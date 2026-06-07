Τέσσερα χρόνια μετά την έναρξή τους, τα «Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO» έχουν εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες αναπτυξιακές δράσεις του ελληνικού μπάσκετ, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι το μέλλον του αθλήματος χτίζεται από τις μικρές ηλικίες.
Έβγαλε μέρος της προπόνησης του Παναθηναϊκού ο Σλούκας: Η συμμετοχή του θα αποφασιστεί πριν το τζάμπολ του 3ου τελικού με τον Ολυμπιακό
Έβγαλε μέρος της προπόνησης του Παναθηναϊκού ο Σλούκας: Η συμμετοχή του θα αποφασιστεί πριν το τζάμπολ του 3ου τελικού με τον Ολυμπιακό
Ο Κώστας Σλούκας δεν έχει αγωνιστεί στα πρώτα δύο ματς της σειράς των τελικών με τον Ολυμπιακό και η συμμετοχή του στον 3ο θα αποφασιστεί αμέσως πριν το τζάμπολ
Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στον 3ο τελικό της Basket League στο ΣΕΦ με τον Κώστα Σλούκα να θεωρείται αμφίβολος για τη συμμετοχή του.
Στη σημερινή και τελευταία προπόνηση των πρασίνων, όμως, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού έβγαλε μέρος αυτής και η συμμετοχή του στον αυριανό αγώνα θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή.
Στη σημερινή και τελευταία προπόνηση των πρασίνων, όμως, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού έβγαλε μέρος αυτής και η συμμετοχή του στον αυριανό αγώνα θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή.
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