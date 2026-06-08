Ο Έντι Ράμα «κόλλησε» στον βιότοπο και κατηγορεί την Ελλάδα ότι τον ζηλεύει



Οι αντιδράσεις

Αλεξάντερ Τράιτσε - Εκτελεστικός διευθυντής PPNEA: «Πρόκειται για προστατευόμενο τοπίο με τουλάχιστον δύο φυσικά μνημεία: τους μολασσικούς λόφους του Σβέρνετς και τη λιμνοθάλασσα Λιμοπούο»



«Νησί του Τραμπ»

Ωστόσο, ακόμη και τα νούμερα αμφισβητούνται, αφού καταγράφονται και εκείνοι που περνούν από την Αλβανία με τελικό προορισμό π.χ. την Ελλάδα ή Αλβανοί πολίτες που επισκέπτονται τις γενέτειρές τους και υπολογίζονται σε περίπου δύο εκατομμύρια ετησίως, πολλοί εκ των οποίων πηγαίνουν περισσότερες από μία φορά τον χρόνο. Και η μορφή της τουριστικής ανάπτυξης που έχει επιλεγεί, πάντως, θυμίζει το αντίστοιχο της Ελλάδας των περασμένων δεκαετιών. Χωρίς υποδομές, χωρίς σχεδιασμό. Για τις Δρυμάδες, για παράδειγμα, που έχουν τεράστια ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, πολλοί περιγράφουν πλέον την περιοχή ως «Κάτω Πατήσια με θάλασσα», τονίζοντας την άναρχη τσιμεντοποίηση.Τα επεισόδια στο Σβερνέτς, που αποτέλεσαν την αφορμή να λάβει εκτενή δημοσιότητα το ζήτημα της επένδυσης, προκάλεσαν ερώτηση του ευρωβουλευτή της Ν.Δ. Φρέντη Μπελέρη προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αφού επισημαίνει ότι όλα έγιναν σε εκτάσεις που είχαν δημευθεί παράνομα, δεν έχουν επιστραφεί στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους και καταπατώνται, προσθέτει ότι τα περιστατικά εγείρουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τον σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών, των περιουσιακών δικαιωμάτων και της προστασίας των αναγνωρισμένων εθνικών μειονοτήτων σε μια υποψήφια προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ενωση χώρα.Πρωταγωνιστικό ρόλο στις αντιδράσεις που κλιμακώνονται στα Τίρανα παίζει η οργάνωση PPNEA. O εκτελεστικός διευθυντής της Αλεξάντερ Τράιτσε, με μεταπτυχιακές σπουδές στη Βιοποικιλότητα στην Οξφόρδη και με διδακτορικό στην Περιβαλλοντική Ανθρωπολογία από το Πανεπιστήμιο του Ροχάμπτον στο Λονδίνο, μιλώντας στο «ΘΕΜΑ» εξήγησε την τεράστια περιβαλλοντική σημασία της περιοχής που σχεδιάζεται η επένδυση, στις ακτές της Αδριατικής: «Πρόκειται για προστατευόμενο τοπίο, το οποίο στην Αλβανία έχει χαρακτηριστεί “προστατευόμενη περιοχή Κατηγορίας V” και είναι γνωστό για την εξαιρετική ποικιλία πτηνών που φιλοξενεί.Η λιμνοθάλασσα Νάρτα, όπως ονομάζεται, είναι η δεύτερη σημαντικότερη παράκτια λιμνοθάλασσα της Αλβανίας. Εχουν καταγραφεί περισσότερα από 220 είδη πτηνών, ενώ κάθε χειμώνα περισσότεροι από 20.000 μεταναστευτικοί πληθυσμοί πτηνών καταφθάνουν στην περιοχή. Αποτελεί μέρος του ευρύτερου Δέλτα του ποταμού Βιόσα, του τελευταίου άγριου ποτάμιου Δέλτα στην Ευρώπη. Ως διεθνώς αναγνωρισμένη Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά (Important Bird Area) και περιοχή του Δικτύου Emerald, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην προστασία της βιοποικιλότητας. Με την ένταξη της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση, αναμένεται να ενταχθεί και στο δίκτυο Natura 2000, ενισχύοντας περαιτέρω το καθεστώς προστασίας της».Ο κ. Τράιτσε σημειώνει ότι «από την έρευνα που έχουμε πραγματοποιήσει, με γνώμονα την ανησυχία μας για τη διαφύλαξη της περιοχής, γνωρίζουμε ότι η έκταση φαίνεται να αποτελείται από ένα μείγμα δημόσιας και πιθανώς ιδιωτικής γης. Εχουμε δει δημοσιεύματα που αναφέρονται σε αμφισβητούμενα ιδιοκτησιακά δικαιώματα, χωρίς όμως να έχουμε διερευνήσει πλήρως αυτούς τους ισχυρισμούς. Αυτό που γνωρίζουμε με βεβαιότητα είναι ότι ένα σημαντικό τμήμα της περιοχής είναι δημόσιας ιδιοκτησίας. Σε αυτό περιλαμβάνονται τουλάχιστον δύο φυσικά μνημεία: οι μολασσικοί λόφοι του Σβέρνετς και η λιμνοθάλασσα Λιμοπούο, τα οποία μαζί καλύπτουν 35 εκτάρια προστατευόμενων φυσικών μνημείων. Επιπλέον, υπάρχουν τρεις δημόσιες παραλίες: η παραλία Ντάιλαν, η παραλία Πόρτο Νόβο και η παραλία Χιντρόβορι.Πέρα από αυτές τις δημόσιες εκτάσεις, ορισμένοι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι διαθέτουν δικαιώματα χρήσης γης, ενώ φαίνεται να βρίσκονται σε εξέλιξη δικαστικές διαμάχες σχετικά με ιδιωτικές ιδιοκτησίες».Οι διαμαρτυρίες της οργάνωσης και άλλων περιβαλλοντικών ομάδων ξεκίνησαν όταν διαπιστώθηκε ότι είχαν μπει μπουλντόζες στον χώρο που στη συνέχεια περιφράχθηκε και απαγορεύτηκε η πρόσβαση των πολιτών. Στην έκταση που έχει περιφραχθεί περιλαμβάνεται ακόμη και το μεσαιωνικό μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής που γιορτάζει τον Δεκαπενταύγουστο και εκεί συγκεντρώνεται το ελληνικό στοιχείο, στην περιοχή Νησί - φτάνεις στο μοναστήρι περπατώντας πάνω σε μια ξύλινη γέφυρα. «Η PPNEA διοργάνωσε διαμαρτυρία επιτόπου στις 16 Μαΐου και ακολούθησε δεύτερη κινητοποίηση στις 26 Μαΐου έξω από το υπουργείο Περιβάλλοντος στα Τίρανα.Στη συνέχεια, στις 30 Μαΐου, πραγματοποιήθηκε τοπική διαμαρτυρία κοντά στο νότιο τμήμα της περίφραξης, πλησίον του χωριού Σβέρνετς», λέει ο κ. Τράιτσε. «Κατά τη διάρκεια αυτής της κινητοποίησης, ένας πολίτης σύρθηκε βίαια στο εσωτερικό του χώρου από ιδιωτικούς φρουρούς ασφαλείας και υπέστη σοβαρό τραυματισμό, περιστατικό που καταγράφηκε σε βίντεο. Οι εικόνες προκάλεσαν σοκ και διαδόθηκαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πυροδοτώντας κύμα οργής στην κοινή γνώμη. Την ίδια Κυριακή, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στα Τίρανα και, από εκείνο το σημείο και μετά, καθημερινές μαζικές διαμαρτυρίες εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη την πόλη, προσελκύοντας χιλιάδες πολίτες κάθε βράδυ και δίνοντας νέα δυναμική στο κίνημα».Οι αντιδράσεις στην Αλβανία είχαν ξεκινήσει ήδη από τη στιγμή που το ζεύγος Ιβάνκα Τραμπ - Τζάρεντ Κούσνερ είχε ανακοινώσει το επενδυτικό σχέδιο για το νησάκι Σαζάν-Σάσων, που κάποτε άνηκε στην Ελλάδα. Χαρακτηρίζεται «ένα μικρό πετραδάκι στην Αδριατική», βασίλειο φιδιών, γρύλων, πουλιών, με φυσική βλάστηση με άγρια λεβάντα και κουκουναριές 300 ετών - κατάλοιπα του κομμουνιστικού παρελθόντος της Αλβανίας, τα πυροβολεία από την εποχή που το νησάκι, το οποίο σήμερα οι Αλβανοί αποκαλούν «νησί του Τραμπ», ήταν στρατιωτική βάση. Τότε μίλησαν για επένδυση που υπολογιζόταν στα 1,4 δισ. ευρώ, αλλά ο Ράμα πρόσφατα αναφέρθηκε σε σχέδιο συνολικού ύψους 4 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων όταν απευθύνθηκε στο επενδυτικό ταμείο Affinity Partners, ζητώντας πληροφορίες σχετικά με την επένδυση, παραπέμφθηκε στην εταιρεία επικοινωνίας Ρ2 Public Affairs.Η εταιρεία απάντησε γραπτώς, μιλώντας για τον «ενθουσιασμό της ιδέας για τη δημιουργία ενός προορισμού παγκόσμιας κλάσης και την πραγματοποίηση μιας από τις σημαντικότερες ιδιωτικές επενδύσεις στην περιοχή», προσθέτοντας ότι η ιδέα ανήκει στον «Ασερ Αμπεσχέρα, πρόεδρο της Sazan Real Estate Development LLC», εταιρείας που εμφανίζεται ως διαχειριστής του σχεδίου, «μαζί με μια πλειάδα επενδυτών». Πάντως, το Γαλλικό Πρακτορείο σημειώνει ότι δεν κατάφερε «να εντοπίσει νομικό ίχνος για την ύπαρξη αυτής της εταιρείας».