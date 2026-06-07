Παρέλαση αστέρων στον τελικό του Roland Garros: Από τον Ράμι Μάλεκ στον Λένι Κράβιτζ και την Αντέλ Εξαρχόπουλος, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
SPORTS
Αλεξάντερ Σβέρεφ Φλάβιο Κομπόλι Λόρα Ντερν Αντέλ Εξαρχόπουλος Αρσέν Βενγκέρ Ερίκ Καντονά Μπραντ Πιτ Λένι Κράβιτς Roland Garros

Παρέλαση αστέρων στον τελικό του Roland Garros: Από τον Ράμι Μάλεκ στον Λένι Κράβιτζ και την Αντέλ Εξαρχόπουλος, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Από το χώρο του αθλητισμού, οι Ερίκ Καντονά, Αρσέν Βενγκέρ και Μπαμ Αντεμπάγιο απολαμβάνουν τον μεγάλο τελικό του Σβέρεφ με τον Κομπόλι

Παρέλαση αστέρων στον τελικό του Roland Garros: Από τον Ράμι Μάλεκ στον Λένι Κράβιτζ και την Αντέλ Εξαρχόπουλος, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
3 ΣΧΟΛΙΑ
Ο τελικός του Roland Garros αν μη τι άλλο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα στον αθλητισμό, προσελκύοντας εκτός από ανθρώπους στο χώρου του αθλητισμού, αλλά και celebrities στο χώρο του θεάματος και των τεχνών. 

Ο φετινός τελικός βέβαια δεν περιέχει μεγάλα ονόματα στο court αφού μάχονται ο Αλεξάντερ Σβέρεφ με τον Φλάβιο Κομπόλι

Πάντως οι celebrities είναι εκεί για μια ακόμα φορά με αυτούς που ξεχωρίζουν να είναι ο ηθοποιός, Ράμι Μάλεκ, από τη σειρά Mr.Robot και την ταινία Bohemian Rapsody και η κωμικός, Ρεμπέλ Γουιλσόν. 

Επιπλέον βρέθηκαν στο «Φιλίπ Σατριέ» και οι Λόρα Ντερν, Μπραντ Πιτ, Αντέλ Εξαρχόπουλος και Ζαν Ντουζαρντάν. 

Από το χώρο του τραγουδιού ο πασίγνωστος καλλιτέχνης, Λένι Κράβιτς, ο Φάρελ Γουίλιαμς και ο Στρομάε.

Από τον αθλητικό χώρο, ο μεγάλος Ερίκ Καντονά, ο Αρσέν Βενγκέρ και ο σταρ του NBA, Μπαμ Αντεμπάγιο.

Παρέλαση αστέρων στον τελικό του Roland Garros: Από τον Ράμι Μάλεκ στον Λένι Κράβιτζ και την Αντέλ Εξαρχόπουλος, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Παρέλαση αστέρων στον τελικό του Roland Garros: Από τον Ράμι Μάλεκ στον Λένι Κράβιτζ και την Αντέλ Εξαρχόπουλος, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Παρέλαση αστέρων στον τελικό του Roland Garros: Από τον Ράμι Μάλεκ στον Λένι Κράβιτζ και την Αντέλ Εξαρχόπουλος, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

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Παρέλαση αστέρων στον τελικό του Roland Garros: Από τον Ράμι Μάλεκ στον Λένι Κράβιτζ και την Αντέλ Εξαρχόπουλος, δείτε βίντεο και φωτογραφίες




3 ΣΧΟΛΙΑ

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