικά στοιχεία, απευθείας από τα γήπεδα του Καναδά, του Μεξικού και των ΗΠΑ, που φιλοξενούν το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου 2026.Δείτε ΕΔΩ όλο το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Μουντιάλ 2026.Επιπλέον, η ΕΡΤ θα προσφέρει πλήρη κάλυψη της κορυφαίας διοργάνωσης, με αποκλειστικό παρασκήνιο που θα μεταφέρουν οι απεσταλμένοι δημοσιογράφοι Γιάννης Καραλής, Τάσος Κολλίντζας, Πέτρος Μαυρογιαννίδης, Ιωσήφ Νικολάου, Αλέξης Σπυρόπουλος, Γιώργος Τραπεζανίδης και Γιώργος Χαϊκάλης, οι οποίοι θα αναλάβουν και την περιγραφή των αγώνων, μαζί με τους δημοσιογράφους Μίλτο Θεοδοσίου, Πάνο Μπλέτσο, Δημήτρη Μπουμπουγιατζή, Νίκο Οικονομόπουλο, Γιώργο Πολύζο, Χρήστο Σαράντο και Ηλία Χριστογιαννόπουλο.Στο κλίμα της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής θα μας βάζουν καθημερινά τρεις εκπομπές στην ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, με ανάλυση, ρεπορτάζ και ειδικά αφιερώματα:Στις 15:00, η Χριστίνα Βραχάλη και ο Έλληνας πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής Νίκος Νταμπίζας μεταδίδουν τον ποδοσφαιρικό παλμό της ημέρας. Στις 20:00, ο Περικλής Μακρής, ο Παναγιώτης Κουλουμπής και οι πρώην διεθνείς ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ελλάδας, Τάκης Φύσσας και Ντέμης Νικολαΐδης , σχολιάζουν τα μεγάλα ματς, ενώ μετά το τέλος των αγώνων, αναλύουν τις σημαντικότερες φάσεις και τις εξελίξεις από τα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής.Επιπλέον, η ΕΡΤ για πρώτη φορά διευρύνει την κάλυψη του μεγαλύτερου ποδοσφαιρικού γεγονότος του πλανήτη σε όλες τις διαθέσιμες πλατφόρμες της και τους επίσημους λογαριασμούς της στα Social Media, με παραγωγή πρωτογενούς περιεχομένου μέσα και έξω από τα γήπεδα, σε 24ωρη βάση, με παραλειπόμενα των αγώνων, ανθρώπινες ιστορίες και ιστορικές στιγμές που θα καταγράφει, μεταφέροντας τηλεθεατές και χρήστες του διαδικτύου στον μαγικό κόσμο του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Τον παλμό του Μουντιάλ και την ατμόσφαιρα από τη Βόρεια Αμερική θα μας μεταφέρουν, ο Χρήστος Ανθόπουλος και ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, οι οποίοι θα κάνουν… τον γύρο της Αμερικής σε 40 ημέρες! Ταυτόχρονα, μέσα από τις πλατφόρμες της ΕΡΤ, θα απολαμβάνουμε ξεχωριστό περιεχόμενο με την αγαπημένη ηθοποιό Δανάη Λουκάκη, που μετά την επιτυχημένη σειρά «Ηλέκτρα», έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή με τον κόσμο του ποδοσφαίρου και τους φαν της στρογγυλής θεάς.

Στον ρυθμό του Μουντιάλ θα μας μεταφέρουν καθημερινά, και οι ενημερωτικές εκπομπές, όπως και τα δελτία ειδήσεων του ΕΡΤnews, μεταδίδοντας τις τελευταίες εξελίξεις από τα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. Συνεχή κάλυψη θα προσφέρουν, φυσικά, και τα ενημερωτικά sites της Δημόσιας Τηλεόρασης, ertnews.gr και ertsports.gr, με διαρκή ροή ειδήσεων, αναλύσεις και παρουσίαση όλων των αναμετρήσεων.



Στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής «κατεβαίνει» και η ΕΡΑ ΣΠΟΡ, το αθλητικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ, με 24ωρο πρόγραμμα προσαρμοσμένο στο μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού.



Με ειδικές εκπομπές για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA 2026, μετάδοση αγώνων της διοργάνωσης και αναλυτικό ρεπορτάζ από τον απεσταλμένο της ΕΡΑ ΣΠΟΡ Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τους δημοσιογράφους και τεχνικούς της ΕΡΤ που θα βρίσκονται στις ΗΠΑ, στο Μεξικό και στον Καναδά.