Τέσσερα χρόνια μετά την έναρξή τους, τα «Γαλανόλευκα Αστέρια by EKO» έχουν εξελιχθεί σε μία από τις σημαντικότερες αναπτυξιακές δράσεις του ελληνικού μπάσκετ, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι το μέλλον του αθλήματος χτίζεται από τις μικρές ηλικίες.
Λόβρεν: Πιθανόν να μείνω ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ, αν ο Σλοτ είχε φύγει νωρίτερα ο Σαλάχ θα έμενε στη Λίβερπουλ
Λόβρεν: Πιθανόν να μείνω ελεύθερος από τον ΠΑΟΚ, αν ο Σλοτ είχε φύγει νωρίτερα ο Σαλάχ θα έμενε στη Λίβερπουλ
Ο έμπειρος Κροάτης στόπερ έδωσε συνέντευξη σε μέσω στην Αίγυπτο και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο μέλλον του στον ΠΑΟΚ αλλά και στον κολλητό του, Μοχάμεντ Σαλάχ
Ο Ντέγιαν Λόβρεν ετοιμάζεται να πει αντίο. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει σκοπό ν' ανανεώσει το συμβόλαιό του Κροάτη στόπερ, ο οποίος στις 5 Ιουλίου θα κλείσει τα 37 του χρόνια.
Ο ύψους 1,88 κεντρικός αμυντικός, που έχει 78 ματς και 5 γκολ με την εθνική ομάδα της χώρας του, στον ΠΑΟΚ σε δύο χρόνια δεν κατάφερε να προσφέρει πολλά πράγματα.
Κατέγραψε 27 ματς και 1 ασίστ και είχε αρκετά θέματα τραυματισμού.
Ο Λόβρεν, λοιπόν, θ' αποχωρήσει και σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Αίγυπτο, αφού κλήθηκε να μιλήσει για τον πρώην συμπαίκτη του στη Λίβερπουλ, τον Μο Σαλάχ, ουσιαστικά το επιβεβαίωσε.
Έκανε, ωστόσο και τον απολογισμό της σεζόν. Αναλυτικά όσα είπε:
Πώς ήταν η σεζόν σου με τον ΠΑΟΚ;
«Δεν ήταν κακή σεζόν, αλλά δεν ήταν ούτε καλή. Οπότε βρισκόμαστε κάπου στη μέση. Ξεκινήσαμε το πρώτο μισό της σεζόν, μέχρι περίπου τον Δεκέμβριο και όλα ήταν καλά. Πρώτη ή δεύτερη θέση, πάντα στην κορυφή. Αλλά το τελευταίο μέρος ήταν ουσιαστικά πτωτικό.
Το ποδόσφαιρο είναι απρόβλεπτο. Μερικές φορές δεν μπορείς να λογοδοτήσεις για τραυματισμούς, δεν μπορείς να λογοδοτήσεις για κάποιες τραγωδίες, επειδή έχουμε βιώσει κάποιες με οπαδούς μας που πέθαναν και άλλα πράγματα, οπότε δεν ήταν εύκολη χρονιά στο τέλος, λόγω των τελευταίων τεσσάρων ή πέντε μηνών».
Στην ερώτηση αν θα μείνει στον ΠΑΟΚ ο Λόβρεν απάντησε:
«Το συμβόλαιό μου λήγει στις 30 Ιουνίου. Πιθανότατα θα είμαι ελεύθερος. Θα δούμε τι θα γίνει».
Όσο για τον θα ήθελε να ξαναπαίξει με τον Σαλάχ, σχολίασε: «Ναι, είναι όνειρο. Θα ήταν φανταστικό να παίξω ξανά με τον Μο. Μίλησα πολλές φορές μαζί του.
Όλοι συμφωνούμε ότι δεν ήταν η σεζόν του. Δεν ήταν αυτό που ήθελε ούτε αυτό που περίμενε ο κόσμος από εκείνον.
Συνήθως όλοι περιμένουν 30 γκολ τον χρόνο από τον Σαλάχ, αλλά φέτος δεν συνέβη αυτό. Σε κάποια στιγμή είπε "ευχαριστώ, ήταν χαρά μου", αλλά δεν ήταν αυτός ο τρόπος που ήθελε να φύγει.
Δεν περίμενε ποτέ να τελειώσει έτσι η ιστορία του στη Λίβερπουλ. Ίσως αν έμενε ο Κλοπ περισσότερο, τα πράγματα να ήταν διαφορετικά. Είναι κρίμα που έφυγε έτσι».
Ο ύψους 1,88 κεντρικός αμυντικός, που έχει 78 ματς και 5 γκολ με την εθνική ομάδα της χώρας του, στον ΠΑΟΚ σε δύο χρόνια δεν κατάφερε να προσφέρει πολλά πράγματα.
Κατέγραψε 27 ματς και 1 ασίστ και είχε αρκετά θέματα τραυματισμού.
Ο Λόβρεν, λοιπόν, θ' αποχωρήσει και σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Αίγυπτο, αφού κλήθηκε να μιλήσει για τον πρώην συμπαίκτη του στη Λίβερπουλ, τον Μο Σαλάχ, ουσιαστικά το επιβεβαίωσε.
Έκανε, ωστόσο και τον απολογισμό της σεζόν. Αναλυτικά όσα είπε:
Πώς ήταν η σεζόν σου με τον ΠΑΟΚ;
«Δεν ήταν κακή σεζόν, αλλά δεν ήταν ούτε καλή. Οπότε βρισκόμαστε κάπου στη μέση. Ξεκινήσαμε το πρώτο μισό της σεζόν, μέχρι περίπου τον Δεκέμβριο και όλα ήταν καλά. Πρώτη ή δεύτερη θέση, πάντα στην κορυφή. Αλλά το τελευταίο μέρος ήταν ουσιαστικά πτωτικό.
Το ποδόσφαιρο είναι απρόβλεπτο. Μερικές φορές δεν μπορείς να λογοδοτήσεις για τραυματισμούς, δεν μπορείς να λογοδοτήσεις για κάποιες τραγωδίες, επειδή έχουμε βιώσει κάποιες με οπαδούς μας που πέθαναν και άλλα πράγματα, οπότε δεν ήταν εύκολη χρονιά στο τέλος, λόγω των τελευταίων τεσσάρων ή πέντε μηνών».
Στην ερώτηση αν θα μείνει στον ΠΑΟΚ ο Λόβρεν απάντησε:
«Το συμβόλαιό μου λήγει στις 30 Ιουνίου. Πιθανότατα θα είμαι ελεύθερος. Θα δούμε τι θα γίνει».
Όσο για τον θα ήθελε να ξαναπαίξει με τον Σαλάχ, σχολίασε: «Ναι, είναι όνειρο. Θα ήταν φανταστικό να παίξω ξανά με τον Μο. Μίλησα πολλές φορές μαζί του.
Όλοι συμφωνούμε ότι δεν ήταν η σεζόν του. Δεν ήταν αυτό που ήθελε ούτε αυτό που περίμενε ο κόσμος από εκείνον.
Συνήθως όλοι περιμένουν 30 γκολ τον χρόνο από τον Σαλάχ, αλλά φέτος δεν συνέβη αυτό. Σε κάποια στιγμή είπε "ευχαριστώ, ήταν χαρά μου", αλλά δεν ήταν αυτός ο τρόπος που ήθελε να φύγει.
Δεν περίμενε ποτέ να τελειώσει έτσι η ιστορία του στη Λίβερπουλ. Ίσως αν έμενε ο Κλοπ περισσότερο, τα πράγματα να ήταν διαφορετικά. Είναι κρίμα που έφυγε έτσι».
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