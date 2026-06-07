Σε στρατόπεδο της Χαμάς στη Μαλαισία είχε εκπαιδευτεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος, πώς θα έφτιαχνε τα εκρηκτικά για το μεγάλο χτύπημα που ήθελε
Σε στρατόπεδο της Χαμάς στη Μαλαισία είχε εκπαιδευτεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος, πώς θα έφτιαχνε τα εκρηκτικά για το μεγάλο χτύπημα που ήθελε
Σήμερα στον εισαγγελέα στον Άγιο Νικόλαο και τη Δευτέρα στην Αθήνα - Μαζί του στο κέντρο εκπαίδευση της Χαμάς ήταν και οι δύο που συνελήφθησαν στην Κύπρο ως μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις για την έρευνα σχετικά με τον 37χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη στην Κρήτη σε επιχείρηση της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής με την κωδική ονομασία «Όντιν» και κατηγορείται ότι είναι μέλος της Χαμάς.
Ο 37χρονος αναμένεται σήμερα να οδηγηθεί στον εισαγγελέα στον Άγιο Νικόλαο και αύριο, Δευτέρα, θα μεταφερθεί στην Αθήνα.
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ο 37χρονος είχε εκπαιδευτεί σε στρατόπεδο της Χαμάς στη Μαλαισία, μια από τις χώρες που προτιμούν οι τρομοκρατικές οργανώσεις για τα «μαθήματα».
Στο ίδιο στρατόπεδο, μάλιστα, βρίσκονταν και τα δύο μέλη της Χαμάς που έχουν συλληφθεί στην Κύπρο και αποτέλεσαν την άκρη του νήματος που οδήγησε στον 37χρονο. Σημειώνεται ότι οι δύο που συνελήφθησαν στην Κύπρο, εντοπίστηκαν τη στιγμή που παραλάμβαναν δέμα για κατασκευή εκρηκτικού μηχανισμού
Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο 37χρονος έχει παραδεχθεί, κατά την 12ωρη ανάκρισή του, ότι ήθελε να πραγματοποιήσει χτύπημα για λογαριασμό της Χαμάς, με την εκτίμηση να είναι ότι σχεδίαζαν κάτι «μεγάλο» για να βάλουν ξανά στον χάρτη την τρομοκρατική παλαιστινιακή οργάνωση.
Όπως έγραψε από χθες το protothema.gr, στόχος εκτιμάται ότι θα ήταν ισραηλινός και πιθανότατα κρουαζιερόπλοιο.
Αρμόδιες πηγές μεταφέρουν ότι ο 37χρονος είχε εκπαιδευτεί για να κατασκευάσει συνθετικά εκρηκτικά με χημικούς διαλύτες, αντικείμενα, δηλαδή, που μπορεί να βρει κάποιος στο κοινό εμπόριο.
Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν, ωστόσο, ότι στο διαμέρισμα του 37χρονου στα Πατήσια βρέθηκαν τα εργαλεία που θα χρησιμοποιούσε για να κατασκευάσει τα εκρηκτικά καθώς δεν είχε παραλάβει ακόμα τα απαραίτητα υλικά, κάτι που εκτιμάται ότι θα συνέβαινε το επόμενο διάστημα.
Ο 37χρονος, ο οποίος είχε οικογένεια μέσα στη Λωρίδα της Γάζας, θα κατηγορηθεί για κακούργημα με βάση τα άρθρα για υποθέσεις τρομοκρατίας.
Ο 37χρονος αναμένεται σήμερα να οδηγηθεί στον εισαγγελέα στον Άγιο Νικόλαο και αύριο, Δευτέρα, θα μεταφερθεί στην Αθήνα.
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ο 37χρονος είχε εκπαιδευτεί σε στρατόπεδο της Χαμάς στη Μαλαισία, μια από τις χώρες που προτιμούν οι τρομοκρατικές οργανώσεις για τα «μαθήματα».
Στο ίδιο στρατόπεδο, μάλιστα, βρίσκονταν και τα δύο μέλη της Χαμάς που έχουν συλληφθεί στην Κύπρο και αποτέλεσαν την άκρη του νήματος που οδήγησε στον 37χρονο. Σημειώνεται ότι οι δύο που συνελήφθησαν στην Κύπρο, εντοπίστηκαν τη στιγμή που παραλάμβαναν δέμα για κατασκευή εκρηκτικού μηχανισμού
Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο 37χρονος έχει παραδεχθεί, κατά την 12ωρη ανάκρισή του, ότι ήθελε να πραγματοποιήσει χτύπημα για λογαριασμό της Χαμάς, με την εκτίμηση να είναι ότι σχεδίαζαν κάτι «μεγάλο» για να βάλουν ξανά στον χάρτη την τρομοκρατική παλαιστινιακή οργάνωση.
Όπως έγραψε από χθες το protothema.gr, στόχος εκτιμάται ότι θα ήταν ισραηλινός και πιθανότατα κρουαζιερόπλοιο.
Αρμόδιες πηγές μεταφέρουν ότι ο 37χρονος είχε εκπαιδευτεί για να κατασκευάσει συνθετικά εκρηκτικά με χημικούς διαλύτες, αντικείμενα, δηλαδή, που μπορεί να βρει κάποιος στο κοινό εμπόριο.
Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν, ωστόσο, ότι στο διαμέρισμα του 37χρονου στα Πατήσια βρέθηκαν τα εργαλεία που θα χρησιμοποιούσε για να κατασκευάσει τα εκρηκτικά καθώς δεν είχε παραλάβει ακόμα τα απαραίτητα υλικά, κάτι που εκτιμάται ότι θα συνέβαινε το επόμενο διάστημα.
Ο 37χρονος, ο οποίος είχε οικογένεια μέσα στη Λωρίδα της Γάζας, θα κατηγορηθεί για κακούργημα με βάση τα άρθρα για υποθέσεις τρομοκρατίας.
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