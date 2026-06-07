Ο Κρίστιαν Έρικσεν κατέρρευσε ξανά στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του φιλικού Δανία-Ουκρανία, δείτε βίντεο
Ο Δανός μέσος, πέντε χρόνια μετά το σοκαριστικό σκηνικό στο Euro 2020, έπεσε στο χορτάρι κατά τη διάρκειας του φιλικού με την Ουκρανία - Ανέκτησε τις αισθήσεις του, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο - Καθησυχαστικός ο γιατρός της Δανίας
Momento em que o Eriksen coloca a mão no peito, depois cai e rapidamente começa o atendimento… https://t.co/2EX4id1NUX pic.twitter.com/OsrhsHyv4h— Icaro Cruz (@IcaaroCruz) June 7, 2026
Στο μυαλό όλων ήρθαν οι δραματικές στιγμές του αγώνα του Euro 2020 με τη Φινλανδία όταν και πάλι ο πολύπειρος μέσος έπεσε στο χορτάρι και τελικά του τοποθετήθηκε βηματοδότης επιστρέφοντας μετά από έναν χρόνο περίπου στην ενεργό δράση.
Christian Eriksen collapsed on the pitch again… prayers up for ERIKSEN 🥺🙏🏾 pic.twitter.com/1nAbpj2Cqm— Cleverly 💐 (@Cleverlydey4u) June 7, 2026
Eriksen walked onto the ambulance— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) June 7, 2026
He’s conscious and that’s all that matters
Wishing him a speedy recovery
Applause and chants of Erkisen from around the ground from both home and away fans
Game interrupted by referee now
Very well could be abandoned but we will see pic.twitter.com/MNogMDdu4i
Christian Eriksen is leaving the pitch under medical supervision pic.twitter.com/balaiGqUdE— Goals Xtra (@GoalsXtra) June 7, 2026
Referee Sigurd Smehus Kringstad blew his whistle and decided to stop the match.— Goals Xtra (@GoalsXtra) June 7, 2026
Our thoughts are with you, Eriksen 🇩🇰❤️ pic.twitter.com/mGqGHnoAmc
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Christian Eriksen has collapsed on the pitch during the Denmark vs. Ukraine friendly.— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) June 7, 2026
Ukrainian and Danish players gathered together after Christian Eriksen left the field of play.
🗣️ Denmark statement reads: "Christian Eriksen is conscious and feeling… pic.twitter.com/Ejzoh8A31E
Καθησυχαστικός ο γιατρός της Δανίας
Αρκετή ώρα μετά το σοκαριστικό περιστατικό, ο γιατρός της εθνικής ομάδας της Δανίας, Μόρτεν Μπόεσεν καθησύχασε τους πάντες επιβεβαιώνοντας ότι ο Έρικσεν δεν αντιμετωπίζει κάποιο κίνδυνο, αλλά θα πρέπει να υποβληθεί σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη.
Αναλυτικά η δήλωση του: «Ο Κρίστιαν είναι καλά στην υγεία του και βγήκε από τον αγωνιστικό χώρο περπατώντας ο ίδιος. Από όσο μπορώ να δω, ο βηματοδότης λειτουργεί όπως θα έπρεπε. Έχασε τις αισθήσεις του για λίγο, αλλά ανέκτησε τη συνείδησή του πολύ γρήγορα και ήρθαμε αμέσως σε επαφή μαζί του. Τώρα πρέπει να υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις στο νοσοκομείο για να μάθουμε τι προκάλεσε το περιστατικό.
Είμαστε σε συνεχή επαφή μαζί του και με τους γιατρούς στο νοσοκομείο. Όμως ο Κρίστιαν είναι καλά, και μου ζήτησε να μεταφέρω τους χαιρετισμούς του σε όλους τους παίκτες και να πω ότι είναι εντάξει».
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