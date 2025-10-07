Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Επιβεβαίωσε για Κρις Κόουλμαν και Αστέρα Τρίπολης ο Μποροβήλος
Ο πρόεδρος των Αρκάδων δήλωσε ότι εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, ο Ουαλός θα είναι ο νέος προπονητής της ομάδας
Ο Αστέρας Τρίπολης γνώρισε την ήττα (2-1) από τον Πανσερραϊκό, με αποτέλεσμα να κολλήσει στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, με μόλις δύο βαθμούς μετά από έξι αγωνιστικές.
Το κακό ξεκίνημα έφερε… σύννεφα πάνω από την Τρίπολη και αναπόφευκτα τον Σάββα Παντελίδη στο επίκεντρο της κριτικής.
Ο 60χρονος τεχνικός ήταν σε δύσκολη θέση και την Κυριακή (5/10), η «κιτρινομπλέ» ΠΑΕ ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον έμπειρο κόουτς.
Αμέσως πρώτος στόχος της διοίκησης ήταν ο Κρις Κόουλμαν. Με τον οποίο οι συζητήσεις πηγαίνουν καλά και το μόνο που απομένει είναι η επίσημη ανακοίνωση.
Όπως δήλωσε και ο πρόεδρος της ομάδας, Γιώργος Μποροβήλος, στο ΕΡΑ sport: «Απ' ότι φαίνεται θα είναι ο Κόουλμαν, εκεί οδηγούνται τα πράγματα, υπάρχει μια συμφωνία που θα ολοκληρωθεί εντός της ημέρας, πρέπει να πάμε γρήγορα στην επόμενη μέρα, η διακοπή της εθνικής βοηθάει τον νέο προπονητή να γνωρίσει πρόσωπα και καταστάσεις, για να προετοιμαστεί η ομάδα για το επόμενο παιχνίδι του πρωταθλήματος».
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
