Εκπαίδευση, συνεχές mentoring και ουσιαστικές ευκαιρίες ανάπτυξης με την υποστήριξη της Groupama Ασφαλιστικής – Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για το επόμενο επαγγελματικό βήμα σου.
Θλίψη στους Μπουλς: Πέθανε ο Στέισι Κινγκ, γνωστός για την επική ατάκα «εγώ και ο Τζόρνταν βάλαμε μαζί 70 πόντους»
Ο άλλοτε συμπαίκτης του Μάικλ Τζόρνταν και επί 19 χρόνια τηλεοπτική φωνή των Σικάγο Μπουλς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών
Ο Στέισι Κινγκ αγωνίστηκε στο NBA από το 1989 έως το 1997 και συνέδεσε το όνομά του με την πρώτη χρυσή εποχή των Σικάγο Μπουλς.
Επιλέχθηκε στο Νο6 του ντραφτ του 1989 από τους Μπουλς και αγωνίστηκε στα πρώτα τέσσερα χρόνια της καριέρας του στο Σικάγο, συμβάλλοντας στην κατάκτηση των τριών διαδοχικών πρωταθλημάτων της ομάδας το 1991, το 1992 και το 1993, δίπλα στους Μάικλ Τζόρνταν, Σκότι Πίπεν και υπό τις οδηγίες του Φιλ Τζάκσον.
Στη συνέχεια παραχωρήθηκε στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς, ενώ φόρεσε επίσης τις φανέλες των Μαϊάμι Χιτ, Μπόστον Σέλτικς και Ντάλας Μάβερικς πριν αποσυρθεί από την ενεργό δράση.
Στην καριέρα του στο NBA κατέγραψε 2.819 πόντους, 1.460 ριμπάουντ και 210 μπλοκ σε 438 αγώνες κανονικής περιόδου.
Η ατάκα που έμεινε στην ιστορίαΟ Κινγκ έμεινε στην ιστορία για μία από τις πιο χαρακτηριστικές ατάκες της εποχής του Μάικλ Τζόρνταν.
Μετά από αγώνα απέναντι στους Κλίβελαντ Καβαλίερς στις 28 Μαρτίου 1990, όταν ο ίδιος είχε αγωνιστεί μόλις ένα λεπτό και είχε σημειώσει έναν πόντο, ενώ ο Τζόρνταν πέτυχε 69, σχολίασε:
«Πάντα θα θυμάμαι αυτή τη βραδιά ως το παιχνίδι που εγώ και ο Μάικλ Τζόρνταν βάλαμε μαζί 70 πόντους».
Η ατάκα αυτή εξελίχθηκε σε μία από τις πιο γνωστές ιστορίες της ιστορίας των Μπουλς.
After Michael Jordan scored a career-high 69 points in one game, Stacey King said:— Die-Hard Chicago Bulls Fans (@Bullsfans) June 7, 2026
“I'll always remember this as the night that Michael Jordan and I combined to score 70 points"
Amazing sense of humor. Stacey, you will be missed so much. pic.twitter.com/fHzZpofxJP
Η σπουδαία πορεία στο κολεγιακό μπάσκετΠριν από το NBA, ο γεννημένος στο Λότον της Οκλαχόμα πραγματοποίησε σπουδαία καριέρα στο Πανεπιστήμιο της Οκλαχόμα υπό τις οδηγίες του θρυλικού προπονητή Μπίλι Ταμπς.
Το 1988 έφτασε μέχρι τον τελικό του NCAA, όπου η Οκλαχόμα ηττήθηκε από το Κάνσας του Ντάνι Μάνινγκ. Στον τελικό εκείνο ο Κινγκ είχε 17 πόντους, επτά ριμπάουντ και δύο μπλοκ.
Την τελευταία του χρονιά στο κολέγιο αναδείχθηκε μέλος της κορυφαίας πεντάδας των ΗΠΑ, έχοντας κατά μέσο όρο 26 πόντους και 2,3 μπλοκ ανά αγώνα. Η Οκλαχόμα απέσυρε τη φανέλα του στις 19 Ιανουαρίου 2008.
Η δεύτερη καριέρα που τον έκανε αγαπητό στους φιλάθλουςΜετά το τέλος της αγωνιστικής του πορείας στράφηκε στην προπονητική, οδηγώντας μεταξύ άλλων τους Rockford Lightning μέχρι τους τελικούς της Continental Basketball Association τη σεζόν 2001-02.
Ωστόσο, η δεύτερη μεγάλη καριέρα του ξεκίνησε τη σεζόν 2006-07, όταν εντάχθηκε στο τηλεοπτικό επιτελείο των Σικάγο Μπουλς.
Για 19 συνεχόμενα χρόνια υπήρξε αναλυτής των μεταδόσεων της ομάδας, ενώ η δημοτικότητά του εκτοξεύθηκε κατά την περίοδο που ο Ντέρικ Ρόουζ εξελίχθηκε σε MVP του NBA.
Οι μεταδόσεις του ξεχώρισαν για το χιούμορ, την ενέργεια και τις χαρακτηριστικές ατάκες του. Ανάμεσα στις πιο γνωστές ήταν οι φράσεις: «Too big, too strong, too fast, too good», «What are you doing, Dragić? Did you not get the memo?» («Πολύ μεγάλος, πολύ δυνατός, πολύ γρήγορος, πολύ καλός» και «Τι κάνεις, Ντράγκιτς; Δεν πήρες το μήνυμα;») και το διάσημο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του προς τους φιλάθλους μετά τις νίκες των Μπουλς: «Drive home safely, Chicago. Beep. Beep» («Γυρίστε σπίτι με ασφάλεια, Σικάγο. Μπιπ, μπιπ!»).
Παράλληλα, παρουσίαζε το δημοφιλές podcast «Gimme the Hot Sauce», το οποίο είχε αποκτήσει φανατικό κοινό.
Οι συγκινητικές αποχαιρετιστήριες δηλώσεις
«Η οικογένεια του NBA θρηνεί τον θάνατο του Στέισι Κινγκ, τρεις φορές πρωταθλητή του NBA και επί χρόνια τηλεοπτικού αναλυτή των Σικάγο Μπουλς. Ο Κινγκ άφησε το αποτύπωμά του στο άθλημα ως παίκτης, προπονητής και σχολιαστής. Για περισσότερα από 20 χρόνια στις μεταδόσεις των Μπουλς, το πάθος, η γνώση και η χαρακτηριστική του ενέργεια «άγγιξαν» γενιές φιλάθλων. Εκφράζουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια του Στέισι, στους φίλους του και στην οργάνωση των Μπουλς».
The NBA family mourns the passing of Stacey King, a three-time NBA champion and longtime Chicago Bulls television analyst. Stacey made his mark on the game as a player, coach and commentator. For more than 20 years on Bulls broadcasts, his passion, knowledge and unmistakable… pic.twitter.com/9UpbvZwmBG— NBA (@NBA) June 7, 2026
Ο πρόεδρος των Σικάγο Μπουλς, Τζέρι Ράινσντορφ, χαρακτήρισε τον Κινγκ «ένα από τα πιο ξεχωριστά πρόσωπα στην ιστορία του οργανισμού».
«Η σχέση του με το Σικάγο, τους Μπουλς και τους φιλάθλους μας διήρκεσε περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Πρώτα ως παίκτης και στη συνέχεια ως η χαρακτηριστική φωνή που έφερε το μπάσκετ των Μπουλς στα σπίτια γενεών φιλάθλων. Θα μας λείψουν βαθιά η χαρά, η ενέργεια, το χιούμορ, η ειλικρίνεια και το πάθος που έφερνε καθημερινά στον οργανισμό μας», ανέφερε.
We are devastated by the passing of 3x NBA Champion and beloved broadcaster Stacey King. pic.twitter.com/NSyeopd880— Chicago Bulls (@chicagobulls) June 7, 2026
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ομάδας, Μάικλ Ράινσντορφ, δήλωσε:
«Ο Στέισι αγαπούσε τους Μπουλς. Μπορούσες να το αισθανθείς στον τρόπο που έπαιζε, στον τρόπο που περιέγραφε τους αγώνες και στον τρόπο που συνδεόταν με τους φιλάθλους. Είχε ένα μοναδικό χάρισμα να φέρνει τους ανθρώπους κοντά και να κάνει κάθε παιχνίδι να μοιάζει προσωπικό».
Συγκινητικό ήταν και το μήνυμα του δημοσιογράφου Μαρκ Σανόφσκι, συμπαρουσιαστή του στο podcast «Gimme the Hot Sauce».
«Είμαι συντετριμμένος από την είδηση για τον αγαπημένο μου φίλο Στέισι. Όλοι γνωρίζουν το απίστευτο ταλέντο του, αλλά εγώ θα θυμάμαι πάντα τη ζεστασιά, τη συμπόνια και το μοναδικό χιούμορ του. Καλό ταξίδι φίλε μου», έγραψε.
Devastated to hear the news about my dear friend Stacey. Everyone knows about his incredible talent, but it’s his warmth, compassion & amazing sense of humor that I will always remember & cherish. Rest easy my friend. 🙏 💔 pic.twitter.com/pUTmR2HpzY— Mark Schanowski (@MarkSchanowski) June 7, 2026
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr