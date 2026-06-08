Θλίψη στους Μπουλς: Πέθανε ο Στέισι Κινγκ, γνωστός για την επική ατάκα «εγώ και ο Τζόρνταν βάλαμε μαζί 70 πόντους»

Η σπουδαία πορεία στο κολεγιακό μπάσκετ

Η δεύτερη καριέρα που τον έκανε αγαπητό στους φιλάθλους

Οι συγκινητικές αποχαιρετιστήριες δηλώσεις

Πριν από το NBA, ο γεννημένος στο Λότον της Οκλαχόμα πραγματοποίησε σπουδαία καριέρα στο Πανεπιστήμιο της Οκλαχόμα υπό τις οδηγίες του θρυλικού προπονητή Μπίλι Ταμπς.Το 1988 έφτασε μέχρι τον τελικό του NCAA, όπου η Οκλαχόμα ηττήθηκε από το Κάνσας του Ντάνι Μάνινγκ. Στον τελικό εκείνο ο Κινγκ είχε 17 πόντους, επτά ριμπάουντ και δύο μπλοκ.Την τελευταία του χρονιά στο κολέγιο αναδείχθηκε μέλος της κορυφαίας πεντάδας των ΗΠΑ, έχοντας κατά μέσο όρο 26 πόντους και 2,3 μπλοκ ανά αγώνα. Η Οκλαχόμα απέσυρε τη φανέλα του στις 19 Ιανουαρίου 2008.Μετά το τέλος της αγωνιστικής του πορείας στράφηκε στην προπονητική, οδηγώντας μεταξύ άλλων τους Rockford Lightning μέχρι τους τελικούς της Continental Basketball Association τη σεζόν 2001-02.Ωστόσο, η δεύτερη μεγάλη καριέρα του ξεκίνησε τη σεζόν 2006-07, όταν εντάχθηκε στο τηλεοπτικό επιτελείο των Σικάγο Μπουλς.Για 19 συνεχόμενα χρόνια υπήρξε αναλυτής των μεταδόσεων της ομάδας, ενώ η δημοτικότητά του εκτοξεύθηκε κατά την περίοδο που ο Ντέρικ Ρόουζ εξελίχθηκε σε MVP του NBA.Οι μεταδόσεις του ξεχώρισαν για το χιούμορ, την ενέργεια και τις χαρακτηριστικές ατάκες του. Ανάμεσα στις πιο γνωστές ήταν οι φράσεις: «Too big, too strong, too fast, too good», «What are you doing, Dragić? Did you not get the memo?» («Πολύ μεγάλος, πολύ δυνατός, πολύ γρήγορος, πολύ καλός» και «Τι κάνεις, Ντράγκιτς; Δεν πήρες το μήνυμα;») και το διάσημο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του προς τους φιλάθλους μετά τις νίκες των Μπουλς: «Drive home safely, Chicago. Beep. Beep» («Γυρίστε σπίτι με ασφάλεια, Σικάγο. Μπιπ, μπιπ!»).Παράλληλα, παρουσίαζε το δημοφιλές podcast «Gimme the Hot Sauce», το οποίο είχε αποκτήσει φανατικό κοινό.«Η οικογένεια του NBA θρηνεί τον θάνατο του Στέισι Κινγκ, τρεις φορές πρωταθλητή του NBA και επί χρόνια τηλεοπτικού αναλυτή των Σικάγο Μπουλς. Ο Κινγκ άφησε το αποτύπωμά του στο άθλημα ως παίκτης, προπονητής και σχολιαστής. Για περισσότερα από 20 χρόνια στις μεταδόσεις των Μπουλς, το πάθος, η γνώση και η χαρακτηριστική του ενέργεια «άγγιξαν» γενιές φιλάθλων. Εκφράζουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια του Στέισι, στους φίλους του και στην οργάνωση των Μπουλς».Ο πρόεδρος των Σικάγο Μπουλς, Τζέρι Ράινσντορφ, χαρακτήρισε τον Κινγκ «ένα από τα πιο ξεχωριστά πρόσωπα στην ιστορία του οργανισμού».«Η σχέση του με το Σικάγο, τους Μπουλς και τους φιλάθλους μας διήρκεσε περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Πρώτα ως παίκτης και στη συνέχεια ως η χαρακτηριστική φωνή που έφερε το μπάσκετ των Μπουλς στα σπίτια γενεών φιλάθλων. Θα μας λείψουν βαθιά η χαρά, η ενέργεια, το χιούμορ, η ειλικρίνεια και το πάθος που έφερνε καθημερινά στον οργανισμό μας», ανέφερε.Από την πλευρά του, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ομάδας, Μάικλ Ράινσντορφ, δήλωσε:«Ο Στέισι αγαπούσε τους Μπουλς. Μπορούσες να το αισθανθείς στον τρόπο που έπαιζε, στον τρόπο που περιέγραφε τους αγώνες και στον τρόπο που συνδεόταν με τους φιλάθλους. Είχε ένα μοναδικό χάρισμα να φέρνει τους ανθρώπους κοντά και να κάνει κάθε παιχνίδι να μοιάζει προσωπικό».Συγκινητικό ήταν και το μήνυμα του δημοσιογράφου Μαρκ Σανόφσκι, συμπαρουσιαστή του στο podcast «Gimme the Hot Sauce».«Είμαι συντετριμμένος από την είδηση για τον αγαπημένο μου φίλο Στέισι. Όλοι γνωρίζουν το απίστευτο ταλέντο του, αλλά εγώ θα θυμάμαι πάντα τη ζεστασιά, τη συμπόνια και το μοναδικό χιούμορ του. Καλό ταξίδι φίλε μου», έγραψε.