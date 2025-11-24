Κασσελάκης για Τσίπρα: Είναι ομοφοβικός, δεν κατάλαβε η Μπέττυ τι έλεγε ο Τάιλερ στα αγγλικά για τα παιδιά στο Μαξίμου - Δείτε βίντεο

3) Ο Αλέξης με αποκαλεί "υπερφίαλο". Μάλιστα. Όταν τον είχαν παρατήσει οι άλλοι, εγώ έτρεχα στα ακριτικά νησιά με δικά μου έξοδα να τον υπερασπιστώ. Όταν τα δαχτυλίδια του έκαναν διακοπές, εγώ έτρεχα μέσα στις φωτιές και στον "Ντάνιελ". Ήμουνα μέσα στον κόσμο. Βοηθούσα όσο μπορούσα. Όταν εκείνοι συναντούσαν ολιγάρχες-χορηγούς, εγώ έβαζα χρήματα από την τσέπη μου. Συνεπώς, Αλέξη, συγγνώμη για την "έλλειψη σεμνότητας".Τέλος, σε ένα κρεσέντο ομοφοβικού κουτσομπολιού, ο Αλέξης υποστηρίζει πως ο σύζυγός μου, Τάιλερ, ρώτησε την σύζυγό του, Μπέττυ, πώς θα πρέπει να μεγαλώσει τα παιδιά μας στου Μαξίμου. Προφανώς, τα αγγλικά της Μπέττυς είναι λίγο χειρότερα από αυτά του Αλέξη, καθώς δεν κατάλαβε πως ο Τάιλερ την ρωτούσε πώς ήταν να μεγαλώνουν τα δικά τους παιδιά, όταν εκείνοι ήταν στο Μαξίμου.Αυτό όμως δεν με εντυπωσιάζει. Σκεφτείτε: εάν έφερνα στο Σούνιο σύντροφο γυναίκα, θα το ανέφερε ποτέ αυτό στο βιβλίο του; Είναι εξόχως αποκαλυπτικό της δήθεν προοδευτικότητάς του και εξηγεί αρκετές πολιτικές επιλογές. Εξάλλου, ο ίδιος προέβλεπε σε κοινούς συνεργάτες ότι θα ερχόμουνα 4ος στις ευρωεκλογές, καθώς ο κόσμος δεν θα ήθελε έναν "gay liberal". Δικές του λέξεις. Ήρθα δεύτερος με 15%. Άραγε ο Αλέξης με το νέο του κόμμα, θα μπορούσε να πάρει περισσότερο;.Ο Αλέξης Τσίπρας προσπαθεί να πουλήσει το βιβλίο του. Και του εύχομαι καλοτάξιδο. Εν τω μεταξύ, έχουμε πολύ σοβαρότερα πράγματα να ασχοληθούμε. Ο κόσμος ζητά λύσεις, ζητά μια εναλλακτική και αυτό δεν πρόκειται να γίνει από το rebranding ενός παλιού πολιτικού. Δεν χρειάζεσαι rebranding, εάν ξέρεις τι θες να κάνεις και γιατί το κάνεις. Δεν χρειάζεσαι rebranding, αν ξέρεις ποιος είσαι. Εγώ είμαι εδώ να υπηρετήσω τον ελληνικό λαό, να γίνει η Ελλάδα μία χώρα με ανθρωπισμό μέσα στην πολιτική της. Το Κίνημα Δημοκρατίας προχωρά. Κοιτάμε μπροστά!».Η ανάδειξη του Στέφανου Κασσελάκη από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ δεν λείπει από τις σελίδες της «Ιθάκης», καθώς ο πρώην πρωθυπουργός δεν κρύβει τη δυσαρέσκειά του για την τελική τροπή που πήραν τα πράγματα στο εσωκομματικό πεδίο, αν και η νίκη του διαδόχου του και έκπτωτου εν τέλει προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είχε πολιτικά χαρακτηριστικά κατά βάση, σύμφωνα με την αφήγηση του Αλέξη Τσίπρα, την οποία αποδίδει στην ανεπάρκεια των συνυποψηφίων τους.Όπως αναφέρει ο πρώην πρωθυπουργός, το πολιτικό… προξενιό ή αλλιώς την μεταξύ τους γνωριμία έκανε το 2022 ο Παύλος Πολάκης, εκτιμώντας, ωστόσο, ότι οι στάσεις και οι συμπεριφορές των κορυφαίων στελεχών και των υποψήφιων για τη διαδοχή Τσίπρα στην ηγεσία του κόμματος, άνοιξαν τελικά τον δρόμο για τον ομογενή πολιτικό.Αναζητώντας τις πολιτικές αιτίες του «φαινομένου» Κασσελάκη, ο κ. Τσίπρας εκτιμά πως «ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ, απογοητευμένος από την ήττα και την παραίτησή μου, έψαχνε να βρει τον τρόπο να τιμωρήσει αυτόν τον μηχανισμό. Και ο Κασσελάκης αποδείχτηκε ο κατάλληλος τιμωρός με το αγγελικό πρόσωπο. Από την άλλη, ο ίδιος, παρά την πολιτική του απειρία, ψυχανεμίστηκε απολύτως το κλίμα που επικρατούσε στη βάση του κόμματος. Και εργαλειοποίησε στο έπακρο την απόφασή μου να μείνω ουδέτερος στην εσωκομματική διαδικασία και την απόφαση των αντιπάλων του να πάρουν αποστάσεις από μένα. Και έβγαινε κάθε τόσο να κάνει δηλώσεις υπεράσπισης του έργου και της παρακαταθήκης μου, συνδέοντας την υποψηφιότητά του με μένα, με την περίφημη δήλωση "ο Τσίπρας με φύτεψε"».Ωστόσο, ο πρώην πρωθυπουργός δεν παραγνωρίζει ότι «ο Κασσελάκης, από την πλευρά του, έπαιξε με όρους πολιτικού μάρκετινγκ σωστά το παιχνίδι. Ήθελε να κερδίσει την εκλογή σε ένα κόμμα που η βάση του ήταν συντριπτικά υπέρ του Τσίπρα. Τι θα πουλούσε; Μητσοτάκη; Τσίπρα θα πουλούσε. Και, από ό,τι φάνηκε, το έκανε αποτελεσματικά. Το ερώτημα είναι τι έκαναν οι άλλοι. Εκείνοι, αντί να απαντήσουν επί της ουσίας στον Κασσελάκη, υπερασπιζόμενοι το δικό μου έργο που ήταν και δικό τους έργο, του έκαναν αντιπολίτευση στα δευτερεύοντα, αποσιωπώντας ακόμα και το όνομά μου, που εκείνος έκλινε σε όλες τις πτώσεις».Με αποκαλυπτική, μάλιστα, διάθεση, τονίζει: «Όταν όμως το κύμα υποστήριξης του Κασσελάκη έγινε τσουνάμι, με θυμήθηκαν. Αλλά ήταν πια αργά. Ακόμα και να ήθελα να παραβώ την απόφασή μου και να παρέμβω, δεν θα μπορούσα πια να αλλάξω τη ροή των πραγμάτων». «Ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη εκλογή, δέχτηκα πιέσεις να κάνω δήλωση καταδίκης του Κασσελάκη» προσθέτει.Την ίδια στιγμή, ο Αλέξης Τσίπρας στέκεται στην άπλετη μιντιακή προβολή του Στέφανου Κασσελάκη, λέγοντας πως «ο νέος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ήταν το απόλυτο γεγονός της περιόδου και όλα τα φώτα της δημοσιότητας έπεσαν πάνω του, ιδίως εκείνα των πρωινών τηλεοπτικών εκπομπών. Ήταν ένας πρόεδρος απολύτως ανάρμοστος για το κόμμα του. Ένας πολύ φιλόδοξος άνθρωπος, που δεν είχε όμως καμία γνώση του κομματικού περιβάλλοντος, ούτε και της ελληνικής πραγματικότητας. Είχε μεγαλώσει στις ΗΠΑ. Δεν γνώριζε ούτε τα βασικά της ελληνικής πολιτικής σκηνής, ούτε τα βασικά της σύγχρονης ελληνικής Πολιτικής Ιστορίας».Όπως επισημαίνει ο πρώην πρωθυπουργός, «η εικόνα στην αρχή ήταν λίγο κωμικοτραγική. Ήταν σαν να ζούμε κάποιο ριμέικ της γνωστής ιταλικής κωμωδίας "Viva la liberta", του Ρομπέρτο Άντο, όπου ο ηγέτης του Κεντροαριστερού Κόμματος της Ιταλίας, που υποδύεται ο Τόνι Σερβίλο, αντιμετωπίζει κρίση κατάθλιψης και εξαφανίζεται μυστηριωδώς. Τα πράγματα παίρνουν απρόσμενη τροπή, όταν ο βοηθός του ανακαλύπτει τον δίδυμο αδελφό του και, στην απελπισία του, τον παρουσιάζει ως τον κανονικό αρχηγό του κόμματος. Ο οποίος όμως είναι παντελώς άσχετος με το κόμμα και την πολιτική και εκεί αρχίζουν μια σειρά από ευτράπελα.Κάπως έτσι και η βάση του ΣΥΡΙΖΑ, στην απελπισία της, εξέλεξε τον Στέφανο. Και όλοι μας προσπαθήσαμε στην αρχή, σεβόμενοι τη δημοκρατική ετυμηγορία, να τον στηρίξουμε και να του μάθουμε τα βασικά, ώστε να μπορέσει στοιχειωδώς να σταθεί και να αποφύγουμε τον συλλογικό εξευτελισμό».