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Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Δύσκολη Δευτέρα σε Κηφισό, Κηφισίας και κέντρο Αθήνας, 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Δύσκολη Δευτέρα σε Κηφισό, Κηφισίας και κέντρο Αθήνας, 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Με σημαντικές καθυστερήσεις ξεκίνησε η εβδομάδα για τους οδηγούς στην Αττική, με την κίνηση να είναι αυξημένη
UPD:
Με σημαντικές καθυστερήσεις ξεκίνησε η εβδομάδα για τους οδηγούς στην Αττική, καθώς από νωρίς το πρωί της Δευτέρας καταγράφεται αυξημένη κίνηση σε βασικούς οδικούς άξονες. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στο ρεύμα προς Λαμία η κίνηση εκτείνεται από το Αιγάλεω έως σχεδόν τη Λυκόβρυση, ενώ στο ρεύμα προς Πειραιά οι καθυστερήσεις ξεκινούν από τη Νέα Ιωνία και φτάνουν έως το Περιστέρι.
Ιδιαίτερα αυξημένος είναι ο κυκλοφοριακός φόρτος και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς και στο κέντρο της Αθήνας, όπου οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.
Προβλήματα καταγράφονται και στην Αττική Οδό. Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο σημειώνονται καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας, ενώ στην έξοδο προς Λαμία οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 15 έως 20 λεπτά. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών στην έξοδο για Λαμία.
Δείτε live την κίνηση
Ιδιαίτερα αυξημένος είναι ο κυκλοφοριακός φόρτος και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς και στο κέντρο της Αθήνας, όπου οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.
Προβλήματα καταγράφονται και στην Αττική Οδό. Στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο σημειώνονται καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από τον κόμβο Φυλής έως τον κόμβο Κηφισίας, ενώ στην έξοδο προς Λαμία οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 15 έως 20 λεπτά. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών στην έξοδο για Λαμία.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 30΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) June 8, 2026
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 20΄-25΄από κόμβο Μαραθώνος έως κόμβο Κηφισίας.
Περιφ. Υμηττού καθυστερήσεις 20΄-25΄από Αγ. Παρασκευή έως Κηφισίας. https://t.co/k3JgTm7obl
UPD:
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