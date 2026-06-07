Ντουπλάντις μετά την ήττα του ύστερα από τρία χρόνια: «Σε λίγο καιρό παντρεύομαι και μόνο αυτό με ενδιαφέρει»
SPORTS
Μόντο Ντουπλάντις άλμα επί κοντώ Στοκχόλμη Γάμος

Ντουπλάντις μετά την ήττα του ύστερα από τρία χρόνια: «Σε λίγο καιρό παντρεύομαι και μόνο αυτό με ενδιαφέρει»

Σε μια εβδομάδα ο Μόντο με την αγαπημένη του Ντεζιρέ θα ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας στις μαγευτικές Κάνες

Ντουπλάντις μετά την ήττα του ύστερα από τρία χρόνια: «Σε λίγο καιρό παντρεύομαι και μόνο αυτό με ενδιαφέρει»
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Ο Μόντο Ντουπλάντις δεν κατάφερε να κερδίσει για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν τρία χρόνια και 40 διοργανώσεις, καθώς τερμάτισε δεύτερος στον αγώνα άλματος επί κοντώ στο Diamond League της Στοκχόλμης.

Στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα, ο Σουηδός υπερπρωταθλητής ζήτησε συγγνώμη από το κοινό. «Δυσκολεύομαι λίγο να βρω τα λόγια αυτή τη στιγμή. Ζητώ συγγνώμη από όλους όσους ήρθαν εδώ», είπε ο Μόντο.



Το κοινό παρηγόρησε τον Ντουπλάντις με ένα δυνατό χειροκρότημα, πριν εκείνος συνεχίσει, με μια επική ατάκα:

«Αυτός είναι ο πιο σημαντικός αγώνας για μένα και δεν θέλω να χάσω. Ταυτόχρονα, παντρεύομαι σύντομα και αυτό είναι το μόνο που με νοιάζει. Δεν μπορώ να θυμώσω.

Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από όσους ήρθατε εδώ, αλλά δεν ξέρω, παντρεύομαι και ελπίζω όλοι να περάσετε ένα καλό βράδυ και Σαββατοκύριακο».

Ο Μόντο με την αγαπημένη του Ντεζιρέ θα παντρευτούν στις 13 Ιουνίου σε μια μαγευτική τελετή που θα γίνει στις Κάνες.
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