Τέσσερα χρόνια μετά την έναρξή τους, τα «Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO» έχουν εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες αναπτυξιακές δράσεις του ελληνικού μπάσκετ, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι το μέλλον του αθλήματος χτίζεται από τις μικρές ηλικίες.
Ισραήλ: Η πυραυλική επίθεση του Ιράν διέκοψε την αναμέτρηση Χάποελ Τελ Αβίβ-Χάποελ Ιερουσαλήμ
Ο ημιτελικός του πρωταθλήματος μπάσκετ ήταν στο φινάλε της 3ης περιόδου όταν ήχησαν οι σειρήνες του συναγερμού - Ο αγώνας διεκόπη οριστικά
Η σημερινή επίθεση έγινε την ώρα που ήταν σε εξέλιξη ο πρώτος αγώνας της ημιτελικής σειράς του πρωταθλήματος μπάσκετ με την Χάποελ Τελκ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη να προηγείται με 77-67 της Χάποελ Ιερουσαλήμ με την ολοκλήρωση της 3ης περιόδου.
עקב השיגורים מאיראן: נעצר המשחק בין הפועל ת״א להפועל ירושליםhttps://t.co/GT57zNWDi9— Sports Rabbi (@thesportsrabbi) June 7, 2026
Εκείνη τη στιγμή ο εκφωνητής ενημέρωσε ότι ο αγώνας διακόπτεται προσωρινά με εντολή της κυβέρνησης, ενώ οι κερκίδες εκκενώθηκαν άμεσα λόγω νέας ιρανικής αεροπορικής επίθεσης εναντίον του Ισραήλ.
Όντως το γήπεδο άδειασε μέσα σε λίγα λεπτά, με την τύχη του αγώνα να είναι στον αέρα για λίγα λεπτά καθώς μετά από μια ώρα οι παίκτες της γηπεδούχου ομάδας βγήκαν ξανά στον αγωνιστικό χώρο για να κάνουν ζέσταμα.
סופית: המשחק לא יחודש 🚨— עולם הכדורסל (@thebasket13) June 7, 2026
לדברי הנוכחים - הפועל ירושלים סירבה לעלות ובסיום הדדליין הפועל תל אביב שעלתה לחימום מחודש - ירדה מן הפרקט והסתיים האירוע. pic.twitter.com/CFy58UNvN7
🚨 לפי מה שאומרים כאן באולם: רוצים לחדש את הרבע הרביעי ללא קהל, שפונה. הפועל תל אביב עלתה לחימום, טענות בהיכל שהפועל ירושלים כרגע מסרבת pic.twitter.com/rQObIrRRDu— עולם הכדורסל (@thebasket13) June 7, 2026
Ωστόσο οι φιλοξενούμενοι δεν είχαν ανάλογη διάθεση και ο αγώνας διεκόπη οριστικά με την ομοσπονδία να αποφασίζει ότι η ομάδα του Τελ Αβίβ είναι η νικήτρια (με τελικό σκορ το 77-67).
Hapoel Tel Aviv vs Hapoel Jerusalem SF game 1 has been halted at the end of the 3rd quarter due to missiles fired from Iran. The arena has been evacuated of fans and the game is supposed to continue however Jerusalem players do not want to leave the lockeroom. pic.twitter.com/seTt9LXd8H— Sports Rabbi (@thesportsrabbi) June 7, 2026
איטודיס: ״אחרי ההפסקה עלינו, אבל שחקני הפועל ירושלים לא עלו והמשחק נעצר בניצחון טכני״ pic.twitter.com/Uw7yCK2Fjz— Sports Rabbi (@thesportsrabbi) June 7, 2026
בעקבות סירוב הפועל ירושלים לחזור לשחק, המשחק הסתיים בסיום הרבע השלישי.— Hapoel Tel Aviv BC (@HapoelTLVBC) June 7, 2026
יאללה הפועל 👹 pic.twitter.com/vcmovSd3hN
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr