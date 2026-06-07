Καρανίκας: Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ σέρνονται στα στασίδια της εξουσίας - Από το κόμμα του Τσίπρα υπάρχουν μόνον δύο κείμενα Άρλεκιν
Καρανίκας: Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ σέρνονται στα στασίδια της εξουσίας - Από το κόμμα του Τσίπρα υπάρχουν μόνον δύο κείμενα Άρλεκιν
Καυστικός για τους πρώην συντρόφους του, δηλώνει ότι θα προτιμούσε να ψηφίσει Κασσελάκη ή Καρυστιανού
Σκληρές εκφράσεις κατά του ΣΥΡΙΖΑ και των στελεχών του χρησιμοποίησε το πρωί της Κυριακής ο Νίκος Καρανίκας μετά την απόφαση που ελήφθη το Σάββατο για συμπόρευση του κόμματος δίπλα στην ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.
«Τέτοια παρακμή και σήψη δεν είναι κάτι το οποίο μεταδίδεται με την ανάσα, είναι μια σκληρή διεργασία ήττας και αποδοχής του κυρίαρχου» είπε αρχικά ο κ. Καρανίκας μιλώντας στον ΣΚΑΙ.
Όπως είπε «ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αφομοιωθεί από τον Νεοφιλελευθερισμό, δεν τους νοιάζει να δημιουργηθεί κάποια συγκίνηση στην κοινωνία, το ενδιαφέρον τους είναι γύρω από τον εαυτό τους και την αποκατάστασή τους, έχουν καταλάβει ότι δεν έχουν μέλλον. Άλλωστε μετά το πραξικόπημα στο μπουζουξίδικο ο λαός του ΣΥΡΙΖΑ τους έχει εγκαταλείψει και απομακρύνεται».
Αναφερόμενος στην πρόταση Φάμελλου που υπερψηφίστηκε το Σάββατο, ο Νίκος Καρανίκας είπε «σαν απόφαση θα δοθεί στους ειδικούς ανθρώπους να ερμηνευτεί τι θα πει έχω κόμμα αλλά στηρίζω την πρωτοβουλία ενός άλλου κόμματος, μια απόφαση που στηρίζουν με θράσος και όχι με συνέπεια γιατί δεν υπάρχει εκλογικό πρόγραμμα, υπάρχουν δύο κείμενα Άρλεκιν για να αγαπηθούμε όλοι μεταξύ μας: Το μανιφέστο που είναι πιο αστείο και η διακήρυξη που έχει στοιχεία αλλά όχι αντιπαράθεση με τον νεοφιλελευθερισμό».
Αφού εκτίμησε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να διαλυθεί», όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει επικοινωνία Τσίπρα-Φάμελλου απάντησε «όταν υπάρχει απελπισία και αδιέξοδο σκαρφίζονται μόνοι τους κάποια πράγματα. Ποιος τους θέλει αυτούς; Είσαι ένα δημοκρατικό ή φεουδαρχικό κόμμα όπως του Τσίπρα, γιατί να θέλεις μια συλλογικότητα που συμπεριφέρεται έτσι. Δεν πιστεύω ότι θα τους πάρει ο Τσίπρας, είναι αναξιόπιστοι, ανήθικοι και ξέρουν να κάνουν πραξικοπήματα. Ο Τσίπρας βέβαια ήταν σημαιοφόρος τους, και ίσως γι' αυτό να θέλουν να πάνε εκεί».
«Δεν έχω δει τέτοια σήψη σε κόμμα» επέμεινε ο πρώην σύμβουλος στρατηγικής της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ προσθέτοντας ότι «σκληρά δεν είναι τα λόγια μου αλλά σκληρά αυτά που κάνουν αυτοί. Είναι σκληρό ότι σέρνονται στα στασίδια της εξουσίας».
Ειδικά για τον Αλέξη Τσίπρα σχολίασε ότι «στην αρχή ξεκίνησε να κάνει rebranding στο κέντρο αλλά παρουσιάζοντας την Ιθάκη είδε ότι πάτωσε, το γύρισε στο reunion και γι' αυτό θα πάρει τον ΣΥΡΙΖΑ. Το αν θα πάρει τα γονυπετή στελέχη θα το δούμε. Μην νομίζετε ότι ο Τσίπρας είναι η λύση, έπιασε το ταβάνι του στη δεύτερη θέση, δίνει μάχη για να είναι δεύτερος».
Καυστικός ήταν ο Νίκος Καρανίκας γενικότερα για την αντιπολίτευση λέγοντας «θεωρεί τον εαυτό της τόσο ικανό να κερδίσει και γι' αυτό δεν κάνει συνεργασίες. Βλέπουμε ότι ο Μητσοτάκης ηγείται, οι άλλοι δεν θέλουν να συνεργαστούν και ο δεύτερος έχει απόσταση 10 και πλέον από τον πρώτο, γιατί να επιλέξουμε αυτούς; Προτιμώ να ψηφίσω Κασσελάκη ή την Καρυστιανού που δεν εμπλέκονται σε αυτό τον εκφυλισμό και το αδιέξοδο παρά τα αδιέξοδα κόμματα. Οι άνθρωποι είναι υπερόπτες και αλαζόνες, βγάζουν 10 και 15% και κάνουν λες και έχουν 40 και θα μας καβαλήσουν».
«Τέτοια παρακμή και σήψη δεν είναι κάτι το οποίο μεταδίδεται με την ανάσα, είναι μια σκληρή διεργασία ήττας και αποδοχής του κυρίαρχου» είπε αρχικά ο κ. Καρανίκας μιλώντας στον ΣΚΑΙ.
Όπως είπε «ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αφομοιωθεί από τον Νεοφιλελευθερισμό, δεν τους νοιάζει να δημιουργηθεί κάποια συγκίνηση στην κοινωνία, το ενδιαφέρον τους είναι γύρω από τον εαυτό τους και την αποκατάστασή τους, έχουν καταλάβει ότι δεν έχουν μέλλον. Άλλωστε μετά το πραξικόπημα στο μπουζουξίδικο ο λαός του ΣΥΡΙΖΑ τους έχει εγκαταλείψει και απομακρύνεται».
Αναφερόμενος στην πρόταση Φάμελλου που υπερψηφίστηκε το Σάββατο, ο Νίκος Καρανίκας είπε «σαν απόφαση θα δοθεί στους ειδικούς ανθρώπους να ερμηνευτεί τι θα πει έχω κόμμα αλλά στηρίζω την πρωτοβουλία ενός άλλου κόμματος, μια απόφαση που στηρίζουν με θράσος και όχι με συνέπεια γιατί δεν υπάρχει εκλογικό πρόγραμμα, υπάρχουν δύο κείμενα Άρλεκιν για να αγαπηθούμε όλοι μεταξύ μας: Το μανιφέστο που είναι πιο αστείο και η διακήρυξη που έχει στοιχεία αλλά όχι αντιπαράθεση με τον νεοφιλελευθερισμό».
Αφού εκτίμησε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να διαλυθεί», όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει επικοινωνία Τσίπρα-Φάμελλου απάντησε «όταν υπάρχει απελπισία και αδιέξοδο σκαρφίζονται μόνοι τους κάποια πράγματα. Ποιος τους θέλει αυτούς; Είσαι ένα δημοκρατικό ή φεουδαρχικό κόμμα όπως του Τσίπρα, γιατί να θέλεις μια συλλογικότητα που συμπεριφέρεται έτσι. Δεν πιστεύω ότι θα τους πάρει ο Τσίπρας, είναι αναξιόπιστοι, ανήθικοι και ξέρουν να κάνουν πραξικοπήματα. Ο Τσίπρας βέβαια ήταν σημαιοφόρος τους, και ίσως γι' αυτό να θέλουν να πάνε εκεί».
«Δεν έχω δει τέτοια σήψη σε κόμμα» επέμεινε ο πρώην σύμβουλος στρατηγικής της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ προσθέτοντας ότι «σκληρά δεν είναι τα λόγια μου αλλά σκληρά αυτά που κάνουν αυτοί. Είναι σκληρό ότι σέρνονται στα στασίδια της εξουσίας».
Ειδικά για τον Αλέξη Τσίπρα σχολίασε ότι «στην αρχή ξεκίνησε να κάνει rebranding στο κέντρο αλλά παρουσιάζοντας την Ιθάκη είδε ότι πάτωσε, το γύρισε στο reunion και γι' αυτό θα πάρει τον ΣΥΡΙΖΑ. Το αν θα πάρει τα γονυπετή στελέχη θα το δούμε. Μην νομίζετε ότι ο Τσίπρας είναι η λύση, έπιασε το ταβάνι του στη δεύτερη θέση, δίνει μάχη για να είναι δεύτερος».
Καυστικός ήταν ο Νίκος Καρανίκας γενικότερα για την αντιπολίτευση λέγοντας «θεωρεί τον εαυτό της τόσο ικανό να κερδίσει και γι' αυτό δεν κάνει συνεργασίες. Βλέπουμε ότι ο Μητσοτάκης ηγείται, οι άλλοι δεν θέλουν να συνεργαστούν και ο δεύτερος έχει απόσταση 10 και πλέον από τον πρώτο, γιατί να επιλέξουμε αυτούς; Προτιμώ να ψηφίσω Κασσελάκη ή την Καρυστιανού που δεν εμπλέκονται σε αυτό τον εκφυλισμό και το αδιέξοδο παρά τα αδιέξοδα κόμματα. Οι άνθρωποι είναι υπερόπτες και αλαζόνες, βγάζουν 10 και 15% και κάνουν λες και έχουν 40 και θα μας καβαλήσουν».
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