Σε στρατόπεδο της Χαμάς στη Μαλαισία είχε εκπαιδευτεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος, πώς θα έφτιαχνε τα εκρηκτικά για το μεγάλο χτύπημα που ήθελε

Σήμερα στον εισαγγελέα στον Άγιο Νικόλαο και τη Δευτέρα στην Αθήνα - Μαζί του στο κέντρο εκπαίδευση της Χαμάς ήταν και οι δύο που συνελήφθησαν στην Κύπρο ως μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης