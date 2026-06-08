Ποια είναι η δημοσιογράφος του NBC που εξόργισε τον Τραμπ: Της είπε «είτε είσαι ηλίθια είτε διεφθαρμένη» και αποχώρησε on camera, δείτε βίντεο
Πρόκειται για την Κρίστεν Γουέλκερ, μία από τις πλέον προβεβλημένες πολιτικές δημοσιογράφους των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας μετά την επεισοδιακή συνέντευξη που παραχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ στο NBC
Η συνέντευξη εξελίχθηκε σε σφοδρή λεκτική σύγκρουση όταν η Γουέλκερ πίεσε έντονα τον Αμερικανό πρόεδρο να τεκμηριώσει τους ισχυρισμούς του περί εκλογικής νοθείας.
Ο Τραμπ αντέδρασε έντονα, εξαπολύοντας προσωπικές επιθέσεις κατά της δημοσιογράφου και του τηλεοπτικού δικτύου NBC, φτάνοντας στο σημείο να της πει πως είναι «είτε ηλίθια, είτε διεφθαρμένη», πριν διακόψει πρόωρα τη συζήτηση και αποχωρήσει από το πλατό.
Το βίντεο με την αποχώρηση του Τραμπ:
🚨 OMG. President Trump CUTS OFF and WALKS OUT of a Kristen Welker interview— Eric Daugherty (@EricLDaugh) June 7, 2026
He looks her in the eyes and tells her SHE'S A LIAR, then storms off!
"The elections are like a 3rd world country. YOU'RE CROOKED...let's call it QUITS. I've HAD ENOUGH."
WELKER: Please, I traveled… pic.twitter.com/dO37B7WPRS
Η δημοσιογράφος που έκανε έξαλλο τον ΤραμπΗ Κρίστεν Γουέλκερ θεωρείται μία από τις πλέον έμπειρες πολιτικές δημοσιογράφους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γεννήθηκε στη Φιλαδέλφεια το 1976 και σπούδασε Αμερικανική Ιστορία στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ. Ξεκίνησε την επαγγελματική της πορεία σε τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς και το 2010 εντάχθηκε στο NBC News.
Από το 2011 ανέλαβε καθήκοντα ανταποκρίτριας στον Λευκό Οίκο, καλύπτοντας διαδοχικά τις κυβερνήσεις των Μπαράκ Ομπάμα, Ντόναλντ Τραμπ και Τζο Μπάιντεν. Η παρουσία της στο πολιτικό ρεπορτάζ την καθιέρωσε ως μία από τις βασικές δημοσιογραφικές φωνές του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου.
Η ευρύτερη αναγνώριση ήρθε το 2020, όταν συντόνισε το τελευταίο προεδρικό ντιμπέιτ μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζο Μπάιντεν. Η διαχείριση της τηλεμαχίας απέσπασε θετικά σχόλια από μεγάλο μέρος του αμερικανικού Τύπου, ενισχύοντας περαιτέρω το επαγγελματικό της προφίλ.
Από τον Σεπτέμβριο του 2023 βρίσκεται στο τιμόνι της εκπομπής «Meet the Press», της μακροβιότερης πολιτικής εκπομπής στην ιστορία της αμερικανικής τηλεόρασης. Παράλληλα, συνεχίζει να πραγματοποιεί συνεντεύξεις με κορυφαίες προσωπικότητες της αμερικανικής και διεθνούς πολιτικής σκηνής.
Το επεισόδιο με τον ΤραμπΗ συνέντευξη που έφερε ξανά το όνομα της Κρίστεν Γουέλκερ στην κορυφή της επικαιρότητας μεταδόθηκε την Κυριακή από το NBC και εξελίχθηκε σε μία από τις πιο επεισοδιακές τηλεοπτικές εμφανίσεις του Ντόναλντ Τραμπ το τελευταίο διάστημα. Οι ερωτήσεις γύρω από τις εκλογές του 2020 και τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο προκάλεσαν ένταση μεταξύ των δύο πλευρών, με αποτέλεσμα η συζήτηση να πάρει γρήγορα συγκρουσιακό χαρακτήρα.
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε τους ισχυρισμούς του περί εκλογικών παρατυπιών στις προεδρικές εκλογές του 2020, υποστηρίζοντας ότι το εκλογικό αποτέλεσμα δεν ήταν αδιάβλητο.
Η ένταση αυξήθηκε περαιτέρω όταν η συζήτηση στράφηκε στα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου 2021 και στους υποστηρικτές του Τραμπ που διώχθηκαν για τη συμμετοχή τους στην εισβολή στο Καπιτώλιο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπερασπίστηκε τη θέση του ότι αρκετοί από αυτούς αντιμετωπίστηκαν άδικα από τις αρχές, ενώ αναφέρθηκε και στην πρόταση για τη δημιουργία ειδικού ταμείου αποζημίωσης όσων, όπως υποστηρίζει, στοχοποιήθηκαν πολιτικά.
U.S. President Donald J. Trump got angry and stormed out of an interview last week with NBC News’ Meet the Press, as Kristen Welker pressed him on baseless claims that he and other administration officials have made in the past regarding the integrity of the 2020 Presidential… pic.twitter.com/gXkUE9w1pT— OSINTdefender (@sentdefender) June 7, 2026
Η δημοσιογράφος επέμεινε στις ερωτήσεις της ζητώντας συγκεκριμένα στοιχεία που να στηρίζουν τους ισχυρισμούς του. Σε εκείνο το σημείο η αντιπαράθεση ξέφυγε από τα όρια μιας συνηθισμένης πολιτικής συνέντευξης, με τον Τραμπ να αμφισβητεί την αξιοπιστία της και να της λέει πως είναι «είτε διεφθαρμένη είτε ηλίθια».
Η Γουέλκερ απάντησε ότι δεν είναι διεφθαρμένη και επανέλαβε ότι δεν είχαν παρουσιαστεί αποδείξεις που να επιβεβαιώνουν όσα υποστήριζε ο Αμερικανός πρόεδρος.
Λίγο αργότερα, εμφανώς εκνευρισμένος από την πορεία της συζήτησης, ο Τραμπ αποφάσισε να βάλει πρόωρο τέλος στη συνέντευξη.
«Ας το σταματήσουμε εδώ, γιατί έχω κουραστεί. Ευχαριστώ, αγαπητή μου», είπε πριν σηκωθεί από την καρέκλα του και αποχωρήσει. Μάλιστα πριν αποχωρήσει, εξαπέλυσε νέα πυρά κατά του NBC και άλλων μεγάλων αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, υποστηρίζοντας ότι στερούνται αξιοπιστίας.
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