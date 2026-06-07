Ο Κρίστιαν Έρικσεν κατέρρευσε ξανά στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του φιλικού Δανία-Ουκρανία, δείτε βίντεο
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Κρίστιαν Έρικσεν Εθνική Δανίας Εθνική Ουκρανίας

Ο Κρίστιαν Έρικσεν κατέρρευσε ξανά στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του φιλικού Δανία-Ουκρανία, δείτε βίντεο

Ο Δανός μέσος, πέντε χρόνια μετά το σοκαριστικό σκηνικό στο Euro 2020,  έπεσε στο χορτάρι κατά τη διάρκειας του φιλικού με την Ουκρανία - Ανέκτησε τις αισθήσεις του, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο - Καθησυχαστικός ο γιατρός της Δανίας

Ο Κρίστιαν Έρικσεν κατέρρευσε ξανά στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του φιλικού Δανία-Ουκρανία, δείτε βίντεο
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Στο 65ο λεπτό της αναμέτρησης Δανίας - Ουκρανίας ατην Κοπεγχάγη, όλο το γήπεδο πάγωσε όταν ο Κρίστιαν Έρικσεν κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο.





Στο μυαλό όλων ήρθαν οι δραματικές στιγμές του αγώνα του Euro 2020 με τη Φινλανδία όταν και πάλι ο πολύπειρος μέσος έπεσε στο χορτάρι και τελικά του τοποθετήθηκε βηματοδότης επιστρέφοντας μετά από έναν χρόνο περίπου στην ενεργό δράση.

Αμέσως μόλις έγινε αντιληπτό ότι ο άσος της Βόλφσμπουργκ αντιμετώπιζε πρόβλημα (ο πρώτος που το κατάλαβε ήταν ο προπονητής της Ουκρανίας) οι γιατροί και των δύο ομάδων έσπευσαν να βρεθούν δίπλα του προσφέροντας τις πρώτες βοήθειες με τον κόσμο στις κερκίδες μετά το αρχικό σοκ να φωνάζει ρυθμικά το όνομα του...

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Μετά από 12 λεπτά περίπου ο Έρικσεν, έχοντας τις αισθήσεις του σηκώθηκε και περπάτησε μέχρι το ασθενοφόρο που είχε φτάσει προκειμένου να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο όπου θα υποοβληθεί σε σειρά εξετάσεων.



Λίγο μετά την αποχώρηση του, ο διαιτητής της αναμέτρησης (με την προτροπή των παικτών που συγκεντρώθηκαν όλοι μαζί στο κέντρο του γηπέδου) σφύριξε την οριστική διακοπή του αγώνα, καθώς κανείς δεν είχε όρεξη να ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο...


Πριν από λίγο η Ομοσπονδία της Δανίας προέβη σε μια πρώτη ενημέρωση αναφέροντας λακωνικά: «Ο Κρίστιαν Έρικσεν έχει τις αισθήσεις του και είναι καλά στην υγεία του, δεδομένης της κατάστασης. Ο φιλικός αγώνας με τη Νορβηγία διακόπηκε οριστικά»

Καθησυχαστικός ο γιατρός της Δανίας
Αρκετή ώρα μετά το σοκαριστικό περιστατικό, ο γιατρός της εθνικής ομάδας της Δανίας, Μόρτεν Μπόεσεν καθησύχασε τους πάντες επιβεβαιώνοντας ότι ο Έρικσεν δεν αντιμετωπίζει κάποιο κίνδυνο, αλλά θα πρέπει να υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη.

Αναλυτικά η δήλωση του: «Ο Κρίστιαν είναι καλά στην υγεία του και βγήκε από τον αγωνιστικό χώρο περπατώντας ο ίδιος. Από όσο μπορώ να δω, ο βηματοδότης λειτουργεί όπως θα έπρεπε. Έχασε τις αισθήσεις του για λίγο, αλλά ανέκτησε τη συνείδησή του πολύ γρήγορα και ήρθαμε αμέσως σε επαφή μαζί του. Τώρα πρέπει να υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις στο νοσοκομείο για να μάθουμε τι προκάλεσε το περιστατικό.

Είμαστε σε συνεχή επαφή μαζί του και με τους γιατρούς στο νοσοκομείο. Όμως ο Κρίστιαν είναι καλά, και μου ζήτησε να μεταφέρω τους χαιρετισμούς του σε όλους τους παίκτες και να πω ότι είναι εντάξει».
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