Ποια είναι η δημοσιογράφος του NBC που εξόργισε τον Τραμπ: Της είπε «είτε είσαι ηλίθια είτε διεφθαρμένη» και αποχώρησε on camera, δείτε βίντεο

Πρόκειται για την Κρίστεν Γουέλκερ, μία από τις πλέον προβεβλημένες πολιτικές δημοσιογράφους των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας μετά την επεισοδιακή συνέντευξη που παραχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ στο NBC