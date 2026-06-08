Γιοβάνοβιτς: «Μπορεί να μην κάναμε καλά παιχνίδια, αλλά έχω εμπιστοσύνη στους παίκτες»

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός στάθηκε στη μέτρια εικόνα της Εθνικής απέναντι στην Ιταλία, εξήγησε τις πολλές αλλαγές στα φιλικά και τόνισε ότι στόχος είναι η καλύτερη δυνατή προετοιμασία για τη League A του Nations League