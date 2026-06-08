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Κάγια Κάλας για βουλευτικές εκλογές στην Αρμενία: Επέλεξαν ένα μέλλον στην Ευρώπη παρά τις ρωσικές πιέσεις
Κάγια Κάλας για βουλευτικές εκλογές στην Αρμενία: Επέλεξαν ένα μέλλον στην Ευρώπη παρά τις ρωσικές πιέσεις
Τον Νικόλ Πασινιάν δείχνουν ως νικητή τα αποτελέσματα
Η Αρμενία επέλεξε «το μέλλον της στην Ευρώπη», παρά τις ρωσικές πιέσεις, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας, την επομένη των βουλευτικών εκλογών τις οποίες φέρεται να κέρδισε ο πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν.
«Ασφαλώς η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων συνεχίζεται, ωστόσο φαίνεται πως, παρά την ισχυρή ρωσική πίεση, οι άνθρωποι επιλέγουν εντούτοις ένα ευρωπαϊκό μέλλον, κάτι που είναι καλό πράγμα», δήλωσε η Κάλας πριν από την άτυπη σύνοδο των υπουργών Άμυνας της ΕΕ στην Κύπρο.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
«Ασφαλώς η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων συνεχίζεται, ωστόσο φαίνεται πως, παρά την ισχυρή ρωσική πίεση, οι άνθρωποι επιλέγουν εντούτοις ένα ευρωπαϊκό μέλλον, κάτι που είναι καλό πράγμα», δήλωσε η Κάλας πριν από την άτυπη σύνοδο των υπουργών Άμυνας της ΕΕ στην Κύπρο.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
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