Κατερίνα Πλουμιδάκη: Η ζωή μου τα τελευταία τέσσερα χρόνια είναι μία κόλαση, δεν μπορώ να κλάψω, να γελάσω, να φιλήσω
Κατερίνα Πλουμιδάκη Χείλη χειρουργική επέμβαση

Η δημοσιογράφος και συγγραφέας περιέγραψε τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει μετά από μια αποτυχημένη επανορθωτική επέμβαση στα χείλη

Γεωργία Κοτζιά
Τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει εδώ και τέσσερα χρόνια, μετά από μια αποτυχημένη επανορθωτική επέμβαση στα χείλη της, περιέγραψε η Κατερίνα Πλουμιδάκη.

Η συγγραφέας και δημοσιογράφος, τα χείλη της οποίας καταστράφηκαν, ανέφερε πως παρότι έχει αποκατασταθεί σε σημαντικό βαθμό η εικόνα της, εξακολουθεί να μην είναι λειτουργική. Όπως είπε, δεν μπορεί ακόμα να εκφραστεί μέσα από το κλάμα ή το γέλιο, αλλά ούτε και  να φιλήσει. Ενώ ετοιμάζεται για το 21ο χειρουργείο, δήλωσε πως η ζωή της είναι «μια κόλαση».

Η Κατερίνα Πλουμιδάκη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Το Πρωινό», την Τρίτη 7 Οκτωβρίου, και στάθηκε στις ταλαιπωρίες που βιώνει τα τελευταία χρόνια.  «Λειτουργικά θα παραμείνω το ίδιο χάλια μέχρι το 2027. Δεν μπορώ να κλάψω, δεν μπορώ να γελάσω, δεν μπορώ να φιλήσω εδώ και τέσσερα χρόνια. Θεωρώ ότι ανήκω στην ανθρώπινη φυλή οπτικά πια -γιατί ήμουν στην τερατώδη φυλή- αλλά λειτουργικά δεν ανήκω ακόμα στην ανθρώπινη φυλή. Δεν έχω τα χαρακτηριστικά που έχουν όλοι οι άνθρωποι τα τελευταία τέσσερα χρόνια και δεν θα τα έχω για ακόμα δύο».

Στη συνέχεια, η δημοσιογράφος και συγγραφέας εξήγησε ότι το τελικό χειρουργείο έχει προγραμματιστεί για το 2027: «Ο λόγος που δεν μπορώ να γελάσω είναι επειδή δεν ανοίγει το στόμα πλάγια, το τελικό χειρουργείο το 2027 θα είναι γι’ αυτό το άνοιγμα του στόματος. Αν με εγχειρήσει τώρα, θα ανοίξει η περιοχή στα δύο. Δεν μπορώ να φιληθώ με τον άντρα μου».

Η ζωή της, όπως είπε, είναι μια κόλαση. Παρομοιάζοντας το χείλος της με σαμπρέλα, η Κατερίνα Πλουμιδάκη εξήγησε ότι έχει χάσει τη σταθερότητά του. Γι' αυτόν τον λόγο, ακόμα και το να πιει από το ποτήρι, χωρίς καλαμάκι, της δημιουργεί μια δυσάρεστη αίσθηση. «Η ζωή μου τα τελευταία τέσσερα χρόνια είναι μία κόλαση, μην κοιτάς που προσπαθώ να το ξεπερνάω και να είμαι καλά. Αντικειμενικά, δεν πάει χειρότερα από αυτό που έχω ζήσει. Το χείλος μου είναι σαν σαμπρέλα. Μπορώ τώρα να πιω από το ποτήρι νερό, αλλά το χείλος μου παίρνει το σχήμα του ποτηριού, είναι σαν σαμπρέλα, δεν είναι στιβαρό. Είναι πολύ μαλακό και το αισθάνομαι σε οτιδήποτε αγγίξω», πρόσθεσε.

