Έγραψαν τον επίλογο στον ΣΥΡΙΖΑ, από το φθινόπωρο οι τίτλοι τέλους: Μαζικές οι αποχωρήσεις προς την ΕΛΑΣ του Τσίπρα

Η πρόταση Φάμελλου επικράτησε παρά τις αντιδράσεις Πολάκη και στελεχών που υπερασπίστηκαν αυτόνομη πορεία





Αν και ο Σωκράτης Φάμελλος στην εισήγησή του προς την Κεντρική Επιτροπή έθεσε κάθαρά το δίλημμα, που δεν είναι άλλο από το «







Παρόλα αυτά, η εισήγηση του Σωκράτη Φάμελλου εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία μπροστά στην «τεκτονική αλλαγή» που επέφερε η ίδρυση της ΕΛΑΣ, όπως ο ίδιος παρατήρησε και ξεκαθαρίζοντας στη δευτερολογία του πως “χτίζουμε γέφυρες στο μέλλον. Έτσι με το «δίπλα» στον Αλέξη Τσίπρα είμαστε παρόντες στην προγραμματική σύγκλιση”. Στο ίδιο μήκος κύματος, “η απόφαση μας, μας δίνει αξιόπιστο ρόλο από τη Δευτέρα. Με την απόφαση μας, οι πολίτες τη Δευτέρα θα λένε ότι “ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αποφάσισε να είναι όλοι μαζί και όχι 40 κομμάτια” συνέχισε ο κ. Φάμελλος, συμπληρώνοντας πως “δίνουμε καθαρή απάντηση, να είμαστε δίπλα και μαζί με το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και να δυναμώσουμε και τη δράση μας και τη δράση της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας, ώστε να διαμορφωθεί πόλος που θα ρίξει τον Μητσοτάκη».



Νίκος Παππάς



Στο πλαίσιο αυτό, «δεν υπάρχει κανένα plan B ή C. Ένα είναι το σχέδιο για να βγει κοινωνία από την κρίση και αυτό υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Αυτό το σχέδιο είναι και οδικός χάρτης που εξασφαλίζει την ιστορική πολιτική συνέχεια, αλλά και την παρακαταθήκη του ΣΥΡΙΖΑ», κατέληξε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, το οποίο πρακτικά σημαίνει πως ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ δεν προετοιμάζεται για αυτόνομες εκλογές. Δηλαδή, για την συγκρότηση εκλογικής επιτροπής, την κατάρτιση ψηφοδελτίων και την ανασύνταξη των δυνάμεών του ανά την επικράτεια, υπό το φόβο εκλογικού αιφνιδιασμού.



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Στον αντίποδα, η ομάδα της μειοψηφίας θα αναμένει πλέον, κατά πληροφορίες, την υλοποίηση της παραπάνω απόφασης ως προς την πορεία του κόμματος από αύριο και στο εξής, τον καταμερισμό εργασίας που θα προταθεί, αλλά και... δημοσκοπική άνοδο, παραμένοντας εντός κόμματος. Τον τόνο, άλλωστε, έδωσε ο Παύλος Πολάκης, που αποχωρώντας από τη χθεσινή συνεδρίαση δήλωσε πως «η τροπολογία δεν πέρασε αλλά συγκέντρωσε ένα ικανοποιητικό ποσοστό, πάνω από 40% της Κεντρικής Επιτροπής. Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση, δεν χαρίζουμε το ΣΥΡΙΖΑ σε κανέναν και περιμένουμε να δούμε αυτούς που έχουν δηλώσει ότι θα πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είτε είναι βουλευτές είτε μέλη της Κεντρικής Επιτροπής να το πράξουν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν τελείωσε, ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να υπάρχει και να ανακαλεί στη μνήμη την «πρώτη φορά Αριστερά» που κάποιοι θέλουν να ξεχάσουν».



Παύλος Πολάκης Με ελιγμούς, δημιουργικές διατυπώσεις και ελεγχόμενες εντάσεις ολοκληρώθηκε χθες ένα «καυτό» 48ωρο για τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, το οποίο σηματοδοτεί την πορεία του στα πολιτικά δρώμενα της χώρας στο εξής. Μετά την προχθεσινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας, όπου ο Πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος άνοιξε τα χαρτιά του, προτείνοντας το κόμμα να παρέχει πολιτική στήριξη στον Αλέξη Τσίπρα , το τοπίο ξεκαθάρισε σε μεγάλο βαθμό, προκαλώντας, ωστόσο, και οξείες αντιδράσεις.Αν και ο Σωκράτης Φάμελλος στην εισήγησή του προς την Κεντρική Επιτροπή έθεσε κάθαρά το δίλημμα, που δεν είναι άλλο από το « είμαστε Δίπλα ή Απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα ;», εντούτοις με τροπολογία που κατέθεσαν χθες οι: Παύλος Πολάκης , Ρένα Δούρου, Νίκος Παππάς, Τρύφωνας Αλεξιάδης, Φωτεινή Καρυστινάκη και Γιώργος Παναγιωτόπουλος, υπερασπίστηκαν την προοπτική της αυτόνομης καθόδου του κόμματος, στις εθνικές εκλογές.Παρόλα αυτά, η εισήγηση του Σωκράτη Φάμελλου εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία μπροστά στην «τεκτονική αλλαγή» που επέφερε η ίδρυση της ΕΛΑΣ, όπως ο ίδιος παρατήρησε και ξεκαθαρίζοντας στη δευτερολογία του πως “χτίζουμε γέφυρες στο μέλλον. Έτσι με το «δίπλα» στον Αλέξη Τσίπρα είμαστε παρόντες στην προγραμματική σύγκλιση”. Στο ίδιο μήκος κύματος, “η απόφαση μας, μας δίνει αξιόπιστο ρόλο από τη Δευτέρα. Με την απόφαση μας, οι πολίτες τη Δευτέρα θα λένε ότι “ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αποφάσισε να είναι όλοι μαζί και όχι 40 κομμάτια” συνέχισε ο κ. Φάμελλος, συμπληρώνοντας πως “δίνουμε καθαρή απάντηση, να είμαστε δίπλα και μαζί με το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και να δυναμώσουμε και τη δράση μας και τη δράση της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας, ώστε να διαμορφωθεί πόλος που θα ρίξει τον Μητσοτάκη».Στο πλαίσιο αυτό, «δεν υπάρχει κανένα plan B ή C. Ένα είναι το σχέδιο για να βγει κοινωνία από την κρίση και αυτό υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Αυτό το σχέδιο είναι και οδικός χάρτης που εξασφαλίζει την ιστορική πολιτική συνέχεια, αλλά και την παρακαταθήκη του ΣΥΡΙΖΑ», κατέληξε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, το οποίο πρακτικά σημαίνει πως ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ δεν προετοιμάζεται για αυτόνομες εκλογές. Δηλαδή, για την συγκρότηση εκλογικής επιτροπής, την κατάρτιση ψηφοδελτίων και την ανασύνταξη των δυνάμεών του ανά την επικράτεια, υπό το φόβο εκλογικού αιφνιδιασμού.Στον αντίποδα, η ομάδα της μειοψηφίας θα αναμένει πλέον, κατά πληροφορίες, την υλοποίηση της παραπάνω απόφασης ως προς την πορεία του κόμματος από αύριο και στο εξής, τον καταμερισμό εργασίας που θα προταθεί, αλλά και... δημοσκοπική άνοδο, παραμένοντας εντός κόμματος. Τον τόνο, άλλωστε, έδωσε ο Παύλος Πολάκης, που αποχωρώντας από τη χθεσινή συνεδρίαση δήλωσε πως «η τροπολογία δεν πέρασε αλλά συγκέντρωσε ένα ικανοποιητικό ποσοστό, πάνω από 40% της Κεντρικής Επιτροπής. Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση, δεν χαρίζουμε το ΣΥΡΙΖΑ σε κανέναν και περιμένουμε να δούμε αυτούς που έχουν δηλώσει ότι θα πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είτε είναι βουλευτές είτε μέλη της Κεντρικής Επιτροπής να το πράξουν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν τελείωσε, ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να υπάρχει και να ανακαλεί στη μνήμη την «πρώτη φορά Αριστερά» που κάποιοι θέλουν να ξεχάσουν».





Χωρίς θεατές Παρά τις αψιμαχίες που παρατηρήθηκαν, ωστόσο, στη διάρκεια του τελευταίου, κρίσιμου 48ωρου για τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, υπήρξαν δύο φορές τουλάχιστον στη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής που βουλευτές και στελέχη βρέθηκαν μετωπικά αντίθετοι με την πραγματικότητα. Τόσο ο Χρήστος Μαυροκεφαλίδης, όσο και ο βουλευτής, Κώστας Μπάρκας επισήμαναν προς τα μέλη του καθοδηγητικού οργάνου πως η διαρροή στελεχών και μελών προς την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα εξελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς, σε σημείο που να μην υπάρχουν πλέον σε μεγάλο βαθμό ενεργές οργανώσεις, για να δώσουν τον εκλογικό αγώνα.



«Θέλετε να κατεβάσετε ψηφοδέλτια και εδώ δεν υπάρχουν οργανώσεις» ανέφερε χαρακτηριστικά ο βουλευτής Πρέβεζας, Κώστας Μπάρκας, στην τοποθέτηση του στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, απευθυνόμενος προς τον Παύλο Πολάκη, αφού η «αιμορραγία» της κομματικής βάσης του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ προς την ΕΛΑΣ έχει επιταχύνει τις εσωκομματικές εξελίξεις, με τους τίτλους τέλους για την Κουμουνδούρου να πέφτουν το προσεχές φθινόπωρο.