Τέσσερα χρόνια μετά την έναρξή τους, τα «Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO» έχουν εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες αναπτυξιακές δράσεις του ελληνικού μπάσκετ, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι το μέλλον του αθλήματος χτίζεται από τις μικρές ηλικίες.
Έγιναν γονείς Μαριαλένα Ρουμελιώτη και Σάκης Κατσούλης: «25 ώρες πάλεψα με όλη μου την ψυχή για να σε φέρω στον κόσμο όπως είχα φανταστεί»
Έγιναν γονείς Μαριαλένα Ρουμελιώτη και Σάκης Κατσούλης: «25 ώρες πάλεψα με όλη μου την ψυχή για να σε φέρω στον κόσμο όπως είχα φανταστεί»
Δημοσίευσαν φωτογραφίες από τις πρώτες στιγμές με τον νεογέννητο γιο τους
Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης έγιναν γονείς για πρώτη φορά το βράδυ του Σαββάτου 6 Ιουνίου. Το ζευγάρι που διανύει την πιο ευτυχισμένη περίοδο στη ζωή του υποδέχτηκε ένα υγιέστατο αγοράκι.
Την ευχάριστη είδηση μοιράστηκαν και μέσω Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τις πρώτες στιγμές με τον νεογέννητο γιο τους. Η Μαριαλένα περιέγραψε τον δύσκολο αλλά μοναδικό αγώνα της γέννας, αποκαλύπτοντας πως χρειάστηκαν 25 ώρες προσπάθειας μέχρι να κρατήσει στην αγκαλιά της το μωρό.
«Και τελικά δεν έχει σημασία αν τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως τα είχες ονειρευτεί. Σημασία έχει να ξέρεις πως έδωσες ό,τι είχες. Πως στάθηκες εκεί μέχρι την τελευταία στιγμή. Πως πάλεψες με όλη σου την καρδιά. Και σήμερα είμαι ήσυχη. Γιατί ξέρω πως δεν θα μπορούσα να είχα δώσει τίποτα περισσότερο. Και στο τέλος, το μόνο που μετρούσε ήταν να είσαι εσύ εδώ. Στην αγκαλιά μας», γράφει στην ανάρτηση και καταλήγει γράφοντας: «Σε περιμέναμε μια ζωή. Και από σήμερα αρχίζει η δική μας».
Ολόκληρη η ανάρτηση που δημοσίευσε το ζευγάρι στους λογαριασμούς του:
Μετά από 25 ώρες αγωνίας.
25 ώρες ελπίδας…
25 ώρες πόνου, δύναμης, υπομονής και ασταμάτητης προσπάθειας.
25 ώρες που πάλεψα με όλη μου την ψυχή για να σε φέρω στον κόσμο όπως είχα φανταστεί.
25 ώρες που ξεπέρασα τα όριά μου, που δεν τα παράτησα ούτε στιγμή, που συνέχισα να προσπαθώ ακόμα κι όταν ένιωθα πως δεν μου είχε μείνει άλλη δύναμη.
Και αν υπάρχει κάτι που κρατάω από αυτές τις 25 ώρες, είναι ότι πάλεψα μέχρι το τέλος.
Και τελικά δεν έχει σημασία αν τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως τα είχες ονειρευτεί.
Σημασία έχει να ξέρεις πως έδωσες ό,τι είχες.
Πως στάθηκες εκεί μέχρι την τελευταία στιγμή.
Πως πάλεψες με όλη σου την καρδιά.
Και σήμερα είμαι ήσυχη.
Γιατί ξέρω πως δεν θα μπορούσα να είχα δώσει τίποτα περισσότερο.
Και στο τέλος, το μόνο που μετρούσε ήταν να είσαι εσύ εδώ.
Στην αγκαλιά μας.
Και να έχω δίπλα μου εκείνον.
Το στήριγμά μου.
Εκείνον που κράτησε το χέρι μου στις πιο δύσκολες στιγμές, που μου έδωσε δύναμη όταν ένιωθα πως δεν είχα άλλη και που έζησε μαζί μου κάθε λεπτό αυτής της μάχης.
Και τελικά δεν έχει σημασία ο τρόπος που έρχεται ένα παιδί στον κόσμο.
Μετράει η αγάπη με την οποία το περιμένεις.
Η δύναμη που ανακαλύπτεις μέσα σου για να το φέρεις κοντά σου.
Και εκείνη η πρώτη στιγμή που το αντικρίζεις και ξαφνικά όλα σταματούν.
Γιατί μπροστά σου βρίσκεται ολόκληρος ο κόσμος σου.
Σε περιμέναμε μια ζωή.
Και από σήμερα αρχίζει η δική μας. 🩵
6/6/2026
Την ευχάριστη είδηση μοιράστηκαν και μέσω Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τις πρώτες στιγμές με τον νεογέννητο γιο τους. Η Μαριαλένα περιέγραψε τον δύσκολο αλλά μοναδικό αγώνα της γέννας, αποκαλύπτοντας πως χρειάστηκαν 25 ώρες προσπάθειας μέχρι να κρατήσει στην αγκαλιά της το μωρό.
«Και τελικά δεν έχει σημασία αν τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως τα είχες ονειρευτεί. Σημασία έχει να ξέρεις πως έδωσες ό,τι είχες. Πως στάθηκες εκεί μέχρι την τελευταία στιγμή. Πως πάλεψες με όλη σου την καρδιά. Και σήμερα είμαι ήσυχη. Γιατί ξέρω πως δεν θα μπορούσα να είχα δώσει τίποτα περισσότερο. Και στο τέλος, το μόνο που μετρούσε ήταν να είσαι εσύ εδώ. Στην αγκαλιά μας», γράφει στην ανάρτηση και καταλήγει γράφοντας: «Σε περιμέναμε μια ζωή. Και από σήμερα αρχίζει η δική μας».
Ολόκληρη η ανάρτηση που δημοσίευσε το ζευγάρι στους λογαριασμούς του:
Μετά από 25 ώρες αγωνίας.
25 ώρες ελπίδας…
25 ώρες πόνου, δύναμης, υπομονής και ασταμάτητης προσπάθειας.
25 ώρες που πάλεψα με όλη μου την ψυχή για να σε φέρω στον κόσμο όπως είχα φανταστεί.
25 ώρες που ξεπέρασα τα όριά μου, που δεν τα παράτησα ούτε στιγμή, που συνέχισα να προσπαθώ ακόμα κι όταν ένιωθα πως δεν μου είχε μείνει άλλη δύναμη.
Και αν υπάρχει κάτι που κρατάω από αυτές τις 25 ώρες, είναι ότι πάλεψα μέχρι το τέλος.
Και τελικά δεν έχει σημασία αν τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως τα είχες ονειρευτεί.
Σημασία έχει να ξέρεις πως έδωσες ό,τι είχες.
Πως στάθηκες εκεί μέχρι την τελευταία στιγμή.
Πως πάλεψες με όλη σου την καρδιά.
Και σήμερα είμαι ήσυχη.
Γιατί ξέρω πως δεν θα μπορούσα να είχα δώσει τίποτα περισσότερο.
Και στο τέλος, το μόνο που μετρούσε ήταν να είσαι εσύ εδώ.
Στην αγκαλιά μας.
Και να έχω δίπλα μου εκείνον.
Το στήριγμά μου.
Εκείνον που κράτησε το χέρι μου στις πιο δύσκολες στιγμές, που μου έδωσε δύναμη όταν ένιωθα πως δεν είχα άλλη και που έζησε μαζί μου κάθε λεπτό αυτής της μάχης.
Και τελικά δεν έχει σημασία ο τρόπος που έρχεται ένα παιδί στον κόσμο.
Μετράει η αγάπη με την οποία το περιμένεις.
Η δύναμη που ανακαλύπτεις μέσα σου για να το φέρεις κοντά σου.
Και εκείνη η πρώτη στιγμή που το αντικρίζεις και ξαφνικά όλα σταματούν.
Γιατί μπροστά σου βρίσκεται ολόκληρος ο κόσμος σου.
Σε περιμέναμε μια ζωή.
Και από σήμερα αρχίζει η δική μας. 🩵
6/6/2026
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