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Φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη, απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα
Φωτιά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη, απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα
Επί τόπου επιχειρούν 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα επί της λεωφόρου Στρατού.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η Πυροσβεστική Υπηρεσία ειδοποιήθηκε στις 08:30 για το περιστατικό και άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς.
Στο σημείο επιχειρούν δέκα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ λίγο νωρίτερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις προχώρησαν στον απεγκλωβισμό δύο ατόμων από το διαμέρισμα. Και οι δύο είναι καλά στην υγεία τους.
Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι ακούστηκαν εκρήξεις.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η Πυροσβεστική Υπηρεσία ειδοποιήθηκε στις 08:30 για το περιστατικό και άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς.
Στο σημείο επιχειρούν δέκα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, ενώ λίγο νωρίτερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις προχώρησαν στον απεγκλωβισμό δύο ατόμων από το διαμέρισμα. Και οι δύο είναι καλά στην υγεία τους.
Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι ακούστηκαν εκρήξεις.
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