Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ ο νέος βασιλιάς του Roland Garros, δείτε βίντεο

Ο Γερμανός τενίστας επικράτησε με 3-2 (6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1) του Ιταλού Φλάβιο Κομπόλι, μετά από μία μάχη που διήρκησε 4 ώρες και 16 λεπτά και κατέκτησε το πρώτο Grand Slam της καριέρας του





Στα 29 του χρόνια ο Ρωσικής καταγωγής







Για τον μεγάλο νικητή του δεύτερου major της σεζόν, αυτή ήταν η μεγαλύτερη ευκαιρία της καριέρας του και δεν την άφησε να πάει...χαμένη. Μετά τις ήττες του στους τρεις προηγούμενους τελικούς, από τον Ντόμινικ Τιμ στο Αμερικανικό Όπεν 2020, τον Κάρλος Αλκαράθ στο









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Απέναντί του είχε έναν ισάξιο αντίπαλο, μιας και ο Κομπόλι ήταν αυτός που «έκλεψε» τις εντυπώσεις στο εφετινό Ρολάν Γκαρός. Κατάφερε να φτάσει για πρώτη φορά στην καριέρα του σε τελικό Grand Slam, προερχόμενος από μία πορεία που ελάχιστοι θα μπορούσαν να φανταστούν πριν από δύο εβδομάδες. Πάλεψε με όλες τις δυνάμεις του, πλησίασε στο θαύμα, αλλά λύγισε στις... λεπτομέρειες.







Αυτή τη φορά έφτασε στη βρύση και κατάφερε να πιει το νέκταρ της επιτυχίας!Στα 29 του χρόνια ο Ρωσικής καταγωγής Ζβέρεφ , μπόρεσε να πανηγυρίσει επιτέλους τον πρώτο του τίτλο σε τουρνουά Grand Slam εκμεταλλευόμενος με τον καλύτερο τρόπο την απουσία του τραυματία Αλκαράθ και τους πρόωρους αποκλεισμούς τον Σίνερ, Τζόκοβιτς, με τον Ιταλία Φλάβιο Κομπόλι να αποδεικνύεται σκληρό καρύδι, αλλά στο 5ο σετ να υποκλίνεται στην ανωτερότητα του αντιπάλου του.Για τον μεγάλο νικητή του δεύτερου major της σεζόν, αυτή ήταν η μεγαλύτερη ευκαιρία της καριέρας του και δεν την άφησε να πάει...χαμένη. Μετά τις ήττες του στους τρεις προηγούμενους τελικούς, από τον Ντόμινικ Τιμ στο Αμερικανικό Όπεν 2020, τον Κάρλος Αλκαράθ στο Roland Garros 2024 και από τον Γιανίκ Σίνερ στο Αυστραλιανό Όπεν 2025, ήρθε η ώρα να ανεβεί στον θρόνο ενός τουρνουά τέτοιου επιπέδου.Έχασε μόλις μόλις 2 σετ στη διαδρομή προς τον τελικό, σήμερα άλλα τόσα, ωστόσο, στο φινάλε πανηγύρισε απόλυτα δικαιολογημένα για την επιτυχία του.Απέναντί του είχε έναν ισάξιο αντίπαλο, μιας και ο Κομπόλι ήταν αυτός που «έκλεψε» τις εντυπώσεις στο εφετινό Ρολάν Γκαρός. Κατάφερε να φτάσει για πρώτη φορά στην καριέρα του σε τελικό Grand Slam, προερχόμενος από μία πορεία που ελάχιστοι θα μπορούσαν να φανταστούν πριν από δύο εβδομάδες. Πάλεψε με όλες τις δυνάμεις του, πλησίασε στο θαύμα, αλλά λύγισε στις... λεπτομέρειες.

Ο 24χρονος Ιταλός, ο οποίος πέρυσι έφτασε μέχρι τους προημιτελικούς του Γουίμπλεντον, απέδειξε και με τη σημερινή του εμφάνιση ότι το μέλλον του ανήκει. Παρότι πέρασε άκοπα στον τελικό, μετά την αιφνίδια απόσυρση του Ματέο Αρνάλντι, λόγω ασθένειας, πριν από τον ημιτελικό, έπαιξε εξαιρετικό τένις και ήταν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές του τουρνουά.



Ο Κομπόλι κατάφερε δύο φορές να ισοφαρίσει στα σετ, κάνοντας μάλιστα μεγάλη ανατροπή στο τάι μπρέικ του 4ου σετ όταν βρέθηκε να χάνει με 1-3, αλλά η συνέχεια ήταν αποκλειστική υπόθεση του Ζβέρεφ.





Τελικά το νο3 της παγκόσμιας κατάταξης επικράτησε στον τέταρτο τελικό Grand Slam της καριέρας του. Μετά από δύο τίτλους ATP Finals, επτά Masters 1000 και το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στο Τόκιο, προσέθεσε στην τροπαιοθήκη του τον πρώτο τίτλο Grand Slam που του έλλειπε. Έγινε έτσι ο πρώτος Γερμανός άνδρας που τον κατέκτησε μετά τον Μπόρις Μπέκερ στο Αυστραλιανό Όπεν του 1996.



Παράλληλα, έγινε μόλις ο τρίτος Γερμανός της Open Era που φτάνει σε τέτοιο επίτευγμα μετά τους Μπόρις Μπέκερ και Μίκαελ Στιχ (πήρε το Γουίμπλεντον το 1991).