Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Κατέρρευσαν μπαλκόνια σε κεντρικό δρόμο στο Λαύριο, μεγάλες ζημιές - Δείτε φωτογραφίες
Κατέρρευσαν μπαλκόνια σε κεντρικό δρόμο στο Λαύριο, μεγάλες ζημιές - Δείτε φωτογραφίες
Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες - Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Πυροσβεστικής
Κατέρρευσαν μπαλκόνια από σπίτι σήμερα (7/10) το μεσημέρι σε κεντρικό δρόμο στο Λαύριο και πιο συγκεκριμένα στο ύψος της οδού Φωκίωνος Νέγρη και Αγίας Παρασκευής.
Σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, ωστόσο έχουν σημειωθεί σοβαρές υλικές ζημιές.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες κατέγραψαν τις υλικές ζημιές.
Φωτογραφίες: Σαράντος Ρέτσος
Ειδήσεις σήμερα:
Σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, ωστόσο έχουν σημειωθεί σοβαρές υλικές ζημιές.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες κατέγραψαν τις υλικές ζημιές.
Φωτογραφίες: Σαράντος Ρέτσος
Ειδήσεις σήμερα:
Συνεχίζει την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι - Ζητά να γίνουν πλήρως δεκτά τα αιτήματά του
Το βίντεο που εξετάζει η ΕΛΑΣ για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα - Οδηγός περνάει «σφαίρα» με το μηχανάκι του
Ο Ιμπραΐμοβιτς δεν σταματά να σηκώνει βάρη και μετά... κερνάει τον εαυτό του μπάρμπεκιου! - Βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα