Δημοσκόπηση Marc για το ΘΕΜΑ: Ήρθε η ανατροπή στην αντιπολίτευση, καθαρά δεύτερος ο Τσίπρας με «χορηγό» το ΠΑΣΟΚ

Η (α)βεβαιότητα της ψήφου

Το κλειδί της αυτοδυναμίας

Τι ψηφίζουν αποχή και νέοι

Τη μεγάλη ανατροπή στον χώρο της αντιπολίτευσης καταγράφει η πρώτη μέτρηση της Marc, μετά τη δημιουργία των δύο νέων κομμάτων, που παρουσιάζει το «Πρώτο Θέμα»: το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι της νεοσύστατης ΕΛΑΣ διαμορφώνεται στις 15,1 μονάδες, αλλά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι καθαρά στη δεύτερη θέση και το ΠΑΣΟΚ δίνει τώρα τη μάχη της τρίτης θέσης με την «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού.Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι 14,6 μονάδες (31%) μπροστά από τον Αλέξη Τσίπρα (16,4%) στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία. Και οι δύο καταγράφουν μεγαλύτερα ποσοστά από τα κόμματά τους, σε αντίθεση με τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος εμφανίζεται πίσω και από τη Μαρία Καρυστιανού με μόλις 5,2%. Είναι χαρακτηριστικό ότι τον εμπιστεύεται για το αξίωμα μόνον ο ένας στους τέσσερις ψηφοφόρους του κόμματός του!Στην εκτίμηση ψήφου, το κυβερνών κόμμα καταγράφεται στο 30,8%, με την ΕΛΑΣ στο 15,7%, την Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 10,9% και το ΠΑΣΟΚ στο 10,3%, με απώλεια 3,2 μονάδων σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της εταιρείας. Σημαντικές απώλειες εμφανίζουν όλα τα «παλιά» κόμματα.Μειωμένο εμφανίζεται κατά 1,4 μονάδες και το ποσοστό της Ν.Δ. - ωστόσο οι αναλυτές της Marc εξηγούν ότι αυτό είναι ένα τεχνικό ζήτημα, καθώς διαπιστώνουν ότι με την έλευση της ΕΛΑΣ και της «Ελπίδας» μεγαλώνει το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν ότι δεν είχαν ψηφίσει στις εκλογές του Ιουνίου και τώρα προτίθενται να το πράξουν.Επομένως, η διεύρυνση του εκλογικού σώματος αναγκάζει τους δημοσκόπους να σταθμίσουν εκ νέου τα δείγματά τους, κάτι που οδηγεί σε χαμηλότερα ποσοστά στην εκτίμηση ψήφου, αλλά θα πρέπει να επιβεβαιωθεί στις επόμενες μετρήσεις.Η μέτρηση βγάζει οκτακομματική Βουλή, ωστόσο η Φωνή Λογικής, που μπαίνει οριακά στη Βουλή, είναι στο 3,7% στην εκτίμηση ψήφου, δηλαδή μέσα στα όρια του στατιστικού λάθους. Η Marc μετρά και τη βεβαιότητα των ψηφοφόρων για την επιλογή τους στην κάλπη, μια μέτρηση που έχει ενδιαφέρον και βγάζει εντυπωσιακά αποτελέσματα: το μικρότερο ποσοστό αβεβαιότητας για την ψήφο του έχει το κομμάτι του εκλογικού σώματος που επιλέγει Ν.Δ., καθώς «πολύ ή αρκετά σίγουροι» είναι το 85,9% και το 13,9% δηλώνει «ίσως και να αλλάξω» ή «καθόλου σίγουρος» για την επιλογή του, ενώ ακολουθεί η ΕΛΑΣ με αβεβαιότητα ψήφου στο 18,9%.Τη μεγαλύτερη αβεβαιότητα ψήφου έχουν οι πολίτες που επιλέγουν Ελληνική Λύση (48,3%), Πλεύση Ελευθερίας (40,7%), ΠΑΣΟΚ (35,1%), Ελπίδα για τη Δημοκρατία (33,6%) και το ΚΚΕ (25,2%).Η Marc επιχειρεί μία σε βάθος ανάλυση της αδιευκρίνιστης ψήφου που στεγάζει πλέον πάνω από 11%-12% του εκλογικού σώματος και για πολλούς είναι το κλειδί της αυτοδυναμίας για το κυβερνών κόμμα: οι 4 στους 10 ψηφοφόρους αυτής της κατηγορίας (το 41,8% από αυτή την ομάδα) είχαν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία τον Ιούνιο του 2023 και από τη στιγμή που δεν έχουν επιλέξει ένα άλλο κόμμα έως τώρα, εκτιμάται ως πιθανό να επιστρέψουν στη Ν.Δ. όταν τεθούν τα εκλογικά διλήμματα. Η Ν.Δ. έχει στα υπέρ της και τη συνολική αξιολόγηση της κυβέρνησης, που είναι στο 34,8%, όπως και του πρωθυπουργού, που είναι ακόμα υψηλότερα, στο 35,3%.Την ίδια στιγμή, σχεδόν ένας στους πέντε ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ παραμένει στον χώρο της αδιευκρίνιστης ψήφου, πράγμα που σημαίνει ότι δυνητικά θα μπορούσαν να αποτελέσουν μία «δεξαμενή» δύο μονάδων για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αντίθετα, μόλις ένας στους δέκα ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ στεγάζεται στην ομάδα της αδιευκρίνιστης ψήφου, πράγμα που αντικειμενικά μειώνει στη μία μονάδα τις δυνατότητες σημαντικών εισροών στην κάλπη.Εχει ενδιαφέρον ότι ένας στους τέσσερις πολίτες της αδιευκρίνιστης ψήφου αυτοτοποθετείται στο Κέντρο, ενώ στη Δεξιά τοποθετείται το 7,5%, στην Κεντροδεξιά το 14,1%, στην Κεντροαριστερά το 12,7% και στην Αριστερά το 10,7%, ενώ σχεδόν ένας στους τρεις δηλώνει «χωρίς πολιτική ταύτιση». Σημειώνεται ότι στην πρόθεση ψήφου η συγκεκριμένη ομάδα δίνει την πρωτιά στην «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού με 17,3% και ακολουθεί η Ν.Δ. με 16,5%, με την ΕΛΑΣ και το ΠΑΣΟΚ να συγκεντρώνουν μονοψήφια ποσοστά.Η Μarc μέτρησε επίσης την πρόθεση ψήφου εκείνων που δεν είχαν ψηφίσει στις εκλογές του Ιουνίου του 2023, είτε επειδή είχαν επιλέξει την αποχή, είτε επειδή δεν είχαν δικαίωμα ψήφου λόγω ηλικίας.Στην κατηγορία αυτή, οι διαφορές μεταξύ των κομμάτων είναι μικρές, με τη Μαρία Καρυστιανού στην πρώτη θέση με 14,4%, την ΕΛΑΣ στη δεύτερη με 12,3%, τη Ν.Δ. στο 10,9%, την Πλεύση Ελευθερίας με 10,5%, την Ελληνική Λύση στο 9%, το ΠΑΣΟΚ στο 7,4% και τη Φωνή Λογικής στο 5,6%.Την ΕΛΑΣ δηλώνει ότι ψηφίζει το 56,7% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του Ιουνίου του 2023, που ήταν η τελευταία εκλογική αναμέτρηση με τον Αλέξη Τσίπρα επικεφαλής, αλλά και το 10,8% των ψηφοφόρων του ΚΚΕ, το 6,8% του ΠΑΣΟΚ, το 6,7% της Πλεύσης Ελευθερίας, αλλά το 2,7%-2,8% της Ελληνικής Λύσης, της Ν.Δ., της Νίκης και του ΜέΡΑ25.Το κόμμα Τσίπρα έχει εισροές 10,1% από εκείνους που είχαν ψηφίσει κάποιο από τα λοιπά κόμματα.Την Ελπίδα για τη Δημοκρατία επιλέγει ένα ετερόκλητο κοινό: το 25,4% της Νίκης, το 22,6% του «άλλου» κόμματος, το 18,8% της Ελληνικής Λύσης, το 15,8% της Πλεύσης Ελευθερίας, το 8,7% του ΚΚΕ, το 8,2% του ΣΥΡΙΖΑ, το 6,2% του ΠΑΣΟΚ και το 4,7% της Νέας Δημοκρατίας.