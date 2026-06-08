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O Ηρακλής πάει για την «βόμβα» με τον Ινσίνιε, αποκαλύπτει Ιταλός δημοσιογράφος
O Ηρακλής πάει για την «βόμβα» με τον Ινσίνιε, αποκαλύπτει Ιταλός δημοσιογράφος
Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης ενδέχεται να διαδραματίσει ο Βάλτερ Ματσάρι, με τον οποίο ο Ινσίνιε έχει συνεργαστεί στο παρελθόν στη Νάπολι
Ο Ηρακλής αναμένεται να προχωρήσει σε αρκετές προσθήκες ποδοσφαιριστών φέτος και ο Ιταλός δημοσιογράφος, Ρούντι Γκαλέτι αποκαλύπτει τώρα ότι ο Γηραιός προχωράει σε μία κίνηση που, εφόσον ολοκληρωθεί, αναμένεται να προκαλέσει αίσθηση στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς έχει ξεκινήσει επαφές για την απόκτηση του Λορέντσο Ινσίνιε.
Ο 35χρονος Ιταλός επιθετικός, ο οποίος αγωνίζεται αυτή την περίοδο στην Πεσκάρα στη Serie B, βρίσκεται στη λίστα των «κυανόλευκων» στο πλαίσιο της ενίσχυσης ενόψει της νέας σεζόν στη κορυφαία κατηγορία της Ελλάδας. Σύμφωνα με τον εν λόγω δημοσιογράφο, οι πρώτες διερευνητικές επαφές έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάποια οριστική συμφωνία.
Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης ενδέχεται να διαδραματίσει ο Βάλτερ Ματσάρι, με τον οποίο ο Ινσίνιε έχει συνεργαστεί στο παρελθόν στη Νάπολι. Η προοπτική επανένωσης των δύο πλευρών φέρεται να αποτελεί έναν από τους παράγοντες που εξετάζονται, καθώς ο έμπειρος τεχνικός γνωρίζει σε βάθος τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του έμπειρου μεσοεπιθετικού.
Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη Νάπολι από το 2010 έως το 2022, κατέγραψε 434 συμμετοχές και σημείωσε 122 γκολ, επίδοση που τον φέρνει στην τρίτη θέση των μεγαλύτερων σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου, πίσω μόνο από τους Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα και Μάρεκ Χάμσικ. Το 2021, μάλιστα, φόρεσε και το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Συνέβαλε καθοριστικά στις επιτυχίες της ομάδας του, με δύο Κύπελλα Ιταλίας, το 2014 και το 2020, καθώς και ένα Super Cup.
Για πολλά χρόνια αποτέλεσε τον πρωταγωνιστή των «παρτενοπέι», ξεχωρίζοντας για την υψηλή τεχνική του κατάρτιση, το εξαιρετικό αριστερό του πόδι και τη δημιουργική του συμβολή στην επίθεση. Το καλοκαίρι του 2022 πήρε την απόφαση να συνεχίσει την καριέρα του στον Καναδά, έχοντας ήδη αφήσει έντονο το στίγμα του στην ιστορία της Νάπολι. Ωστόσο, δεν πρόλαβε να πανηγυρίσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος, το οποίο ήρθε λίγο μετά την αποχώρησή του. Την περασμένη σεζόν με την Πεσκάρα, κατέγραψε 13 συμμετοχές με απολογισμό πέντε γκολ και τρεις ασίστ σε 949'.
Ο 35χρονος Ιταλός επιθετικός, ο οποίος αγωνίζεται αυτή την περίοδο στην Πεσκάρα στη Serie B, βρίσκεται στη λίστα των «κυανόλευκων» στο πλαίσιο της ενίσχυσης ενόψει της νέας σεζόν στη κορυφαία κατηγορία της Ελλάδας. Σύμφωνα με τον εν λόγω δημοσιογράφο, οι πρώτες διερευνητικές επαφές έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάποια οριστική συμφωνία.
🚨🔥 EXCL | Iraklis FC have started talks over a potential move for Lorenzo Insigne to Greece. 🇬🇷👀— Rudy Galetti (@RudyGaletti) June 7, 2026
The Italian attacker - currently at Pescara - could reunite with Walter Mazzarri as the Greek club continues to strengthen its squad ahead of the new Super League season. pic.twitter.com/KNrNlLTfv1
Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης ενδέχεται να διαδραματίσει ο Βάλτερ Ματσάρι, με τον οποίο ο Ινσίνιε έχει συνεργαστεί στο παρελθόν στη Νάπολι. Η προοπτική επανένωσης των δύο πλευρών φέρεται να αποτελεί έναν από τους παράγοντες που εξετάζονται, καθώς ο έμπειρος τεχνικός γνωρίζει σε βάθος τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του έμπειρου μεσοεπιθετικού.
Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη Νάπολι από το 2010 έως το 2022, κατέγραψε 434 συμμετοχές και σημείωσε 122 γκολ, επίδοση που τον φέρνει στην τρίτη θέση των μεγαλύτερων σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου, πίσω μόνο από τους Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα και Μάρεκ Χάμσικ. Το 2021, μάλιστα, φόρεσε και το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Συνέβαλε καθοριστικά στις επιτυχίες της ομάδας του, με δύο Κύπελλα Ιταλίας, το 2014 και το 2020, καθώς και ένα Super Cup.
Ποιος είναι ο Λορέντσο Ινσίνιε
Για πολλά χρόνια αποτέλεσε τον πρωταγωνιστή των «παρτενοπέι», ξεχωρίζοντας για την υψηλή τεχνική του κατάρτιση, το εξαιρετικό αριστερό του πόδι και τη δημιουργική του συμβολή στην επίθεση. Το καλοκαίρι του 2022 πήρε την απόφαση να συνεχίσει την καριέρα του στον Καναδά, έχοντας ήδη αφήσει έντονο το στίγμα του στην ιστορία της Νάπολι. Ωστόσο, δεν πρόλαβε να πανηγυρίσει την κατάκτηση του πρωταθλήματος, το οποίο ήρθε λίγο μετά την αποχώρησή του. Την περασμένη σεζόν με την Πεσκάρα, κατέγραψε 13 συμμετοχές με απολογισμό πέντε γκολ και τρεις ασίστ σε 949'.
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