Κάγια Κάλας για βουλευτικές εκλογές στην Αρμενία: Επέλεξαν ένα μέλλον στην Ευρώπη παρά τις ρωσικές πιέσεις
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Αρμενία κάγια κάλας Βουλευτικές εκλογές

Κάγια Κάλας για βουλευτικές εκλογές στην Αρμενία: Επέλεξαν ένα μέλλον στην Ευρώπη παρά τις ρωσικές πιέσεις

Τον Νικόλ Πασινιάν δείχνουν ως νικητή τα αποτελέσματα

Κάγια Κάλας για βουλευτικές εκλογές στην Αρμενία: Επέλεξαν ένα μέλλον στην Ευρώπη παρά τις ρωσικές πιέσεις
Η Αρμενία επέλεξε «το μέλλον της στην Ευρώπη», παρά τις ρωσικές πιέσεις, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας, την επομένη των βουλευτικών εκλογών τις οποίες φέρεται να κέρδισε ο πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν.

«Ασφαλώς η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων συνεχίζεται, ωστόσο φαίνεται πως, παρά την ισχυρή ρωσική πίεση, οι άνθρωποι επιλέγουν εντούτοις ένα ευρωπαϊκό μέλλον, κάτι που είναι καλό πράγμα», δήλωσε η Κάλας πριν από την άτυπη σύνοδο των υπουργών Άμυνας της ΕΕ στην Κύπρο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

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