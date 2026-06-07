Τέσσερα χρόνια μετά την έναρξή τους, τα «Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO» έχουν εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες αναπτυξιακές δράσεις του ελληνικού μπάσκετ, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι το μέλλον του αθλήματος χτίζεται από τις μικρές ηλικίες.
Τεράστια έκπληξη στο Diamond League της Στοκχόλμης: Ο Ντουπλάντις δεν πέρασε τα 6μ και έμεινε 2ος στο σπίτι του, βίντεο
Τεράστια έκπληξη στο Diamond League της Στοκχόλμης: Ο Ντουπλάντις δεν πέρασε τα 6μ και έμεινε 2ος στο σπίτι του, βίντεο
Ο Σουηδός ηττήθηκε για πρώτη φορά σε αγώνα μετά από τρία χρόνια και 40 νικηφόρους αγώνες
Μακριά από τον καλό του εαυτό έμεινε στο Diamond League της Στοκχόλμης ο Μόντο Ντουπλάντις.
Ο Σουηδός υπερπρωταθλητής δεν κατάφερε σε δύο προσπάθειες να περάσει τα έξι μέτρα και δεν κατάφερε να νικήσει στον αγώνα, μένοντας στα 5.80μ.
Αυτή ήταν μάλιστα η πρώτη φορά που ο Ντουπλάντις δεν κερδίζει σε αγώνα έπειτα από τρία χρόνια, από το 2023 και 40 διοργανώσεις.
Νικητής ήταν ο Κέρτις Μάρσαλ με άλμα στα 5.90μ. και δέχθηκε την αγκαλιά του «Μόντο».
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