Δρυμιώτης: Γκάφα του Φάμελλου η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ αν δεν έχει συζητήσει με τον Τσίπρα, θα γίνει σκοτωμός στο ΠΑΣΟΚ αν έρθει 3ο-4ο στις εκλογές
Δρυμιώτης: Γκάφα του Φάμελλου η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ αν δεν έχει συζητήσει με τον Τσίπρα, θα γίνει σκοτωμός στο ΠΑΣΟΚ αν έρθει 3ο-4ο στις εκλογές
Για Σαμαρά: «Θα πάρει 3%-4% στον πρώτο γύρο και αν γίνουν επαναληπτικές εκλογές θα είναι κάτω του 3% και έτσι θα ευνοήσει τον Μητσοτάκη»
Ως «γκάφα του Σωκράτη Φάμελλου αν δεν έχει συζητήσει με τον Αλέξη Τσίπρα» χαρακτήρισε ο Ανδρέας Δρυμιώτης την απόφαση που έλαβε η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ μετά την εισήγηση του προέδρου του κόμματος «να είμαστε δίπλα στον Τσίπρα».
«Έχω μια ερώτηση: Αν ο Τσίπρας δεν τους δεχτεί στην ΕΛΑΣ, τι θα γίνει; Δεν είναι γκάφα του Φάμελλου να πάρει μια τέτοια απόφαση αν δεν την έχει συζητήσει με τον Τσίπρα; Γιατί να πάρει αυτή την απόφαση αυτή τη στιγμή; Εάν έχει συνεννοηθεί με τον Τσίπρα ότι θα τους πάρει, έχει καλώς, αλλιώς εκτίθεται» είπε ο κ. Δρυμιώτης στο Action 24 κάνοντας, σε άλλο σημείο, λόγο για «αυτοκτονική απόφαση που πήραν» στον ΣΥΡΙΖΑ.
Υπενθυμίζοντας πως «όταν το 2019 είπα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει στο 6% με έλεγαν τρελό», ο πολιτικός αναλυτής είπε για τις «μεταλλάξεις της Αριστεράς που είναι να τρελαίνεσαι» ότι υπάρχουν δύο ερμηνείες: «Η μια είναι τι φαινόμενο του σκαντζόχοιρου: αν τους βάλεις σε έναν κλειστό χώρο στην αρχή κουλουριάζονται αλλά μετά βγάζουν τα αγκάθια και τσακώνονται. Η δεύτερη είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί συζητάνε πολύ και αν αυτό συμβαίνει στο τέλος τσακώνεσαι».
Κατά τον κ. Δρυμιώτη «το ΠΑΣΟΚ αποκλείεται να έρθει δεύτερο, δεύτερος θα είναι ο Τσίπρας γιατί μεταξύ του γνήσιου και του αντιγράφου, ο κόσμος προτιμάει το γνήσιο. Ο Ανδρουλάκης έχει στρέψει πολύ αριστερά το ΠΑΣΟΚ»
«Όταν στην καταλληλότητα ο Ανδρουλάκης παίρνει κάτω από το μισό από αυτό που παίρνει το κόμμα, δείχνει ότι δεν τραβάει ο άνθρωπος. Φανταστείτε να έρθει το ΠΑΣΟΚ 3ο-4ο κόμμα στις εκλογές, τότε τι σκοτωμός θα γίνει» συμπλήρωσε.
Όσον αφορά, τέλος, τον Αντώνη Σαμαρά, είπε «εδώ είναι το θέμα του Σκορπιού. Είναι στη φύση του να είναι κακός άνθρωπος, 5,8% πήρε με την Πολιτική Άνοιξη και ήταν 30 χρόνια νεότερος, πιο ενεργός, τι θα πάρει τώρα; Η Αγγλία άλλαξε 4 πρωθυπουργούς τα τελευταία χρόνια και κανείς δεν κατέβηκε ξανά, δείξτε μου μια άλλη χώρα που να έχει παραιτηθεί κάποιος και να έχει επιστρέψει».
«Θα πάρει 3%-4% στον πρώτο γύρο και αν γίνουν επαναληπτικές εκλογές θα είναι κάτω του 3% και έτσι θα ευνοήσει τον Μητσοτάκη» κατέληξε ο Ανδρέας Δρυμιώτης για τον Αντώνη Σαμαρά.
«Έχω μια ερώτηση: Αν ο Τσίπρας δεν τους δεχτεί στην ΕΛΑΣ, τι θα γίνει; Δεν είναι γκάφα του Φάμελλου να πάρει μια τέτοια απόφαση αν δεν την έχει συζητήσει με τον Τσίπρα; Γιατί να πάρει αυτή την απόφαση αυτή τη στιγμή; Εάν έχει συνεννοηθεί με τον Τσίπρα ότι θα τους πάρει, έχει καλώς, αλλιώς εκτίθεται» είπε ο κ. Δρυμιώτης στο Action 24 κάνοντας, σε άλλο σημείο, λόγο για «αυτοκτονική απόφαση που πήραν» στον ΣΥΡΙΖΑ.
Υπενθυμίζοντας πως «όταν το 2019 είπα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει στο 6% με έλεγαν τρελό», ο πολιτικός αναλυτής είπε για τις «μεταλλάξεις της Αριστεράς που είναι να τρελαίνεσαι» ότι υπάρχουν δύο ερμηνείες: «Η μια είναι τι φαινόμενο του σκαντζόχοιρου: αν τους βάλεις σε έναν κλειστό χώρο στην αρχή κουλουριάζονται αλλά μετά βγάζουν τα αγκάθια και τσακώνονται. Η δεύτερη είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί συζητάνε πολύ και αν αυτό συμβαίνει στο τέλος τσακώνεσαι».
Κατά τον κ. Δρυμιώτη «το ΠΑΣΟΚ αποκλείεται να έρθει δεύτερο, δεύτερος θα είναι ο Τσίπρας γιατί μεταξύ του γνήσιου και του αντιγράφου, ο κόσμος προτιμάει το γνήσιο. Ο Ανδρουλάκης έχει στρέψει πολύ αριστερά το ΠΑΣΟΚ»
«Όταν στην καταλληλότητα ο Ανδρουλάκης παίρνει κάτω από το μισό από αυτό που παίρνει το κόμμα, δείχνει ότι δεν τραβάει ο άνθρωπος. Φανταστείτε να έρθει το ΠΑΣΟΚ 3ο-4ο κόμμα στις εκλογές, τότε τι σκοτωμός θα γίνει» συμπλήρωσε.
Όσον αφορά, τέλος, τον Αντώνη Σαμαρά, είπε «εδώ είναι το θέμα του Σκορπιού. Είναι στη φύση του να είναι κακός άνθρωπος, 5,8% πήρε με την Πολιτική Άνοιξη και ήταν 30 χρόνια νεότερος, πιο ενεργός, τι θα πάρει τώρα; Η Αγγλία άλλαξε 4 πρωθυπουργούς τα τελευταία χρόνια και κανείς δεν κατέβηκε ξανά, δείξτε μου μια άλλη χώρα που να έχει παραιτηθεί κάποιος και να έχει επιστρέψει».
«Θα πάρει 3%-4% στον πρώτο γύρο και αν γίνουν επαναληπτικές εκλογές θα είναι κάτω του 3% και έτσι θα ευνοήσει τον Μητσοτάκη» κατέληξε ο Ανδρέας Δρυμιώτης για τον Αντώνη Σαμαρά.
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