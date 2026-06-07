Ισραήλ: Η πυραυλική επίθεση του Ιράν διέκοψε την αναμέτρηση Χάποελ Τελ Αβίβ-Χάποελ Ιερουσαλήμ
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Ισραήλ Ιράν Μέση Ανατολή πυραυλική επίθεση Χάποελ Τελ Αβιβ Χάποελ Ιερουσαλήμ Δημήτρης Ιτούδης

Ισραήλ: Η πυραυλική επίθεση του Ιράν διέκοψε την αναμέτρηση Χάποελ Τελ Αβίβ-Χάποελ Ιερουσαλήμ

Ο ημιτελικός του πρωταθλήματος μπάσκετ ήταν στο φινάλε της 3ης περιόδου όταν ήχησαν οι σειρήνες του συναγερμού - Ο αγώνας διεκόπη οριστικά

Ισραήλ: Η πυραυλική επίθεση του Ιράν διέκοψε την αναμέτρηση Χάποελ Τελ Αβίβ-Χάποελ Ιερουσαλήμ
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Η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή «έσπασε» για μία ακόμη φορά με το Ιράν να εξαπολύει πυραυλικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ, τις πρώτες μετά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός που είχε τεθεί σε ισχύ από τον περασμένο Απρίλιο.

Η σημερινή επίθεση έγινε την ώρα που ήταν σε εξέλιξη ο πρώτος αγώνας της ημιτελικής σειράς του πρωταθλήματος μπάσκετ με την Χάποελ Τελκ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη να προηγείται με 77-67 της Χάποελ Ιερουσαλήμ με την ολοκλήρωση της 3ης περιόδου.



Εκείνη τη στιγμή ο εκφωνητής ενημέρωσε ότι ο αγώνας διακόπτεται προσωρινά με εντολή της κυβέρνησης, ενώ οι κερκίδες εκκενώθηκαν άμεσα λόγω νέας ιρανικής αεροπορικής επίθεσης εναντίον του Ισραήλ.



Όντως το γήπεδο άδειασε μέσα σε λίγα λεπτά, με την τύχη του αγώνα να είναι στον αέρα για λίγα λεπτά καθώς μετά από μια ώρα οι παίκτες της γηπεδούχου ομάδας βγήκαν ξανά στον αγωνιστικό χώρο για να κάνουν ζέσταμα.






Ωστόσο οι φιλοξενούμενοι δεν είχαν ανάλογη διάθεση και ο αγώνας διεκόπη οριστικά με την ομοσπονδία να αποφασίζει ότι η ομάδα του Τελ Αβίβ είναι η νικήτρια (με τελικό σκορ το 77-67).





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