Γιατρός Δανίας για Έρικσεν: Είναι καλά στην υγεία του, έχασε για λίγο τις αισθήσεις του αλλά τις ανέκτησε πολύ γρήγορα
Γιατρός Δανίας για Έρικσεν: Είναι καλά στην υγεία του, έχασε για λίγο τις αισθήσεις του αλλά τις ανέκτησε πολύ γρήγορα
«Βγήκε από τον αγωνιστικό χώρο περπατώντας ο ίδιος. Από όσο μπορώ να δω, ο βηματοδότης λειτουργεί όπως θα έπρεπε», επεσήμανε ο γιατρός της εθνικής ομάδας
«Ο Κρίστιαν είναι καλά στην υγεία του, έχασε τις αισθήσεις του για λίγο, αλλά ανέκτησε τη συνείδησή του πολύ γρήγορα και ήρθαμε αμέσως σε επαφή μαζί του», τόνισε ο γιατρός της εθνικής Δανίας για τον 34χρονο μέσο, ο οποίος το απόγευμα της Κυριακής (7/6) κατέρρευσε στο 65ο λεπτό της φιλικής αναμέτρησης κόντρα στην Ουκρανία στην Κοπεγχάγη.
«Βγήκε από τον αγωνιστικό χώρο περπατώντας ο ίδιος. Από όσο μπορώ να δω, ο βηματοδότης λειτουργεί όπως θα έπρεπε» επεσήμανε, ενώ πρόσθεσε πως «τώρα πρέπει να υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις στο νοσοκομείο για να μάθουμε τι προκάλεσε το περιστατικό».
Ο γιατρός της εθνικής ομάδας δήλωσε πως «είμαστε σε συνεχή επαφή μαζί του και με τους γιατρούς στο νοσοκομείο» και υπογράμμισε πως ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής «μου ζήτησε να μεταφέρω τους χαιρετισμούς του σε όλους τους παίκτες και να πω ότι είναι εντάξει».
Η στιγμή που ο Έρικσεν καταρρέει στον αγωνιστικό χώρο:
«Βγήκε από τον αγωνιστικό χώρο περπατώντας ο ίδιος. Από όσο μπορώ να δω, ο βηματοδότης λειτουργεί όπως θα έπρεπε» επεσήμανε, ενώ πρόσθεσε πως «τώρα πρέπει να υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις στο νοσοκομείο για να μάθουμε τι προκάλεσε το περιστατικό».
Ο γιατρός της εθνικής ομάδας δήλωσε πως «είμαστε σε συνεχή επαφή μαζί του και με τους γιατρούς στο νοσοκομείο» και υπογράμμισε πως ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής «μου ζήτησε να μεταφέρω τους χαιρετισμούς του σε όλους τους παίκτες και να πω ότι είναι εντάξει».
Η στιγμή που ο Έρικσεν καταρρέει στον αγωνιστικό χώρο:
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