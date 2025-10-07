Κατέρρευσαν μπαλκόνια σε κεντρικό δρόμο στο Λαύριο, μεγάλες ζημιές - Δείτε φωτογραφίες
Κατέρρευσαν μπαλκόνια σε κεντρικό δρόμο στο Λαύριο, μεγάλες ζημιές - Δείτε φωτογραφίες

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες - Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Κατέρρευσαν μπαλκόνια από σπίτι σήμερα (7/10) το μεσημέρι σε κεντρικό δρόμο στο Λαύριο και πιο συγκεκριμένα στο ύψος της οδού Φωκίωνος Νέγρη και Αγίας Παρασκευής.

Σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, ωστόσο έχουν σημειωθεί σοβαρές υλικές ζημιές.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες κατέγραψαν τις υλικές ζημιές.

Φωτογραφίες: Σαράντος Ρέτσος

